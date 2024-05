Plötzlich und unerwartet: Schweizer Bundesratssprecher gestorben

André Simonazzi, der Schweizer Bundesratssprecher und Vizekanzler, ist tot. Der 55-Jährige starb am Freitag auf einer Wanderung. Der Bundesrat in Bern zeigte sich bestürzt und sprach den Angehörigen sein Beileid aus.

Quelle: Legion-media.ru © DieBildmanufaktur.Ch

Der Schweizer Bundesratssprecher und Vizekanzler André Simonazzi ist am Freitag auf einer Wanderung gestorben. Das teilt die Bundeskanzlei in Bern mit. In der Mitteilung heißt es: "Die Nachricht von seinem Tod hat die Mitglieder des Bundesrates und den Bundeskanzler bestürzt. Bundesrat und Bundeskanzler sprechen der Familie und den Angehörigen ihr tiefstes Beileid aus." Der Politiker der SP wurde 55 Jahre alt. Er hinterlässt eine Frau und drei erwachsene Kinder. Simonazzi war im November 2008 zum Vizekanzler und Bundesratssprecher ernannt worden. Seit dem 1. Januar 2009 hatte der ausgebildete Journalist an den Sitzungen der Regierung teilgenommen, Protokoll geführt und die Kommunikation wahrgenommen. In der Bundeskanzlei leitete er mehrere Sektionen und den Präsidialdienst. Mehr zum Thema - Mitglied der britischen Königsfamilie stirbt unerwartet mit 45 Jahren

