US-Eliten schmiedeten Plan zur Spaltung Russlands

Die USA und ihre Verbündeten versuchen, ihre Macht durch die Zerschlagung Russlands zu erhalten. Diese Bemühungen sind Teil des verzweifelten Bestrebens Washingtons, seine Hegemonie zu bewahren, so der Sekretär des Moskauer Sicherheitsrates Nikolaj Patruschew.

Quelle: Sputnik © Wiktor Tolotschko

Die USA und ihre Verbündeten versuchen, ihre Macht durch die Zerschlagung Russlands zu erhalten, und westliche Denkfabriken arbeiten an entsprechenden Plänen, so der Sekretär des Moskauer Sicherheitsrates. Washingtons Traum vom Putin-Sturz: Ehemaliger CIA-Offizier prophezeit eher Katastrophe für die USA In einem am Mittwoch von der Zeitung Iswestija veröffentlichten Interview sagte Nikolaj Patruschew, der Westen versuche, die Weltordnung durch "die Zerstörung Russlands oder seine Schwächung auf das Niveau eines drittklassigen Landes unter ausländischer Führung" zu beeinflussen. Er zitierte ein im vergangenen Jahr veröffentlichtes Buch mit dem Titel "Failed State: A Guide to Russia's Rupture" als Beispiel für eine akademische Arbeit, die den Eliten in Washington Wege aufzeigt, dieses Ziel zu erreichen. Der angebliche Plan besteht darin, "die Instabilität in den Nachbarländern Russlands zu unterstützen" und einen Informationskrieg zu führen, um "internen Separatismus zu schüren", fügte Patruschew hinzu. Meinung Trennung von Staat und Medien? Nicht in den USA! Bugajski nannte eine Reihe von Faktoren, die angeblich gegen Russland wirken, darunter mangelndes Wirtschaftswachstum, Ungleichheit, Misstrauen in staatliche Institutionen, die Entfremdung der Bevölkerung von den herrschenden Eliten und "Unglauben an die offizielle Propaganda". Der Akademiker ist ein altgedienter Kritiker Moskaus, der das Pentagon und die US-Agentur für internationale Entwicklung beraten hat und laut seiner Biografie einen Kurs am Foreign Service Institute des US-Außenministeriums unterrichtete. Patruschew behauptete, der Westen versuche, die russische Souveränität zu schwächen, um sich Zugang zu den Bodenschätzen des Landes zu verschaffen und diese auszubeuten. Moskaus Gegner unterschätzen jedoch "die Stärke unserer Nation und den Willen des russischen Volkes, unabhängig zu sein", betonte der Sicherheitsbeamte. US-Sender Fox News trennt sich von Quotengarant Tucker Carlson Er behauptete weiter, dass die Gegner Russlands darauf abzielen, die Grundlagen der nationalen Identität zu untergraben, indem sie schädliche Ideen wie die Geschlechtervielfalt fördern und versuchen, die Geschichte zu revidieren. Patruschew argumentierte, dass diese Politik diejenigen im Westen, die Traditionen schätzen und nicht für antirussische Propaganda empfänglich sind, verprellt. Er schlug vor, dass diese Menschen willkommen sind, nach Russland zu ziehen und Bürger zu werden, solange sie die lokalen Gesetze und die Kultur respektieren. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg – Wagner-Chef Prigoschin: Ukrainische Offensive hat schon begonnen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.