Frankreich: Top-Gesundheitsbeamtin setzt sich für Impfplicht für Über-Zwölfjährige ein

Wenn sich die Impfraten in Frankreich nicht verbessern, sollte die Regierung eine landesweite Impfpflicht für alle Bürger über zwölf Jahren erwägen. Dies sagte die Chefin der Obersten Gesundheitsbehörde (HAS) Dominique Le Guludec in einem Interview am Freitag.