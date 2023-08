Russische Luftabwehr schießt Drohnen im Anflug auf Moskau ab

Moskaus Bürgermeister Sobjanin berichtet am Donnerstagmorgen über zwei von der Luftverteidigung abgeschossene Drohnen. Diese seien im Anflug auf die Hauptstadt gewesen. Das russische Verteidigungsministerium bestätigt die Information.

Ilja Pitaljow

Zwei mit Sprengstoff beladene Drohnen auf dem Weg nach Moskau sind am Donnerstagmorgen abgeschossen worden, meldete Bürgermeister Sergei Sobjanin auf Telegram. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Informationen. In den vergangenen Wochen kommt es wiederholt zu Versuchen der ukrainischen Streitkräfte, Moskau mit Drohnen anzugreifen. Laut Sobjanin wurden die Luftverteidigungssysteme gegen vier Uhr Ortszeit aktiviert. Eine Drohne sei über der Region Kaluga und die zweite in der Nähe des Zentralen Autobahnrings in Moskau Umgebung abgefangen worden. Russische Luftabwehr schießt ukrainische Kampfdrohnen nahe Moskau ab Das Verteidigungsministerium fügte hinzu, dass insgesamt 13 unbemannte Luftfahrzeuge, die in Richtung Moskau und Sewastopol flogen, entweder zerstört oder ausgeschaltet wurden. "Infolge der vereitelten Terroranschläge gab es keine Opfer und keine Schäden", teilte die Behörde mit. Die Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo führten in der Nacht auf Donnerstag für mehrere Stunden Beschränkungen für Starts und Landungen ein. Der Pressedienst von Wnukowo teilte mit, dass die Beschränkungen "aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Flughafens liegen", verhängt wurden. Domodedowo teilte mit, die Beschränkungen wurden verhängt, "um zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten". Zudem wurden in der Nacht in der Stadt Domodedowo bei Moskau ein Brand und Explosionen gemeldet. Die Regionalabteilung des Katastrophenschutzministeriums berichtete, dass im Dorf Konstantinowo eine Autowerkstatt in Brand geraten sei. Die Brandfläche habe 1.000 Quadratmeter betragen. Zur Brandursache machte die Behörde keine Angaben. Mehr zum Thema - Moskau City: Neue Aufnahmen von Drohnenangriff in Geschäftsbezirk

