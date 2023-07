Investitionen russischer Unternehmen auf höchstem Stand seit 15 Jahren

In Russland hat die Investitionstätigkeit der Unternehmen den höchsten Stand der vergangenen 15 Jahre erreicht, so die russische Nationalbank. Die Behörde prognostiziert eine Zunahme der Aktivitäten. Auch die Unternehmen zeigen sich optimistisch.

© Maksim Blinov

Die Investitionsaktivität russischer Unternehmen erreichte im Juli den höchsten Stand seit dem Jahr 2009. Die Unternehmen rechnen mit einem weiteren Investitionswachstum in einem gemäßigteren Tempo, so die Nationalbank Russlands. Medienberichten zufolge erklärte die Behörde: "Die Investitionstätigkeit der Unternehmen erreichte den höchsten Stand seit dem Jahr 2009. Dabei erwarten die Unternehmen ein weiteres Investitionswachstum in einem moderateren Schritt." Insgesamt sank der Geschäftsklimaindikator im Juli auf 6,2 Punkte und blieb damit im Bereich des höchsten Stands seit zehn Jahren. "Die aktuellen Einschätzungen der Unternehmen in Bezug auf die Produktionstage und die Nachfrage sind in den meisten Branchen gesunken. Die positiven Erwartungen der Unternehmen für die nahe Zukunft waren im Vergleich zum Juni zurückhaltender", zitiert die Nachrichtenagentur TASS. Zuvor wurde berichtet, dass das Investitionsklima in Moskau und Tatarstan nach Einschätzung von Experten am besten bewertet wird, während die Gebiete Moskau, Nischni Nowgorod und Tjumen auf dem dritten Platz liegen. Mehr zum Thema - Putin: Wirtschaftliche Lage in Russland besser als erwartet

