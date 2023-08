"Gespräche über das Wichtige": Wladimir Putin hält am 1. September Unterrichtsstunde ab

Wie der Pressedienst des Kremls vermeldet, wird Präsident Wladimir Putin am 1. September, dem Tag des Wissens, eine offene Unterrichtsstunde im Rahmen der "Gespräche über das Wichtige" abhalten. Zum Thema des Unterrichts gab es bis zuletzt keine Angaben.

An der offenen Unterrichtsstunde werden 30 Schüler "mit herausragenden Leistungen im Lernen, Gewinner von internationalen Olympiaden und Wettbewerben" teilnehmen. Wo genau der Präsident mit den Schülern zusammentreffen wird, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Der Kreml fügte hinzu, dass Putin an diesem Tag gemeinsam mit dem kirgisischen Präsidenten Sadyr Dschaparow auch den Bau von drei russischsprachigen Schulen in Bischkek, Batken und Karakol eröffnen werde.

Der Tag des Wissens wird in Russland und anderen postsowjetischen Ländern am 1. September begangen. Dieses Datum kennzeichnet den Beginn des Schuljahres. Auch in der DDR war der 1. September oder – wenn der 1. September auf einen Freitag, Sonnabend oder Sonntag fiel – der Montag danach der Beginn des Schuljahres.

Bei den "Gesprächen über das Wichtige" handelt es sich um ein Programm in Form eines außerschulischen Kurses, der in Russland als Unterrichtsstunde abgehalten wird. Eingeführt in die Bildungsprogramme von Einrichtungen der Grundschul-, Sekundarschul-, Allgemein- und Berufsbildung wurde es im Jahr 2022. Seit dem 5. September 2022 steht die Stunde als erste auf dem Stundenplan des Montagsunterrichts, nach dem Hissen der russischen Flagge und der Hymne. Offiziellen Angaben zufolge zielt das Fach auf die "Stärkung der traditionellen russischen geistigen und moralischen Werte" und die "Förderung des Patriotismus" unter russischen Schülern ab. Die Unterrichtsinhalte variieren je nach Jahrgangsstufe.

Am 1. September 2022, dem Tag der Einführung des neuen Schulfaches, beteiligte sich das Staatsoberhaupt bereits an den "Gesprächen über das Wichtige" an einer Schule in Kaliningrad. Putin sprach dort über die Ereignisse der letzten Jahre in der Ukraine und den Zweck der militärischen Sonderoperation. Das Wichtigste, betonte der Präsident damals, seien die Menschen.

