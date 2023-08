Mercedes-Benz koppelt russische Autohändler komplett von seiner Software ab

Die Besitzer von Mercedes-Benz-Autos müssen in Russland mit längeren Reparaturzeiten rechnen. Der Grund: Russische Autohändler wurden von einer entsprechenden Software abgekoppelt, die eine schnelle Diagnose bei Pannen ermöglicht.

Quelle: Gettyimages.ru © SOPA Images

Der deutsche Autokonzern Mercedes-Benz hat die russischen Autohändler komplett von seiner Software abgekoppelt. Darüber berichtet die Zeitung Iswestija am Montag. MB Rus, der Vertriebspartner von Mercedes-Benz in Russland, bestätigte diese Informationen. Der Zugriff auf die Online-Dienste, die eine Fernwartung und eine schnelle Erkennung von Problemen ermöglichten, sei gesperrt worden, teilte der Vertriebspartner mit. "Tatsächlich wurden die Händler von den Online-Softwaresystemen abgekoppelt. In einigen Fällen führt der fehlende Zugriff zu einer Verlängerung der Reparaturzeit", erklärte das Unternehmen. Es gäbe keine zusätzlichen Möglichkeiten, vom Hersteller festgelegte Servicemaßnahmen zu realisieren. Die Reparatur und Wartung von Fahrzeugen werde künftig auf der Grundlage "gesammelter Erfahrungen und Kenntnisse" durchgeführt, hieß es. Laut dem Bericht habe auch die BMW Group den Zugriff zu ihrer Software eingeschränkt. Mercedes-Benz verkauft Tochterunternehmen an russischen Autohändler Aus dem Verband der russischen Autohändler hieß es, einige Händler könnten nun über europäische IP-Adressen eine Verbindung zu den Online-Diensten herstellen, während andere sich an Drittunternehmen wenden, die die entsprechende Software entwickeln. Zudem könnte die Deaktivierung der Software zu Problemen bei der Signalübertragung und Codierung der Autoschlüssel führen. "Der Begriff 'offizieller Händler' verliert nun seine Bedeutung", sagte eine mit der Situation vertraute Quelle. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Autowerkstätten und die Händler mit der Software von Drittanbietern auseinandersetzen müssen", sagte ein Experte. "Auch wenn es Möglichkeiten gibt, diese Einschränkungen zu umgehen, werden sich Autofahrer häufiger an inoffizielle Werkstätten wenden und einfachere Automodelle kaufen", mutmaßte er. Mercedes-Benz hatte seine Produktion in Russland und den Import nach Russland im März 2022 eingestellt. Im Oktober kündigte der Konzern an, das Land endgültig zu verlassen und seine dort verbliebenen Anteile zu verkaufen. Die Vermögenswerte des Konzerns, darunter ein Werk in der Region Moskau, wurden von der Unternehmensgruppe Awtodom aufgekauft. Mehr zum Thema - Chinesische Autos erobern russischen Markt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.