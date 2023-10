Kanada will Namen einstiger Nazi-Kollaborateure veröffentlichen

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau erwägt die Freigabe einer Liste mit den Namen mutmaßlicher ehemaliger Nazi-Kollaborateure, die in Kanada leben. Jüdische Organisationen hatten zuvor auf die Veröffentlichung der Informationen gedrängt.

Quelle: Legion-media.ru

Die kanadische Regierung erwägt nach Angaben von Premierminister Justin Trudeau die Freigabe einer Liste mit Namen mutmaßlicher ehemaliger Nazi-Kollaborateure. Trudeau sagte mit Blick auf eine im Jahr 1986 erfolgten unabhängigen Untersuchung zu mehr als 800 mutmaßlichen Kollaborateuren des Nationalsozialismus: "Wir haben dafür gesorgt, dass hochrangige Beamte die Fälle sehr sorgfältig untersuchen, unter anderem durch das Durchforsten von Archiven." Meinung Nach SS-Skandal in Kanada: Selenskij verleiht Militäreinheit Namen von Nazi-Kollaborateur Diese seien nach dem Zweiten Weltkrieg nach Kanada eingewandert. Deren Namen wurden bisher nicht veröffentlicht. Die Beamten "werden den zuständigen Ministern Empfehlungen geben", fügte Trudeau hinzu. Jüdische Organisationen, darunter B’nai Brith und das Simon-Wiesenthal-Zentrum, hatten zuvor auf die Veröffentlichung der Informationen gedrängt. Die Freigabe der Liste ist im Parlament umstritten – auch wegen der strengen kanadischen Datenschutzregeln. Trudeaus Ankündigung folgt auf einen peinlichen Vorfall während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij in Kanada im vergangenen Monat, bei dem der 98-jährige Veteran Jaroslaw Hunka im Parlament als "Held" gewürdigt worden war, der im Zweiten Weltkrieg "für die Unabhängigkeit der Ukraine gegen die Russen" gekämpft habe. Später wies ein kanadischer Historiker darauf hin, dass Hunka im Zweiten Weltkrieg Mitglied der Waffen-SS war. Der Vorfall hatte Kritik von jüdischen Organisationen und bei der konservativen kanadischen Opposition ausgelöst. Trudeau bat daraufhin um Entschuldigung, Parlamentspräsident Antony Rota trat zurück. Mehr zum Thema – Skandalöser Artikel: SS-Mitgliedschaft "machte einen nicht automatisch zum Nazi"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.