"Blitzschrei" statt "Blitzkrieg" – Behörden von Saporoschje über ukrainische Gegenoffensive

Wladimir Rogow erklärte als Vertreter der Regionalverwaltung von Saporoschje, dass der "Blitzkrieg" der ukrainischen Truppen im Gebiet Saporoschje gescheitert sei. Er bezeichnete auch die Worte Blinkens über den Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive als reine Fiktion.

Quelle: Gettyimages.ru © Wolfgang Schwan/Anadolu Agency

Der "Blitzkrieg", mit dem die ukrainischen Truppen im Gebiet Saporoschje rechneten, ist gescheitert, der Feind konnte die erste russische Verteidigungslinie nicht durchbrechen, sagte Wladimir Rogow, der Leiter der Bürgerbewegung "Wir sind mit Russland zusammen" in Saporoschje. Er erklärte wörtlich: "Ukrainische Kämpfer, die mit westlicher Militärausrüstung ausgestattet waren, rechneten damit, in kurzer Zeit einen militärischen Sieg zu erringen. Doch ihr "Blitzkrieg" wurde zu einem "Blitzschrei" [Anm.: ein Wortspiel, denn "Schrei" heißt im Russischen Крик und wird also "Kriek" gesprochen]. Die ukrainischen Streitkräfte sind in die erste Verteidigungslinie hineingestolpert und werden von unseren Einheiten aufgerieben." Medienbericht: Russische Armee zerstört den ersten britischen Panzer Challenger-2 bei Rabotino Rogow sagte, dass die russischen Truppen trotz der heftigen Kämpfe ihre Stellungen halten, während die ukrainischen Streitkräfte während der dreimonatigen Gegenoffensive nur geringe Fortschritte in der Grauzone und im Vorfeld machen konnten, während sie dort unter ständigem Beschuss standen. Zugleich bezeichnete er die Äußerungen des US-Außenministers Antony Blinken über den angeblichen Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive als reine Fiktion. Rogow stellte klar: "All das ist nichts weiter als eine Fiktion. Wenn es Fortschritte gibt, dann bei der Plünderung und dem 'Waschen' von westlichem Geld, einschließlich amerikanischer Steuergelder, die wie in ein schwarzes Loch hineingeworfen werden." Zuvor hatte Blinken nämlich jüngst behauptet, die USA sähen "bemerkenswerte Fortschritte" bei der Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte. Deshalb wollen die US-Behörden, "dass die Ukraine alles hat, was sie braucht, nicht nur um bei der Gegenoffensive erfolgreich zu sein, sondern auch um langfristig alles zu haben, was sie braucht". Blinken kündigte auch die Übertragung von Vermögenswerten russischer Geschäftsleute, die von Sanktionen betroffen sind, auf Veteranen der ukrainischen Streitkräfte an. Er sagte weder, um wie viel Geld es sich dabei handeln solle, noch machte er deutlich, wessen Vermögen von dieser Entscheidung betroffen sein würden. Leiter des Gebiets Saporoschje über Abzug russischer Truppen aus Dorf Rabotino Jewgeni Balizki, der kommissarische Gouverneur des Gebiets Saporoschje, erklärte in der Nacht zum 6. September, dass sich die russische Armee aus Rabotino zurückgezogen habe, wobei er darauf hinwies, dass es sich um einen taktischen Rückzug auf die Anhöhen handele, da "das Festhalten an einer bloßen Ebene nicht sinnvoll erscheint". Rogow erwiderte daraufhin, dass es "keinen Rückzug" des russischen Militärs aus der Siedlung gegeben habe und dass Rabotino unter Feuerschutz stehe. Später sagte Balizki, dass sich die Verluste der ukrainischen Streitkräfte während der Rotation der ukrainischen Armeeeinheiten in der Nähe von Rabotino und der Ortschaft Werbowoje auf etwa 100 Kämpfer beliefen. Im Juni begann die ukrainische Gegenoffensive. Seitdem gab das russische Verteidigungsministerium wiederholt die Abwehr der ukrainischen Angriffe, die Misserfolge Kiews und die schweren Verluste auf ukrainischer Seite bekannt. Auch der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij räumte früher bereits ein, dass die Gegenoffensive "langsamer verläuft, als uns lieb ist". Er merkte an: "Manche Leute sehen das wie einen Hollywood-Film und erwarten sofort Ergebnisse. So ist es aber nicht." Drei Monate später erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, die ukrainische Gegenoffensive sei nicht nur ins Stocken geraten, sondern gescheitert. Laut dem russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu haben die ukrainischen Streitkräfte ihre Ziele in keiner Richtung erreicht. Mehr zum Thema - Saporoschje-Behörden dementieren ukrainischen Durchbruch durch erste russische Verteidigungslinie

