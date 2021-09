Parlamentswahlen in Russland: Einiges Russland erhält 324 Abgeordnetenmandate

In Russland sind die Parlamentswahlen vorbei. Nach der Auszählung aller Stimmzettel erhält Einiges Russland 324 Abgeordnetenmandate in der Staatsduma. Die Kommunistische Partei erhält 57 Mandate. Gerechtes Russland 27, die LDPR 21 und die Partei Neue Leute 13.

Vom 17. bis 19. September 2021 haben in Russland Wahlen auf verschiedenen Ebenen stattgefunden. Russische Bürger konnten Abgeordnete in die Staatsduma, in einigen Regionen des Landes auch Gouverneure und Abgeordnete lokaler gesetzgebender Versammlungen wählen.

Nach der Auszählung aller Stimmzettel ziehen fünf Parteien in die Staatsduma ein – Einiges Russland, die Kommunistische Partei der Russischen Föderation, die Liberaldemokratische Partei, Gerechtes Russland – Für die Wahrheit und die Partei Neue Leute.

Mit 49,83 Prozent der Stimmen belegt Einiges Russland den ersten Platz. Damit erhält die Partei 324 Abgeordnetenmandate (126 auf der Bundesliste und 198 auf Einzelwahlkreisen).

Die Kommunistische Partei der Russischen Föderation liegt in Bezug auf die Stimmenzahl an zweiter Stelle. Die Partei wurde von 18,94 Prozent der Wähler unterstützt und erhält damit 57 Sitze in der Staatsduma (48 auf der Bundesliste und neun auf Einzelwahlkreisen).

Auf Platz drei liegt die Liberaldemokratische Partei mit 7,51 Prozent der Stimmen. Ihre Vertreter erhalten in der künftigen Staatsduma 21 Abgeordnetenmandate (19 auf der Bundesliste und zwei auf Einzelwahlkreisen).

Gerechtes Russland – Für die Wahrheit ist auf Platz vier mit 7,47 Prozent der Stimmen und kann 27 Sitze im Unterhaus des Parlaments beanspruchen (19 auf der Bundesliste und acht auf Einzelwahlkreisen).

Den fünften Platz belegte die Partei Neue Leute mit 5,33 Prozent der Stimmen. Sie erhält 13 Abgeordnetenmandate. (alle auf der Bundeslisten).

Drei weitere Abgeordnete der Staatsduma sind Vertreter der Parteien "Wachstumspartei", "Rodina" und "Bürgerplattform". Fünf unabhängige Kandidaten erhalten weitere Abgeordnetenmandate.

