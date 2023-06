Lawrow: Kiews Vorwürfe wegen angeblichem Nuklearterrorismus sind "Unsinn"

Seit einigen Wochen häufen sich seitens der Ukraine unbelegte Behauptungen, Moskau plane einen militärischen "Angriff" auf das Kernkraftwerk Saporoschje. Laut dem russischen Außenminister handelt es sich auch dabei um einen "altbekannten" Trick im Informationskrieg.

Quelle: Sputnik © Taisia Vorontsova

Der jüngste Vorwurf der Ukraine, Russland plane einen "Terroranschlag" auf Europas größtes Atomkraftwerk, sei lediglich ein weiterer Versuch im Informationskrieg gegen Moskau, sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow. Russlands Außenminister kommentiert internationale Reaktionen zum Wagner-Aufstand In einem Exklusivinterview mit RT am Montag wies der Diplomat die kürzlich vom ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij und anderen ukrainischen Spitzenbeamten geäußerten Anschuldigungen von angeblich geplanten militärischen Schlägen Russlands gegen das Kernkraftwerk Saporoschje als "Unsinn" zurück. "Die Tatsache, dass diese abgedroschene Drohung, eine Art abgedroschene Warnung, immer wieder in den Medien auftaucht, vor allem von Vertretern des Kiewer Regimes, sagt nur eines: All diese Leute wurden unter anderem von den Angelsachsen, den Polen und sogar von den Balten darauf trainiert, einen Informationskrieg zu führen", erklärte Lawrow. "Angesichts der beklagenswerten und nicht überzeugenden Ergebnisse solcher Ausbildung tut mir das Geld leid, das die westlichen Steuerzahler für die Entlohnung der Lehrer ausgeben, die diese völlig unfähigen und geistesgestörten Studenten ausbilden", fügte er hinzu. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg: Litauen fordert Aufrüstung der NATO-Ostflanke

