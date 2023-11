Kryptobörse: Binance stellt Einzahlungen in Rubel ein

Die Kryptobörse Binance wird im Rahmen ihres Rückzugs aus Russland ab nächster Woche keine Einzahlungen in lokaler Währung mehr annehmen. Nutzer können ihr Guthaben in Rubel an eine andere Börse überweisen.

Quelle: Gettyimages.ru © SOPA Images

Laut einer offiziellen Mitteilung vom Freitag wird die führende Kryptowährungsbörse Binance ab dem 15. November keine Einzahlungen in Rubel mehr akzeptieren. Nutzer können ihr Guthaben in russischer Währung bis zum Ende Januar 2024 in Kryptowährung umwandeln oder auf die Plattform CommEX überweisen. Studie: 30 Milliarden US-Dollar Schaden durch Kryptokriminalität seit 2017 Binance hatte im September ihren Rückzug aus Russland angekündigt. Noah Perlman, Chief Compliance Officer, erklärte, dass die Tätigkeit in Russland nicht mit der Compliance-Strategie der Börse vereinbar sei. Das Geschäft wird an die lokale Kryptobörse CommEX verkauft. Im Rahmen der Vereinbarung wird Binance seine Aktivitäten in Russland vollständig einstellen und nach dem Verkauf keinen Anspruch auf einen Teil des Gewinns haben. Vertreter der Börse versicherten, dass sie alle Anstrengungen unternehmen werden, um eine unterbrechungsfreie Interaktion mit den Nutzern zu gewährleisten. Einige Skeptiker haben behauptet, CommEX sei lediglich ein neuer Name für Binance, der es der Börse erlauben würde, ihre Aktivitäten in Russland fortzusetzen, ohne gegen die westlichen Sanktionen zu verstoßen. Binance wies diese Vorwürfe zurück. "Mit dem Verkauf verlässt Binance Russland vollständig. Wir haben keine Pläne zurückzukehren", sagte ein Sprecher. Mehr zum Thema - Kryptobörse Binance verbietet Transfers in Fremdwährungen für Russen

