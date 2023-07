Vermutlich Rohrbruch: Vier Tote in einem Moskauer Einkaufszentrum

In Moskau hat sich am Sonnabend ein Unfall mit Toten und Verletzten in einem Einkaufszentrum ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand platzte ein Heißwasserrohr im Tiefgeschoss des Gebäudes.

Quelle: Sputnik © Grigori Sysojew / RIA Nowosti

In einem Einkaufszentrum im Westen Moskaus hat sich am Samstagnachmittag ein schwerwiegender Vorfall ereignet. Nach derzeitigem Stand sind vier Tote und mehrere Verletzte zu beklagen. Rettungskräfte und Polizei sind an der Mall "Wremena Goda" ("Jahreszeiten") auf dem Kutusowski-Prospekt im Einsatz. Oberbürgermeister Sergei Sobjanin bestätigte, dass es vier Tote und weitere Verletzte gibt. Als Ursache wird der Durchbruch eines Rohres mit Heißwasser genannt. Die Verletzten haben Hautverbrennungen. Das staatliche Ermittlungskomitee hat ein Ermittlungsverfahren wegen "Anbietens gefährlicher Leistungen" eingeleitet. Ein Angestellter des Einkaufszentrums bestätigte Reportern von RIA-Nowosti, dass im Kellergeschoss der Mall Heißwasserleitungen geplatzt seien. "Ich fing an, in Richtung der Rolltreppe nach unten zu schauen, und da stieg heißer Dampf auf. Ich ging hinunter ins Erdgeschoss und für etwa zwanzig Minuten standen wir und haben nicht evakuiert. Im zweiten oder dritten Stock funktionierte die Rolltreppe, im Erdgeschoss funktionierte sie nicht mehr, die Handläufe waren alle heiß. Die Rohre sind im Kellergeschoss geplatzt, und ich habe im dritten Stock gearbeitet", erklärte sie. Wie der Korrespondent von RIA Nowosti berichtet, sind Dutzende von Krankenwagen und Feuerwehrleuten in der Nähe des Gebäudes im Einsatz, die Alarmanlage ertönt im Inneren des Einkaufszentrums. Auch Fahrzeuge der "Moskauer Vereinigten Energiegesellschaft" (MOEK) und des Rettungsdienstes treffen weiterhin am Ort des Geschehens ein, sie beseitigen die Ursachen des Unfalls. Das sechsstöckige Einkaufszentrum "Wremena Goda" mit einer Fläche von über 62 Tausend Quadratmetern wurde im Jahr 2007 eröffnet. Es gibt mehr als 150 Boutiquen und Geschäfte im Einkaufszentrum Mehr zum Thema - Berlin: Herabfallendes Fassadenteil verletzt Mitarbeiter der Wachpolizei

