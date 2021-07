Moskau startet klinische Studie von Sputnik V für Minderjährige zwischen zwölf und 17 Jahren

Am Montag sind in Moskau klinische Tests des Corona-Impfstoffs Sputnik V an Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren angelaufen. Dabei sollen die Minderjährigen das Schutzmittel in kleineren Dosen als Erwachsene erhalten. Die Studie soll ein Jahr dauern.