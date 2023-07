Gold, Waffen und Perücken: Fotos aus Prigoschins Villa aufgetaucht

Russische Medien zeigen Fotos, die bei der Hausdurchsuchung von Wagner-Chef Prigoschin aufgenommen wurden. In seiner Nobelvilla bei Sankt Petersburg wurden neben Gold, Geld und Waffen auch kuriose Dinge entdeckt.

Quelle: Sputnik © Jelena Kopylowa

Die Zeitung Fontanka hat Fotos aus der Villa des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin veröffentlicht. Seine Residenz befindet sich auf einem etwa 1,5 Hektar großen Gelände in Sankt Petersburg. Dazu gehören ein Hubschrauberlandeplatz und ein Innenpool. Die Bilder zeigen eine luxuriöse Innenausstattung, Goldbarren, Geldstapel und Waffen. Außerdem kursieren Fotos von Pässen, die zwar Prigoschin zeigen, aber auf einen anderen Namen ausgestellt sind. Kurios ist auch eine Sammlung von Perücken – ob zur Tarnung oder zu Spaßzwecken, ist unklar. An einer Wand fanden die Ermittler ein gerahmtes Foto mit abgetrennten Köpfen. Unbestätigten Berichten zufolge soll das Bild in Syrien entstanden sein. Ein weiterer Fund war ein Vorschlaghammer mit der Aufschrift "Für den Fall wichtiger Verhandlungen". Wagner-Kämpfern wird vorgeworfen, diese Werkzeuge zur Hinrichtung von Überläufern an der Front eingesetzt zu haben. Wie die Zeitung Iswestija berichtet, gibt es in der Villa auch ein "privates Gebetszimmer". An mehreren Wänden hängen Diplome und Urkunden, darunter ein Dekret vom Sankt Petersburger Gouverneur Alexander Beglow, mit dem Prigoschin für seine Verdienste ausgezeichnet wurde. In der Villa wurde außerdem eine Bescheinigung über die Verleihung der Auszeichnung "Held Russlands" gefunden, die ihm im Juni 2022 verliehen worden war. Die Villa beherbergt auch einen medizinischen Raum, in dem Geräte stehen, die normalerweise auf Intensivstationen verwendet werden. Die Ermittler fanden unter anderem ein Beatmungsgerät und ein Notfallbett. Ein weiteres Exponat ist ein Anzug mit Orden und Medaillen. Auf der rechten Seite befinden sich acht ausländische Orden, offenbar von Staaten, in denen die Wagner-Truppe tätig war. Ebenfalls diese Woche verbreiteten Telegram-Kanälen Fotos, die Prigoschin in Militärkleidung mit falschen Bärten zeigen, die er offenbar bei seiner Arbeit im Ausland verwendete. Auf den Bildern ist der 62-Jährige unter anderem als Beamter des Verteidigungsministeriums aus Sudan und als Diplomat aus Abu Dhabi zu sehen. Laut Medienberichten sind diese Selfies ebenfalls bei der Hausdurchsuchung entdeckt worden. Mehr zum Thema - Lukaschenko sieht keine Risiken für Weißrussland durch Wagner-Umzug: Gesetzesrahmen in Aussicht

