Russische Impfstoffentwicklerin: "Haben keinen Grund zu denken, dass EpiVacCorona nicht wirkt"

Tatjana Nepomnjaschich, Vize-Direktorin am Vektor-Institut, das den COVID-19-Impfstoff EpiVacCorona entwickelt hat, äußert sich in einem Interview mit RT über die Wirksamkeit des Vakzins, die Angst der Menschen vor Impfungen und die Zukunft in der Coronakrise.