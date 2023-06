Putins Treffen mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs zum Ukraine-Konflikt

Bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Samstag in Sankt Petersburg stellte eine Delegation hochrangiger afrikanischer Politiker und Beamter einen Zehn-Punkte-Friedensfahrplan für den Ukraine-Konflikt vor.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Samstag eine große Delegation afrikanischer Politiker in St. Petersburg empfangen. Die Gruppe reiste einen Tag nach einem Besuch in der Ukraine und einem Treffen mit dem Präsidenten des Landes, Wladimir Selenskij, nach Russland, um für ihren Zehn-Punkte-Friedensfahrplan zu werben, der den seit über einem Jahr andauernden Konflikt zwischen Kiew und Moskau beenden soll. Zu der afrikanischen Delegation gehörten der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, seine Amtskollegen aus dem Senegal, Macky Sall, den Komoren, Othman Ghazali, der Präsident Sambias, Hakainde Hichilema und der ägyptische Premierminister Mustafa Madbuli sowie hohe Beamte aus der Republik Kongo und Uganda. Afrikanische Führer stellen Friedensfahrplan vor Deutscher Agrarunternehmer in Russland: "Steuerlich ist es hier besser als in Europa" Die anhaltenden Feindseligkeiten zwischen Russland und der Ukraine haben nicht nur die beiden beteiligten "slawischen Nationen", sondern den gesamten afrikanischen Kontinent stark in Mitleidenschaft gezogen, erklärte Ghazali bei den Gesprächen. Der Konflikt habe eine noch nie da gewesene Bedrohung für die Nahrungsmittel- und Energiesicherheit Afrikas mit sich gebracht, fügte er hinzu und forderte Putin auf, mit Kiew zu verhandeln. Die Delegation überreichte Putin einen Zehn-Punkte-Friedensfahrplan, der in groben Zügen die notwendigen Schritte zur Beendigung der Feindseligkeiten zwischen Moskau und Kiew umreißt. In dem Dokument wird bekräftigt, dass die afrikanischen Staats- und Regierungschefs weitere Friedensinitiativen von Dritten begrüßen und dass der Konflikt "nicht ewig andauern kann" und alle Differenzen auf dem Verhandlungsweg beigelegt werden müssen. In dem Plan heißt es, dass die afrikanischen Staaten die Souveränität sowohl Russlands als auch der Ukraine im Sinne der UN-Charta respektieren und die beiden Länder zur Deeskalation auffordern. Außerdem wird in dem Dokument gefordert, alle Beschränkungen für den Handel mit Getreide und anderen Waren aufzuheben und den vom Konflikt betroffenen Menschen humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Der Fahrplan fordert die beiden Parteien auf, alle Kriegsgefangenen freizulassen, während vorübergehend vertriebene Personen, darunter auch Kinder, in ihre Häuser zurückkehren müssen. Putin enthüllt gescheitertes Istanbuler Abkommen Sankt Petersburger Wirtschaftsforum: Putin trifft den Präsidenten der VAE Während des Treffens bekräftigte der russische Präsident, dass Moskau sich niemals geweigert habe, zu verhandeln, und wies darauf hin, dass der Dialog durch Kiew und seine Unterstützer gefährdet sei. Putin legte auch eine Kopie eines vorläufigen Abkommens mit der Ukraine vor, das bei Gesprächen in Istanbul im vergangenen Jahr paraphiert worden war. Die Ukraine habe das vorläufige Abkommen umgehend gebrochen, nachdem Russland seine Truppen aus Kiew abgezogen hatte, wie in Istanbul vereinbart worden war, erklärte Putin. "Die Kiewer Behörden haben, wie es ihre Herren gewöhnlich tun, alles auf den Friedhof der Geschichte geworfen", fügte er hinzu und erklärte, dass niemand garantieren könne, dass die Ukraine in Zukunft mit neuen Vereinbarungen genauso verfahren würde. Die Wurzeln der Nahrungsmittelkrise liegen woanders Der russische Präsident sagte auch, dass die anhaltende Energie- und Nahrungsmittelkrise nicht durch den Konflikt mit der Ukraine ausgelöst wurde, sondern auf die Handlungen des kollektiven Westens zurückzuführen ist. "[Die Nahrungsmittelkrise] wurde dadurch verursacht, dass die westlichen Länder begannen, sich auf wirtschaftlich ungerechtfertigte Emissionen einzulassen, um ihre Probleme im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie zu lösen." Putin ging zudem auf das von den Vereinten Nationen vermittelte Getreideabkommen ein und erklärte, dass es von Russland vereinbart und aufrechterhalten wurde, um die Probleme der Nahrungsmittelversorgung in den weniger sicheren Ländern zu lindern. Dennoch funktionierte das Abkommen nicht genau so, wie es geplant war, da die Nahrungsmittel aus der Ukraine nicht nach Afrika, sondern in den Westen flossen. Bis zum 15. Juni seien 31,7 Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus ukrainischen Häfen exportiert worden. Davon wurden 976 Tausend Tonnen an die bedürftigsten afrikanischen Länder geliefert, so Putin. Mehr zum Thema – Sankt Petersburger Wirtschaftsforum: Verträge im Wert von 42 Milliarden Euro unterzeichnet

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.