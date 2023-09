"Gemetzel" von Rabotino: Warum kämpfen Russland und die Ukraine so erbittert um ein kleines Dorf?

Die Kämpfe um das kleine Dorf Rabotino im Gebiet Saporoschje sind zum "Wahrzeichen" der ukrainischen Gegenoffensive geworden, die vor mehr als drei Monaten begann. Warum ist diese Siedlung so wichtig, was geschieht dort gerade und wer kontrolliert sie?

Seit Mitte August ist das kleine Dorf Rabotino im Gebiet Saporoschje zwischen der ukrainisch kontrollierten Stadt Orechow und dem russisch kontrollierten Tokmak Schauplatz heftiger Kämpfe.

Für Kiew ist diese ländliche Ortschaft zu einem enttäuschenden und unerwarteten Maßstab für seine Gegenoffensive geworden. Ende August meldeten ukrainische Medien unter Berufung auf das ukrainische Verteidigungsministerium, das ukrainische Militär habe die volle Kontrolle über das Dorf erlangt. Bei einem Besuch in Frankreich sprach Außenminister Dmitri Kuleba von der "heldenhaften Einnahme" dieser "strategisch wichtigen Siedlung" und versicherte, dass die Kontrolle über ihre Flanken den ukrainischen Truppen den Weg nach "Melitopol und zur Grenze der Krim" ebnen wird.

Die Siegeserklärung Kiews war jedoch verfrüht – das russische Verteidigungsministerium dementierte während der gesamten Zeit Berichte über den Verlust der Siedlung, in der die Kämpfe weitergehen. Die Heftigkeit der Kämpfe hat beide Seiten gezwungen, Eliteeinheiten wie die 82. Brigade der Streitkräfte der Ukraine und die 76. Division der russischen Streitkräfte nach Rabotino zu verlegen.

Das Dorf befindet sich in einer "Grauzone", in der russische und ukrainische Truppen am südlichen bzw. nördlichen Rand des Dorfes positioniert sind.

Die Lage von Rabotino

Rabotino liegt zwölf Kilometer von Orechow entfernt, das als Stützpunkt für die Kiewer Streitkräfte dient. Im Frühjahr 2022 war es der ukrainischen Streitkräften gelungen, die Front dort zu stabilisieren, und sie hatten begonnen, Kräfte für ihre Gegenoffensive zu sammeln, die im Juni dieses Jahres gestartet war.

Die Stadt Tokmak, die ihrerseits ein Stützpunkt der russischen Armee ist, liegt 22 Kilometer von Rabotino entfernt. Diese scheinbar kurze Entfernung ist für eine Armee kompliziert zu überwinden: Zwei Verteidigungslinien, Minenfelder, vorbereitete Artilleriestellungen und andere Schutzmaßnahmen trennen Tokmak vom derzeitigen Ort der Kämpfe. Darüber hinaus wurde Tokmak zu einer Festung ausgebaut, die rundum sicher ist, falls der Feind die anderen Linien durchbricht.

Die Bedeutung von Rabotino

Rabotino ist die erste Siedlung in Richtung der geplanten ukrainischen Offensive auf Tokmak und liegt vor der ersten russischen Verteidigungslinie. Theoretisch hätte die ukrainische Armee, wenn sie erfolgreicher agiert hätte, Rabotino schnell einnehmen können, und die russischen Truppen hätten sich auf den Schutz der ersten Verteidigungslinie konzentrieren können.

Die ukrainische Gegenoffensive blieb jedoch in diesem Gebiet stecken, und die ukrainischen Streitkräfte versuchten sogar, ihre Hauptanstrengungen in Richtung des Wremewski-Vorsprungs zu verlagern (die Grenze zwischen des Gebiets Saporoschje und der Volksrepublik Donezk). Rabotino wurde zum Schauplatz langwieriger Kämpfe, bei denen beide Seiten Verluste hinnehmen mussten und Kiew eine Menge westlicher Ausrüstung verlor. Dies führte dazu, dass das Dorf, in dem bei der letzten Volkszählung im Jahr 2001 nur 480 Menschen gelebt hatten, in den Medien große Beachtung fand. Die Menschen, die den Krieg in der Ukraine verfolgen, wissen jetzt von der Existenz von Rabotino.

Ukrainische Verluste

Nach der Erklärung des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu vom 5. September hat die Ukraine seit Beginn der Gegenoffensive schätzungsweise 66.000 Soldaten verloren. An nur einem Tag wurden Berichten zufolge 170 Soldaten in der Nähe von Rabotino getötet. Die Zahl der Opfer nimmt von Tag zu Tag zu. Einem Bericht aus Moskau vom 7. September zufolge schlug die russische Armee innerhalb von nur 24 Stunden 14 Durchbruchsversuche der ukrainischen Streitkräfte in Rabotino zurück, wodurch Kiew 110 Kämpfer verlor.

Während die Verluste an Personal und das Verhältnis zwischen Verwundeten und Toten nicht visuell bestätigt werden können, lässt sich die zerstörte Ausrüstung viel leichter zählen. In Rabotino setzten die ukrainischen Streitkräfte neue Ausrüstung ein, die sie von NATO-Ländern erhalten hatte (mit Ausnahme von Panzern des Typs M1 Abrams aus US-Produktion, die noch nicht geliefert wurden), und verlor einen großen Teil davon.

