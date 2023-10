Kreml: Freier Weggang westlicher Unternehmen derzeit nicht akzeptabel

Ausländische Unternehmen, die ihre Geschäfte in Russland verkaufen, werden dies zu jenen Konditionen tun, die die russische Regierung festlegt, sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten. Gleichzeitig bleibe das Land ein attraktives Ziel für ausländische Investitionen, betonte er.

Quelle: Gettyimages.ru © SOPA Images

Auf die Frage, ob der Kreml einen Bericht der Financial Times bestätigen kann, wonach westliche Unternehmen, die Russland verlassen, sich nun auf den Verkaufspreis ihrer Vermögenswerte in Rubel einigen müssen, sagte Peskow, eine spezielle Regierungskommission befasse sich mit diesen Themen. "Sie werden unter jenen Konditionen den russischen Markt verlassen, die die Regierungskommission festlegt. Ein freier Weggang kann jetzt natürlich nicht stattfinden, die Kommission regelt das streng." Russischer Markt holt auf: Zahl neuer ausländischer Marken wie seit Jahren nicht mehr "Sowohl detaillierte Bedingungen als auch alle Informationen sind in dieser Kommission verfügbar", so Peskow. Gleichzeitig betonte er, dass es Unternehmen gibt, die im Land bleiben und "weiterhin ein sehr, sehr profitables Geschäft betreiben". Russland sei "immer noch ein Land, das für ausländische Investitionen offen bleibt." "Vielleicht wird jemand meinen, dass das jetzt etwas widersprüchlich ist. Nein, überhaupt nicht. Viele der Nischen, die hier frei werden, nachdem einige Unternehmen abwandern, werden von anderen Unternehmen besetzt. Wenn Unternehmen aus einigen Ländern abwandern, zeigen Unternehmen aus anderen Ländern Interesse." Russland sei weiterhin bereit, komfortable Arbeitsbedingungen für ausländische Unternehmen zu schaffen. Unternehmen, die weiterhin in Russland tätig sind, können dies bestätigen, so Peskow. "Aber angesichts des Quasi-Krieges, den der kollektive Westen mit der Russischen Föderation führt, einschließlich des Wirtschaftskrieges, gelten natürlich verschärfte Bedingungen für westliche Unternehmen, die unter dem Druck ihrer Regierungen abwandern." Die Financial Times berichtete am Dienstag, dass Moskau es westlichen Unternehmen, die ihre russischen Vermögenswerte verkaufen, verboten hatte, die Erlöse in Dollar und Euro abzuheben. Bestehe ein Unternehmen auf Fremdwährung, drohten Verzögerungen und sogar Verluste. Ziel sei es, mit diesen Maßnahmen die Abschwächung des Rubels zu verhindern, erklärte ein Gesprächspartner gegenüber der Zeitung. Mehr zum Thema - Finnlands Präsident bezeichnet Rückzug finnischer Firmen aus Russland als wirkungslos

