Erste Region in Russland verhängt Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte

Ungeimpfte in drei Städten und mehreren Siedlungen des Autonomen Kreises der Chanten und Mansen dürfen von Montag an nur noch aus triftigem Grund ihre Wohnungen verlassen. Die Behörden der Region griffen zu diesen Maßnahmen, da die Herdenimmunität in dem Gebiet, das ungefähr so groß wie Frankreich ist, unter 50 Prozent bleibt, also weit unter dem angestrebten Ziel von 80 Prozent.

In einer am Montag veröffentlichten Corona-Verordnung teilte die Gouverneurin Natalja Komarowa mit, dass ungeimpfte Bürger ihre Häuser nur verlassen dürfen, um zur Arbeit zu gelangen, medizinische Hilfe und Apotheken oder Geschäfte aufzusuchen. Zudem dürfen sie nahe Angehörige, die über 60 Jahre alt sind, sowie chronisch Kranke besuchen. Sie dürfen in einer Entfernung von 100 Metern mit ihren Haustieren Gassi gehen und den Müll hinausbringen.

Bevor Ungeimpfte ihre Wohnung verlassen, müssen sie ein Online-Formular ausfüllen und den konkreten Grund angeben. Jedem Antrag wird eine bestimmte Zeitdauer zugewiesen. So hat man zum Beispiel eine halbe Stunde Zeit, um den Müll zu entsorgen. Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen nach draußen gehen.

Seit dem 8. November darf man in der Region Sport-, Kultureinrichtungen, Einkaufszentren, Hotels und Gastronomiebetriebe nur mit einem QR-Code besuchen, der als 3G-Nachweis fungiert. Das gesamte Personal dieser Einrichtungen muss geimpft sein.

Auch in anderen Teilen des Landes führen Regionalbehörden Beschränkungen ein, wie beispielsweise Impfnachweise für das Betreten von Cafés, Restaurants und Theatern. In der Republik Tatarstan dürfen Fahrgäste ab diesen Montag nur mit einem Impfzertifikat öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Am Wochenende kam es diesbezüglich in einigen Städten Russlands zu vereinzelten Protesten.

