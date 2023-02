Französischer Politiker Asselineau: Westen kann Unterstützung für Putin nicht kleinreden

Der russische Präsident Putin kann auf starken Rückhalt in der Bevölkerung zählen. Das habe sich auch bei der Veranstaltung zum "Ruhm den Verteidigern des Vaterlandes" gezeigt, zu der viele tausende Menschen trotz der zweistelligen Minusgrade ins Moskauer Luschniki-Stadium kamen.

Quelle: Sputnik © Alexander Vilf/Sputnik

Gern verbreiten westliche "Experten", wie der ehemalige US-Botschafter in Russland, Michael McFaul, Einschätzungen wie jene, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Demokratie fürchte und mit dem voranschreitenden Ukraine-Krieg das Ende der Putin-Ära einhergehen könnte. Dabei könne der Kreml sehr wohl auf den Rückhalt in der Bevölkerung zählen, was aber in westlichen Medien nicht wiedergegeben werde, wie der französische Parteichef der Republikanischen Volksunion und politische Kommentator François Asselineau auf Twitter schreibt. "Zweihunderttausend Menschen sind bei minus 15 Grad zum Luschniki-Stadion in Moskau gekommen, um Putin zu unterstützen. Den amerikanischen und europäischen Medien fällt es immer schwerer, die Tatsache zu verbergen, dass die große Mehrheit der russischen Bevölkerung Putin unterstützt", schrieb der französische Politiker. 200.000 PERSONNES PAR -15°C AU STADE LOUJNIKI DE MOSCOU POUR ACCLAMER POUTINELes médias🇺🇸🇪🇺ont de + en +de mal à cacher qu'une part écrasante du peuple de🇷🇺soutient Poutine.Au fait,combien de Français iraient acclamer Macron au Stade de France par -15°C?https://t.co/UtOhZgp7dr — François Asselineau (@UPR_Asselineau) February 22, 2023 Am Mittwoch kam der russische Präsident zu einem Konzert zu Ehren der russischen Soldaten, die an der Militäroperation in der Ukraine beteiligt sind, in das Moskauer Olympiastadion Luschniki, wo tausende Menschen den eisigen Temperaturen trotzten, russische Flaggen schwenkten und Putin zujubelten. Putin spricht vor der Föderationsversammlung: "Die Wahrheit ist auf unserer Seite" Nach Einschätzung des französischen Politikers könne Moskau im Ukraine-Konflikt nicht verlieren. Deshalb hält er es für am wahrscheinlichsten, dass Russland die neuen Staatsgebiete behalte ‒ obwohl Kiew deren Rückgabe als Voraussetzung für Friedensverhandlungen nennt. Die Kiewer Behörden haben wiederholt Pläne für eine offensive Operation auf der Krim angekündigt. Am Freitag schrieb der ukrainische Präsident Selenski, dass Russlands Streitkräfte das Territorium verlassen müssten, bevor man überhaupt verhandeln könne. "Wenn dies geschieht, werden die Ukrainer dies nicht zu Unrecht als Verrat (seitens der westlichen Länder) empfinden, aber am Ende wird Kiew wohl keine andere Wahl haben, als dies zu akzeptieren. Der Westen wird die Pille durch umfangreiche Wiederaufbauhilfe versüßen", so Asselineau. Sogar der Time-Kolumnist Philip Short schlug vor, dass die USA Kiew finanzielle Unterstützung gewähren könnten, damit sich die Ukraine mit dem Verlust von Gebieten abfindet. Ein Sieg der Ukraine sei laut Short unwahrscheinlich und in einigen Territorien sehen sich viele Menschen seit langem Russland zugehörig. "Während niemand bereit ist, dies offen zu sagen, kann man sich fragen, ob das Weiße Haus überhaupt will, dass die Ukraine die russischen Truppen aus allen von ihnen besetzten Gebieten vertreibt. <...> Ein ukrainischer Vorstoß auf die Krim, wo sich die Mehrheit der Bevölkerung als russisch versteht und die aus Moskaus Sicht genauso ein russisches Gebiet ist wie jedes andere, riskiert genau die Art von unkontrollierter Eskalation, die die Regierung Biden zu verhindern gedenkt." Mehr zum Thema – Tag der Vaterlandsverteidiger: Präsident Putin zur Kranzniederlegung in Moskau

