Einhaltung der Sanktionen: Russland verhandelt mit dem Westen über Rückkauf von Flugzeugen

Russische Luftfahrtunternehmen verhandeln über ein Verfahren, mit dem sie für westliche Flugzeuge ohne Verletzung der Sanktionen bezahlen können. Die Rede ist von 47 Maschinen aus Betriebsleasingverträgen.

Quelle: Sputnik © Vitaliy Ankov

Seit Beginn des westlichen Sanktionskriegs gegen Russland befinden sich die russischen Fluggesellschaften in einem Dilemma, da ihre Flotte überwiegend aus geleasten Boeing- und Airbus-Flugzeugen aus dem Ausland besteht. Die vom Westen verhängten Sanktionen haben den Einsatz dieser Flugzeuge auf den meisten internationalen Strecken unmöglich gemacht, die Zahl der eigenen Maschinen aus russischer Herstellung ist nach wie vor gering. Daher wurde in den letzten Monaten nach einer Lösung für dieses Problem gesucht. Wie Sergei Aleksandrowski, CEO von Aeroflot, nun am Rande des diesjährigen Internationalen Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg (SPIEF 2023) gegenüber Reportern der Nachrichtenagentur TASS erklärte, verhandele die Fluggesellschaft mit ausländischen Leasinggebern über einen Versicherungsvergleich zum Kauf von 47 Flugzeugen aus dem operativen Leasing. Der Leiter von Aeroflot sagte: "Das Verfahren hat sich als etwas komplizierter und langwieriger erwiesen, als wir gehofft hatten. Gleichzeitig arbeiten wir sehr aktiv an der Beilegung des Versicherungsstreits mit den Leasinggebern, etwa 47 Flugzeuge sind in Arbeit. Der Prozess ist ziemlich intensiv, mehr möchte ich dazu nicht sagen, denn die Leasinggeber reagieren sehr empfindlich darauf. Letztendlich werden diese Flugzeuge in das Eigentum einer eigens gegründeten Leasinggesellschaft übergehen, an die wir dann die Leasingzahlungen leisten werden." Russlands größte Fluggesellschaft Aeroflot rüstet auf russische Flugzeugtypen um Der Chef der Airline erklärte auch, dass es notwendig war, eine neue Leasinggesellschaft zu gründen, weil "die Finanzierung der Flugzeugrückkäufe aus dem staatlichen russischen Reservefonds erfolgt". Die Zeitung Kommersant berichtet über den Aeroflot-Versicherungsdeal: "Aeroflot hat bereits berichtet, dass sie alle 18 ausländischen Flugzeuge, die auf Finanzierungsleasing waren, zurückgekauft hat: Zehn Boeing 777 und acht Airbus A330. Diese Art von Geschäften war gemäß den EU-Sanktionen zulässig, weil beim Finanzierungsleasing das Flugzeug bei Vertragsende immer in das Eigentum der Fluggesellschaft übergeht. Das operative Leasing ist dagegen viel gängiger: Hier zahlt die Fluggesellschaft nur einen Teil der Kosten des Flugzeugs für die Dauer des Betriebs, danach wird es an den Leasinggeber zurückgegeben. Die Quellen von Kommersant sagten, dass Aeroflot erwartete, die Flugzeuge bereits im Winter im operativen Leasing zu kaufen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Unternehmen demnach mehr als 120 Flugzeuge im operativen Leasing mit ausländischen Leasinggebern." Sollte sich das Projekt, Flugzeuge über eine neue Leasinggesellschaft zu kaufen, als erfolgreich erweisen, dürften andere russische Fluggesellschaften, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, dem Beispiel von Aeroflot folgen. Mehr zum Thema - Zivilluftfahrt unter Sanktionen: Rekordgewinne für Russland, Westen zahlt drauf

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.