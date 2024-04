Musk zu Israels Angriff auf Iran: Da jagen unsere Steuergelder unsere Steuergelder in die Luft

Der US-Unternehmer Elon Musk äußerte sich höhnisch zu dem jüngsten Angriff Israels auf Iran. In diesem Zusammenhang erinnerte der Milliardär an die US-amerikanischen Steuerzahler und rief dazu auf, Raketen zu den Sternen zu schicken und nicht gegeneinander.

Quelle: Gettyimages.ru © Taylor Hill

In einem Kommentar zu der weiteren Eskalation des Nahost-Konflikts zwischen Israel und Iran sowie zu Berichten über einen Raketenangriff der israelischen Truppen auf eine Anlage auf iranischem Gebiet hat der US-amerikanische Unternehmer Elon Musk an die amerikanischen Steuerzahler erinnert. Er teilte seine Meinung auf dem sozialen Netzwerk X mit. Musk kommentierte den Beitrag eines Nutzers, in dem es hieß, dass die 8. Basis der iranischen Luftstreitkräfte ein potenzielles Ziel eines Angriffs der israelischen Armee gewesen sein könnte. Der Autor merkte an, dass sich dort F-14-Kampfjets befänden, die Washington in den 1970er-Jahren an Iran übergeben hätte. Musk kommentierte höhnisch: "Irgendwie jagen unsere Steuergelder unsere eigenen Steuergelder in die Luft." Überdies rief der Chef von SpaceX und Tesla dazu auf, Raketen nur auf friedliche Weise einzusetzen: "Wir sollten Raketen nicht gegeneinander, sondern zu den Sternen schicken" Zuvor war berichtet worden, dass israelische Truppen einen Raketenangriff auf eine Einrichtung auf iranischem Gebiet durchgeführt hätten, was zu Explosionen in der Nähe des Flughafens Isfahan geführt haben soll. Nach Angaben von Bloomberg wurden die USA im Voraus über den Angriff informiert. Laut einem Pentagonsprecher gebe es derzeit seitens des Militärressorts keinen Kommentar zu Berichten über den Angriff. Israels Angriff auf Iran sei eine Warnung an Teheran gewesen, dass die israelischen Streitkräfte die iranische Luftabwehr leicht umgehen könnten, so der pensionierte Generalmajor der US-Bodenstreitkräfte Mark McCarley gegenüber CNN. Mehr zum Thema – Israels Vergeltungsschlag: Teheran meldet keine Schäden nach israelischem Drohnenangriff auf Iran

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.