Elon Musk warnt vor Terrorgefahr in USA

Der US-Milliardär Elon Musk warnt vor einer erhöhten Terrorgefahr in den USA. Dem populären Geschäftsmann zufolge könnte die Migrationskrise an der südlichen Grenze zu einer Tragödie im Ausmaß der Terroranschläge vom 11. September 2001 führen.

Quelle: Gettyimages.ru © Antonio Masiello

Elon Musk hat davor gewarnt, dass in den USA ein Terroranschlag vom Ausmaß des 11. September 2001 stattfinden könnte, wenn die Krise an der Südgrenze und der unkontrollierte Zustrom von Migranten nicht angegangen werden. Der Gründer und Geschäftsführer von Tesla und SpaceX reagierte damit auf einen Beitrag von Vivek Ramaswamy, einem politischen Aktivisten und Geschäftsmann, der bis vor kurzem einer der Bewerber der Republikaner um die künftige US-Präsidentschaft war. Ramaswamy, der Massenabschiebungen und die Abriegelung der Grenze zwischen den USA und Mexiko forderte, schrieb unlängst auf X: "Selbst wenn nur 0,1 Prozent der illegalen Einwanderer, die unsere Grenze überquert haben, feindliche Absichten haben, sind das Zehntausende von potenziellen Angreifern." Ramaswamy merkte in diesem Zusammenhang an, es werde "der Weg für eine weitere Tragödie vom Ausmaß des 11. Septembers" geebnet, wenn diesem Problem keine genügende Aufmerksamkeit geschenkt werde. Musk erklärte dazu, es sei "nur eine Frage der Zeit", bis sich eine solche Katastrophe ereignen könne. Meinung Trump zum Zweiten: Was würde dies für die USA und den Rest der Welt bedeuten? Bereits zuvor hatte Elon Musk zum Ausdruck gebracht, dass die Möglichkeit für illegale Einwanderer, ohne sich auszuweisen die Grenze zwischen den USA und Mexiko zu überqueren und Asyl zu beantragen, "Amerika zu einem Zufluchtsort für die schlimmsten Kriminellen der Welt gemacht hat". Seine Erklärung erfolgte als Reaktion auf Berichte, wonach die Mordrate in Venezuela auf den niedrigsten Stand seit 22 Jahren gesunken sei. Experten vermuten, dass dies auf die Abwanderung venezolanischer Banden in die USA zurückzuführen sei. Laut einem im vergangenen Monat veröffentlichten Bericht von Politico erwägt der amtierende US-Präsident Joe Biden, Millionen von illegalen Einwanderern eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu gewähren. Musk reagierte auf diese Nachricht, indem er die Demokratische Partei der USA beschuldigte, die Südgrenze absichtlich zu öffnen, um "Wähler zu importieren". Mehr zum Thema – "Im ganzen Land brechen die Dämme": Musk kritisiert die Grenzsicherung zwischen den USA und Mexiko

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.