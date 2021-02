Entwickler: Sputnik V soll offenbar mindestens zwei Jahre vor COVID-19 schützen

Am Dienstag gab Alexander Gintsburg die prognostizierte Wirkungsdauer des Corona-Impfstoffs Sputnik V bekannt. Der Leiter des Gamaleja-Instituts für Epidemiologie und Mikrobiologie, das Russlands bahnbrechenden Sputnik-V-Impfstoff entwickelt hatte, sagte:

Gintsburg teilte dies im Rahmen einer Pressekonferenz mit, die anlässlich der Veröffentlichung der Zwischenergebnisse aus der laufenden Phase-III-Studie zu Sputnik V in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift The Lancet organisiert wurde.

Neben der geschätzten Schutzdauer der COVID-19-Impfung zeichnet sich der Impfstoff auch durch das Fehlen schwerer Nebenwirkungen aus. Abgesehen von einer gelegentlichen Erhöhung der Körpertemperatur oder leichten Schmerzen an der Einstichstelle verursachte der Impfstoff während der Studien keine langfristigen Nebenwirkungen.

Gintsburg erklärte, dass die klinischen Studien die Ergebnisse, die zuvor in der ersten und zweiten Phase erzielt worden seien, vollständig bestätigt hätten. Der Leiter des Gamaleja-Instituts sagte:

"Die klinischen Studien haben die Ergebnisse, die zuvor in der ersten und zweiten Phase erzielt wurden, vollständig bestätigt. Diese Ergebnisse zeigen die vollständige Sicherheit dieses Impfstoffs. Unter den fast 30.000 Probanden wurden keine schwerwiegenden Komplikationen festgestellt, abgesehen von den nicht signifikanten Nebenwirkungen, die in der ersten und zweiten Phase beobachtet wurden."

Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Phase-III-Studie wurde bereits von mehreren internationalen Wissenschaftlern begrüßt. So lobte beispielsweise der Präsident der argentinischen Gesellschaft für Infektiologie, Omar Sued, die Sicherheit und hohe Wirksamkeit des Impfstoffs. Er sagte:

"Die in The Lancet veröffentlichte Arbeit bestätigt die erfolgreichen Ergebnisse und liefert zusätzliche Informationen über die Wirksamkeit sowie die Sicherheit dieses Impfstoffs in verschiedenen Untergruppen."