Trennung von Staat und Medien? Nicht in den USA!

Von Caitlin Johnstone

Ned Price war ein ehemaliger CIA-Offizier und Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates der Obama-Regierung, der jahrelang als Analyst für NBC News gearbeitet hat. Matthew Miller hingegen war zuvor sowohl in der Regierung von Obama als auch in jener von Biden und mehrere Jahre als Analyst für MSNBC tätig.

Wie für jeden hochrangigen Regierungssprecher wird es die Aufgabe von Miller sein, die schändlichen Dinge, die das US-Imperium tut, in ein positives Licht zu rücken und unbequemen Fragen wie ein Wiesel auszuweichen. Im Wesentlichen ist es derselbe Job wie der, den die Propagandisten in den Mainstream-Medien ausüben.

In der Journalistenschule wird einem beigebracht, dass es eine scharfe Grenze zwischen Regierung und Presse geben soll. Journalisten sollen die Regierung zur Rechenschaft ziehen, und es gibt einen offensichtlichen Interessenkonflikt, wenn sie auch mit Regierungsbeamten befreundet sind oder die Regierung als potenziellen zukünftigen Arbeitgeber betrachten. Aber auf den höchsten Ebenen der mächtigsten Regierung und der einflussreichsten Medienplattformen der Welt ist die Grenze zwischen Medien und Staat faktisch nicht mehr existent. Die Protagonisten wechseln nahtlos zwischen ihren Rollen in den Medien und ihren Rollen in der Regierung, je nachdem, wer gerade im Amt ist.

Am deutlichsten sieht man diese Unschärfe zwischen Regierung und Medien bei den Pressesprechern des Weißen Hauses. Die derzeitige Pressesprecherin Karine Jean-Pierre ist eine ehemalige Analystin für NBC News und MSNBC, und die Pressesprecherin davor, Jen Psaki, hat jetzt eine eigene Sendung auf MSNBC. Vor ihrer Tätigkeit als Pressesprecherin des Weißen Hauses arbeitete Psaki als Analystin bei CNN und davor war sie, genau wie Price und Miller, Sprecherin des Außenministeriums.

Bei einer kürzlich stattgefundenen Veranstaltung für das Nachrichten-Start-up-Unternehmen Semafor wurde Psaki gefragt, ob sie sich selbst als Journalistin betrachte. Dies bejahte sie und fügte hinzu: "Für mich bedeutet Journalismus, der Öffentlichkeit Informationen zur Verfügung zu stellen, die Dinge klarer zu machen und Dinge zu erklären." Was ein wenig lustig klingt, wenn man bedenkt, dass die politische Fraktion von Psaki die vergangenen sieben Jahre damit verbracht hat, darauf zu bestehen, dass Wikileaks-Gründer Julian Assange kein Journalist ist. Im Land der liberalen Gehirnwürmer ist der größte Journalist der Welt überhaupt kein Journalist, aber Joe Bidens Schönrednerin ist es, weil sie ein Händchen dafür hat, "Dinge zu erklären".

Damit man nicht den falschen Eindruck bekommt, dass dieses Phänomen nur bei den Demokraten und ihren verbündeten Medien vorkommt, sollte hier angemerkt werden, dass die Pressesprecherin von Trump, Sarah Huckabee Sanders, unmittelbar nach ihrem Rücktritt von dieser Position einen Job als Mitarbeiterin für Fox News bekam – und jetzt ist sie Gouverneurin des US-Bundesstaat Arkansas. Eine weitere Pressesprecherin der Administration von Trump, Kayleigh McEnany, ist jetzt eine Mitarbeiterin für Fox News und arbeitete zuvor für CNN. Berichten zufolge versuchte Trumps erster Pressesprecher, Sean Spicer, nach seiner Zeit im Weißen Haus, Jobs bei CBS News, CNN, Fox News, ABC News und NBC News zu landen, wurde aber von allen abgelehnt, weil ihn einfach niemand mag.

Ohne klare Grenzen zwischen den Medien und dem Staat unterscheiden sich die US-Medien nicht wesentlich von den staatlichen Medien, bei denen der Westen so viel Energie darauf verwendet, um sie als "Werkzeuge tyrannischer Regime" zu brandmarken, wie im Fall von Russland und China. Der einzige Unterschied besteht darin, dass in tyrannischen Regimen die Regierungen die Medien kontrollieren, während in freien Demokratien die Medien die eigentliche Regierung sind.

