Medienberichte: Weiterer Challenger-2-Panzer in der Ukraine zerstört

Russische Streitkräfte haben einen weiteren britischen Challenger-2-Panzer zerstört. Dies berichteten russische Medien am Samstag unter Berufung auf einen Beamten und Aktivisten einer lokalen Bürgerbewegung im Gebiet Saporoschje.

© AP Photo/Pavel Golovkin

Ein weiterer Challenger-2-Panzer sei mit nur einem Treffer einer russischen Kornet-Rakete außer Gefecht gesetzt worden, berichtete Wladimir Rogow, Anführer der Bewegung "Wir stehen mit Russland" und Mitglied der Gebietsverwaltung von Saporoschje, gegenüber RIA Nowosti. Er betonte: "Auf die britischen Panzer ist die Jagdsaison eröffnet worden." Rogow fügte hinzu, dass der Panzer von russischen Luftlandetruppen zerstört wurde. Die von Großbritannien gelieferten Waffen "brennen genauso gut wie jede andere westliche Waffe". Kornet vs. Challenger-2: Werden britische Panzer weiter von russischer Panzerabwehr abgefackelt? Der Aktivist nannte seine Quellen für diese Informationen nicht. Weder Kiew noch Moskau haben sich bisher offiziell zu den Berichten geäußert. Auch London, das Anfang der Woche die Zerstörung des ersten Challenger-2-Panzers in der Ukraine bestätigt hatte, gab bisher keinen Kommentar ab. Der erste britische Panzer wurde Berichten zufolge ebenfalls von einer russischen Kornet-Rakete getroffen. Bei dem Kornet-System handelt es sich um eine tragbare Panzerabwehrlenkwaffe, die auch auf ein Fahrzeug montiert werden kann. Einige ihrer Modifikationen sind in der Lage, Kampfpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge, die mit einer explosiv-reaktiven Panzerung ausgestattet sind, auf eine Entfernung von bis zu zehn Kilometern zu zerstören. Am Mittwoch tauchte in den sozialen Medien ein Video auf, in dem angeblich zu sehen ist, wie der erste Challenger-2-Panzer von einer Kornet-Rakete getroffen wird. Das Fahrzeug brannte infolge des Treffers vollständig aus, wie das Video zeigt. Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps erklärte damals, dass es in einem Konfliktgebiet zu materiellen Verlusten kommen kann, und London dies akzeptiere. Gegenüber Journalisten hob er hervor, dass das Vereinigte Königreich nicht plane, zusätzliche Panzer nach Kiew zu schicken, um die Verluste zu ersetzen. Analyse "Gemetzel" von Rabotino: Warum kämpfen Russland und die Ukraine so erbittert um ein kleines Dorf? Anfang des Jahres hatte das Vereinigte Königreich 14 Challenger-2-Panzer im Rahmen einer umfangreichen westlichen Militärhilfe in die Ukraine geschickt, die vor allem Leopard-2-Panzer aus deutscher Produktion beinhaltete. Die Lieferungen waren für die viel gepriesene ukrainische Gegenoffensive bestimmt, die schließlich Anfang Juni eingeleitet wurde. Seitdem haben die ukrainischen Truppen keine nennenswerten Fortschritte an der Front gemacht und schwere Verluste an Personal und Ausrüstung erlitten. Bis zum 5. September 2023 hat Kiew nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu bei seiner Sommeroperation rund 66.000 Soldaten und 7.600 schwere Waffen verloren. Mehr zum Thema – Saporoschje-Gouverneur: Weitere Challenger-2-Panzer zerstört

