Sankt Petersburger Wirtschaftsforum: Putin trifft den Präsidenten der VAE

Der Präsident Russlands Wladimir Putin hat in Sankt Petersburg mit dem Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate Muhammad bin Zayid Al Nahyan über die wirtschaftliche Zusammenarbeit gesprochen. Er dankte seinem emiratischen Amtskollegen auch für seinen Einsatz in humanitären Fragen im Ukraine-Konflikt.

Quelle: Sputnik © Ilja Pitalew

Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Freitag am Rande des 26. Internationalen Wirtschaftsforums in der russischen Stadt Sankt Petersburg (SPIEF) mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Muhammad bin Zayid Al Nahyan zusammengetroffen. Zuerst besuchten die beiden Oberhäupter die Ausstellungsstände der VAE und gingen danach zu den Gesprächen über. Sanktionen: Russisches Gold taucht vermehrt in den Emiraten, der Türkei und Hongkong auf In seiner Rede lobte Putin den Pavillon der Emirate, indem er betonte, dieser sei "wunderbar" und zeige "die Perspektiven der Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Ländern". Zudem unterstrich das russische Staatsoberhaupt, dass die VAE ein guter und angenehmer Partner Russlands seien. Laut Putin "entwickeln sich die Beziehungen zwischen Russland und den Emiraten sehr erfolgreich". Er nannte keine konkreten Zahlen für das Wachstum der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, stellte aber fest, dass diese "beeindruckend" seien. Das Wichtigste sei, betonte Putin, dass sie sowohl Russland als auch den Emiraten zugutekämen. Außerdem dankte der russische Staatschef den VAE für ihre Bemühungen in humanitären Fragen im Ukraine-Konflikt, einschließlich des Austauschs von Gefangenen. Gleichzeitig schlug Putin vor, "die Lage in der Region zu erörtern". Bin Zayid sagte seinem russischen Amtskollegen, dass die VAE bereit seien, bei der Lösung des Ukraine-Konflikts auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Der Präsident der VAE sagte sinngemäß: "Was die Ukraine betrifft, danke ich Ihnen für Ihre Worte und versichere Ihnen, dass wir bereit sind, auf jede erdenkliche Weise zu helfen, wenn die VAE eine weitere Rolle bei der Stabilisierung der Situation und in humanitären Fragen spielen können." Bin Zayid wies auch darauf hin, dass die beiden Länder "starke und feste Beziehungen" aufbauen, und dankte Putin dafür, dass er emiratischen Unternehmen die Teilnahme an dem Forum ermöglicht habe. "Dieses Forum spielt in diesem Jahr eine sehr wichtige Rolle. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Privatsektor – zwischen den Privatsektoren beider Länder – eine große Rolle bei der Entwicklung unserer bilateralen Beziehungen spielt. Beispielsweise entwickelt sich der bilaterale Tourismus sehr stark. Wir hoffen, dieses Jahr eine Million russische Touristen zu empfangen." Mehr zum Thema – Pentagon-Leaks: Russischer Geheimdienst arbeitet mit VAE gegen USA und Großbritannien