In einer passenden Randbemerkung hat der Journalist Michael Tracey auf Twitter geschrieben, dass alle Fragen, die während der Pressekonferenz des Pentagon zu den sogenannten "Pentagon-Leaks" gestellt wurden, sich nicht auf die in diesen Dokumenten enthaltenen Informationen bezogen, sondern auf das Versäumnis des Pentagon, die Dokumente zu schützen, sie davor zu bewahren, an die Öffentlichkeit zu gelangen. Anstatt zu versuchen, mehr Informationen und Transparenz von der US-Regierungen zu erhalten, wie es Journalisten tun sollten, drängen sie die Regierung tatsächlich dazu, mehr zu tun, um zu verhindern, dass wichtige Informationen in die Hände von Journalisten gelangen.

Ein weiterer Unterschied zwischen totalitären Regimen und freien Demokratien: In totalitären Regimen weist die Regierung die Medien an, unbequeme Tatsachen zu vertuschen, während in freien Demokratien die Medien die Regierung anweisen, unbequeme Tatsachen zu unterdrücken.

Zufällig wurde der Mann, der angeblich die Pentagon-Leaks durchsickern ließ, ein 21-jähriges Mitglied der Nationalgarde namens Jack Teixeira von der New York Times, aufgespürt und identifiziert, noch bevor er vom FBI festgenommen werden konnte. Die New York Times stellte ein Team von einem Dutzend Reportern zusammen, um diese peinliche Sensation zu recherchieren, wobei sie sogar auf Beiträge der vom Imperium finanzierten Propagandafirma Bellingcat zurückgriffen. Diese Aufgabe, die normalerweise ausschließlich von Bundesagenten ausgeführt wird, wurde diesmal von Reportern der Mainstream-Presse übernommen. Wir sind somit nur ein oder zwei Klicks von Journalisten der New York Times entfernt, die Türen bei Leuten eintreten, geheime Informationen aufspüren und dabei die Haustiere erschießen – so wie es echte FBI-Agenten zu tun pflegen.

All dies geschieht, während die staatliche US-Propagandaagentur NPR ihren anhaltenden Wutanfall auslebt, dass Twitter ihren Account korrekterweise als "staatlich finanziert" gekennzeichnet hat, eine Aufwertung seiner ebenfalls korrekten früheren Bezeichnung als "US-Staatsnahe Medien". NPR hat seinen Twitter-Account jetzt offiziell wegen Einwänden gegen das Label gekündigt, mit der Begründung, dass "die Plattform Maßnahmen ergriffen hat, die unsere Glaubwürdigkeit untergraben, indem fälschlicherweise impliziert wird, dass wir redaktionell nicht unabhängig sind" – was urkomisch ist, weil es bei NPR keine Glaubwürdigkeit gibt, die untergraben werden könnte.

NPR erhält von der US-Regierung Gelder, fördert konsequent die Informationsinteressen der US-Regierung und wird geleitet vom ehemaligen CEO des Auslandspropaganda-Netzwerks der US-Regierung, der US-Agentur für Globale Medien. Diese Organisation verdient nicht einmal das Label "staatlich finanziert" – man sollte ihr genau dasselbe Label wie den russischen und chinesischen Staatsmedien verpassen, weil sie sich nicht wesentlich von ihnen unterscheidet. Dasselbe gilt für die britische BBC.

Noch lustiger wurde das alles durch die Tatsache, dass Amerikas buchstäblich staatseigenes Medienunternehmen Voice of America (VoA) jetzt in eine sehr wenig hilfreichen Solidarität mit NPR eingetreten ist, indem es ebenfalls gegen das eigene Label "staatlich finanziert" Einwände erhoben hat. Voice of America schreibt über die Notlage von NPR Folgendes:

Die PR-Abteilung von VOA wehrte sich ebenfalls gegen die Entscheidung von Twitter und sagte, das Label erwecke den Eindruck, dass VOA kein unabhängiges Unternehmen sei. Twitter reagierte nicht auf die Bitte von VOA, dies zu kommentieren. VOA wird von der US-Regierung über die US-Agentur für Globale Medien finanziert, aber seine redaktionelle Unabhängigkeit wird durch Vorschriften und Grundsätzen geschützt. Bridget Serchak, Direktorin für Öffentlichkeitsarbeit bei VOA, sagte, dass "die Bezeichnung 'staatlich finanziert' potenziell irreführend ist und auch als 'staatlich kontrolliert' ausgelegt werden könnte – was VOA ganz sicher nicht ist".