Nach Angaben der Open-Source-Intelligence (OSINT)-Gemeinschaft Lostarmour haben die ukrainischen Streitkräfte bereits neun deutsche Leopard-2-Panzer, 38 US-Schützenpanzer M2 Bradley und vier Stryker-Panzerkampfwagen verloren. Letzterer in dieser Liste war ein Challenger 2 aus britischer Produktion – einer der modernsten Panzer der Welt. Er ist seit 1994 bei der britischen Armee im Einsatz und hat sich den Ruf eines "unbesiegbaren" Panzers erworben. Bislang ist noch kein einziger Panzer im Kampf durch feindliches Feuer verloren gegangen – der einzige zerstörte Challenger 2 war 2003 im Irak durch "eigenes Feuer" getroffen worden. Nach Angaben des Telegram-Kanals "Kriegskorrespondenten des russischen Frühlings" wurde der vermeintlich unzerstörbare britische Panzer direkt von einer russischen Kornet-Panzerabwehrlenkrakete getroffen, die unter seinem Geschützturm explodierte.

Die oben genannten Zahlen beruhen auf visuellen Bestätigungen und berücksichtigen nicht die durch Kampfflugzeuge zerstörten gepanzerten Fahrzeuge. Daher sollten diese Daten als "zuverlässiges Minimum" betrachtet werden.

Wettlauf um Verstärkung

Da sich die Kämpfe in Rabotino in die Länge gezogen haben, mussten beide Seiten dringend Reserven verlegen und in den Kampf einbringen. Die Ukrainer, die mit mehreren Brigaden begonnen hatten, führten nach und nach die 116., 117. und 118. mechanisierte Brigade ein und spielten dann Mitte August ihre Trumpfkarte aus: die 82. Luftlande-Sturmbrigade. Ursprünglich sollte diese Gruppierung erst in die Schlacht ziehen, nachdem die erste russische Verteidigungslinie durchbrochen worden war.

In Wirklichkeit kam es anders, und die Fallschirmjäger der 82. Brigade stürmten Rabotino. Die Anwesenheit dieser "Eliteeinheit" (wie die Medien sie nannten) auf dem Schlachtfeld ermöglichte es den russischen Truppen, teureres westliches Gerät zu zerstören.

Russland verlegte die 7. und 76. Luftlande-Sturmdivision nach Rabotino, um die 42. motorisierte Schützendivision abzulösen, die zuvor dort gekämpft hatte. Diese Einheiten bilden derzeit das Rückgrat der russischen Verteidigung.

Wer kontrolliert Rabotino jetzt?

Rabotino befindet sich größtenteils in der "Grauzone". Ukrainische Truppen sind am nördlichen und nordöstlichen Rand der Siedlung stationiert. Gleichzeitig halten die Russen ihre Hauptstreitkräfte westlich und südlich des Dorfes und kontrollieren die südlichen Außenbezirke.

Gelegentlich versuchen beide Seiten, den Feind aus dem Dorf zu vertreiben. Die ukrainischen Streitkräfte beabsichtigen, die Siedlung vollständig einzunehmen und sie als Sprungbrett für eine Offensive in Richtung Süden zu nutzen. Russische Truppen führen manchmal Räumungsoperationen im zentralen Teil von Rabotino durch, um die Ukrainer daran zu hindern, sich dort festzusetzen, und ziehen sich dann auf ihre höher gelegenen Stellungen zurück.

Rabotino – ein neues Gemetzel?

Die Tatsache, dass Kiew weiterhin um Rabotino kämpft, kommt den Moskauer Streitkräften sehr gelegen. Dank der starken Konzentration von Ukrainern dort rechnet die russische Einsatzleitung nicht mit unvorhersehbaren Entscheidungen des Feindes und wird sich wahrscheinlich auf die Verteidigung dieses Gebiets konzentrieren.

Doch selbst wenn es den Ukrainern gelänge, die Siedlung unter ihre Kontrolle zu bringen, würde sich die Lage an der Front nicht ändern, da das Dorf nicht so "strategisch wichtig" ist, wie es von Kiewer Seite heißt.

Rabotino und die östlich davon gelegenen Felder, auf denen die Ukrainer bis an den Rand der russischen Hauptverteidigungslinie vordringen und die erste Verteidigungslinie in der Gegend von Werbowoje erreichen konnten, befinden sich in taktisch ungünstigen Niederungen. Durch die Kontrolle des Hochlands, in dem die erste Verteidigungslinie errichtet wurde, können die Russen das Gebiet leicht überwachen – was es den ukrainischen Streitkräften gelegentlich ermöglicht, tiefer vorzudringen und ihre Nachschub- und Evakuierungswege zu verlängern und dann einen Gegenangriff starten.

Was die Schlacht um Rabotino betrifft, so ist die Kontrolle über diese winzige Siedlung weniger wichtig als das Gleichgewicht der Verluste zwischen den beiden Parteien, die Frage der Einführung und Verlegung von Reserven und das verbleibende Offensivpotenzial der ukrainischen Armee.

Von Wladislaw Ugolny, einem in Donezk geborenen russischen Journalisten.

