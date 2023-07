Russisches Verteidigungsministerium berichtet von Drohnenangriffen auf Moskau

Am Dienstagmorgen wurde Moskau Ziel eines Drohnenangriffs, meldet der Bürgermeister der Hauptstadt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurde der Angriffsversuch vom ukrainischen Militär durchgeführt. Es habe keine Opfer oder Schäden gegeben.

© Ilja Pitaljow

Moskauer Behörden haben am Dienstagmorgen einen abgewehrten Drohnenangriff auf die Stadt gemeldet. Laut Bürgermeister Sergei Sobjanin habe es "einen weiteren Angriffsversuch ukrainischer Drohnen in Nowaja Moskwa und der Region Moskau" gegeben. "Alle entdeckten Drohnen wurden liquidiert", erklärte er. Der Notdienst sei vor Ort im Einsatz. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums seien an dem Angriffsversuch insgesamt fünf ukrainische Drohnen beteiligt gewesen. Demnach wurden vier Fluggeräte über Nowaja Moskwa von der Luftabwehr abgeschossen, während ein weiteres im Bezirk Odinzowo abstürzte, nachdem es durch elektronische Drohnenabwehr außer Gefecht gesetzt worden war. Es seien keine Schäden am Boden entstanden, hieß es weiter. CNN: Die Ukraine baut Netz von Agenten in Russland auf und beginnt, ihnen Drohnen zu übergeben Die Trümmer zweier abgefangener Drohnen fielen auf ein offenes Feld in der Nähe der Siedlung Walujewo, etwa fünf Kilometer vom internationalen Flughafen Wnukowo entfernt, teilte eine Quelle der Agentur RIA Nowosti mit. Russlands Luftfahrtbehörde berichtete, dass der Flughafen ab fünf Uhr morgens Beschränkungen für An- und Abflüge verhängte. Mehrere Flüge wurden auf andere Flughäfen der Hauptstadt umgeleitet. Wenige Stunden später hatte der Flughafen den Betrieb wieder aufgenommen. Mehrere Augenzeugen berichteten, dass sie gegen sechs Uhr Ortszeit mindestens zwei Explosionen in der Gegend von Nowaja Moskwa gehört hätten. Mehrere Telegram-Kanäle teilten Videos, die Rauch in der Luft zeigen. Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, bezeichnete die Angriffe als Terroranschlag. "Wenn man bedenkt, dass Selenskij diese Anschläge mit Waffen verübt, die vom Westen geliefert oder finanziert wurden, handelt es sich um internationalen Terrorismus", schrieb sie auf Telegram. Sie fügte hinzu, dass "die internationale Gemeinschaft erkennen muss, dass die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats – die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich – mit ihrer Unterstützung für Kiew ein terroristisches Regime finanzieren". Mehr zum Thema - Stinger-Hersteller holt Mitarbeiter aus dem Ruhestand: Für Waffenlieferungen an die Ukraine