"Unsere im Gesetz verankerten redaktionellen Grundsätze verbieten jegliche Einmischung von Regierungsbeamten auf allen Ebenen in die Berichterstattung und in die redaktionellen Entscheidungsprozesse", schrieb Serchak in einer E-Mail. "VOA wird diese Unterscheidung in unseren Gesprächen mit Twitter weiterhin betonen, da dieses neue Label in unserem Netzwerk ungerechtfertigte und ungerechtfertigte Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit und Objektivität unserer Berichterstattung hervorruft."

Wie Branko Marcetic auf Twitter betonte, wurden diese Behauptungen über die "redaktionelle Unabhängigkeit" von VOA von jemandem, der dort 35 Jahre lang gearbeitet hat, klar widerlegt. In einem Artikel im Columbia Journalism Review aus dem Jahr 2017, mit dem Titel "Ersparen Sie sich die Empörung: Voice of America war nie unabhängig", sagt der VOA-Veteran Dan Robinson, dass solche Nachrichtenunternehmen sich völlig von normalen Nachrichtenunternehmen unterscheiden und es wird von ihnen erwartet, dass sie US-Informationsinteressen fördern, um weiterhin staatliche Mittel zu erhalten:

"Ich habe ungefähr 35 Jahre bei Voice of America verbracht und in Positionen gearbeitet, die vom Chefkorrespondenten des Weißen Hauses bis zum Leiter des Auslandsbüros und Leiter einer wichtigen Sprachabteilung reichten, und ich kann Ihnen sagen, dass seit Langem zwei Dinge wahr sind. Erstens werden die von der US-Regierung finanzierten Medien ernsthaft schlecht verwaltet, eine Realität, die sie reif für überparteiliche Reformbemühungen im Kongress machte, die Ende 2016 ihren Höhepunkt erreichten, als Präsident Obama das Nationale Verteidigungsbefugnis-Gesetz 2017 unterzeichnete. Zweitens besteht im Kongress und anderswo weitgehend Einigkeit darüber, dass diese staatlichen Rundfunkanstalten als Gegenleistung für die weitere Finanzierung als Teil des nationalen Sicherheitsapparats mehr tun müssen, um die Bemühungen zur Bekämpfung von Desinformation durch Russland, ISIS- und al-Qaida zu unterstützen."

Überall, wo man hinschaut, findet man weitreichende Verstrickungen zwischen der US-Regierung und den Nachrichtenmedien, in denen die Menschen im Westen nach Informationen über die Welt suchen, und das noch bevor man sich überhaupt mit der Art und Weise befasst hat, wie die plutokratische Klasse, die im Besitz der US-Medien ist und sie beeinflusst, auch nicht sinnvoll von der US-Regierung getrennt ist. Wenn Unternehmen Teil der Regierung sind, sind Unternehmensmedien Staatsmedien.

Man kann eine sichere Wette darauf abschließen, dass die USA eine völlig andere Nation wären, wenn die Trennung von Medien und Staat und die Trennung von Unternehmen und Staat im Grundgesetz verankert sein würde, so wie es die Trennung von Kirche und Staat ist. Der einzige Grund, warum die Amerikaner dem verrückten Status quo ihrer Regierung zustimmen, durch den die eigenen Bürger verarmt und unterdrückt werden, während man Menschen im Ausland bombardiert und hungern lässt, ist, dass eine Zustimmung von einer Medienklasse hergestellt wurde, die nicht klar von der Regierung abgegrenzt ist. Man stelle sich die Presse an ihrem Platz als oppositionelle Überprüfer des Regierungsverhaltens vor, und die Dynamik, die den Problemen dieser Nation zugrunde liegen, würden nicht länger vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben.

Aus dem Englischen

Caitlin Johnstone ist eine unabhängige Journalistin aus Melbourne, Australien. Ihre Website findet sich hier und man kann ihr auf Twitter unter @caitoz folgen.

