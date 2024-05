Wegen illegaler Immigration: Elon Musk sagt Ende demokratischer Wahlen in USA voraus

In den USA wird die Anzahl der sogenannten Wahlmänner, deren Votum über den Ausgang der Präsidentschaftswahlen entscheidet, durch die Einwohnerzahl der jeweiligen Städte und Orte festgelegt. Dabei werden alle Einwohner gezählt, einschließlich illegaler Migranten. Die Republikaner wollen das nun ändern.

Quelle: www.globallookpress.com © Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency

Der anhaltende Zustrom illegaler Migranten in die USA könnte dazu führen, dass die amerikanischen Bürger in nicht allzu ferner Zukunft nicht mehr über den Ausgang von Wahlen im Land entscheiden. So lautet zumindest die Prognose von Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk. Musk zu Israels Angriff auf Iran: Da jagen unsere Steuergelder unsere Steuergelder in die Luft Der in Südafrika geborene Milliardär behauptet, dass die Demokraten sich bewusst weigern, das Thema anzusprechen, in der Hoffnung, das Gleichgewicht in Zukunft zu ihren Gunsten zu verschieben. Musk reagierte damit auf die Verabschiedung des Equal Representation Act durch republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus am Mittwoch, der das Census Bureau verpflichtet, in seinen Zehn-Jahres-Erhebungen von den Befragten Auskunft nach ihrer Staatsangehörigkeit zu erhalten. Die Republikaner wollen, dass bei der Festlegung der Anzahl der Kongresssitze in jedem Bundesstaat nur US-Bürger gezählt werden. Der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson argumentierte, dass "wir Staaten und Städte, die gegen die Einwanderungsgesetze des Bundes verstoßen und eine Politik der Zuflucht ("sanctuary policies") betreiben, nicht mit einer erhöhten Anzahl von Kongresssitzen belohnen sollten". Johnson betonte: "Der gesunde Menschenverstand gebietet, dass nur amerikanische Staatsbürger bei der Aufteilung der Wahlmänner gezählt werden sollten." Die demokratische Abgeordnete Grace Meng bezeichnete die Initiative als "rücksichtslos, zynisch und, offen gesagt, illegal". Das Büro von Präsident Joe Biden erklärte schnell, dass es die Maßnahme "entschieden ablehnt", "die das Census Bureau des Handelsministeriums daran hindern würde, seine verfassungsmäßige Aufgabe zu erfüllen". In einem Beitrag auf X schrieb Musk am Donnerstag: "Die einstimmige Ablehnung der Demokraten, die Staatsbürgerschaft für die Aufteilung der Sitze im Repräsentantenhaus und der Stimmen im Wahlmännerkollegium zu verlangen, sagt alles." Unanimous Democrat opposition to requiring citizenship for apportionment of House seats and Presidential electoral college votes says it all — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2024 Dem Unternehmer zufolge ist es "das Ziel der Demokratischen Partei, US-Bürger zu entrechten, indem sie so viele illegale Einwanderer wie möglich importiert". Abschließend sagte Musk: "Angesichts des massiven Zustroms von Illegalen aus allen Ländern der Erde wird 2024 wahrscheinlich die letzte Wahl sein, die tatsächlich von US-Bürgern entschieden wird." Vergangenen Monat warnte der Firmenchef, dass ein Terroranschlag in der Größenordnung des 11. September 2001 auf amerikanischem Boden "nur eine Frage der Zeit" sei, wenn man die Zahl der illegal ins Land gekommenen Menschen bedenke. Elon Musk warnt vor Terrorgefahr in USA Im Februar behauptete der Milliardär, die Regierung Biden versuche, so viele illegale Einwanderer wie möglich zu importieren, sie zu legalisieren und "eine permanente Mehrheit zu schaffen ‒ einen Einparteienstaat". Einigen Schätzungen zufolge könnten sich derzeit bis zu 16 Millionen illegale Einwanderer in den USA aufhalten, darunter über 7,2 Millionen, die während Bidens Amtszeit ins Land kamen. Die Frage der laxen Sicherheitsvorkehrungen an der US-mexikanischen Grenze beherrscht seit Monaten die amerikanische Innenpolitik, wobei die Republikaner für schärfere Kontrollen und die Demokraten für einen liberaleren Ansatz in dieser Frage plädieren. Mehr zum Thema ‒ Die andere Diplomatie: Elon Musk besucht China gleich nach Blinken

