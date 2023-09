Trudeau: "Indische Agenten" haben möglicherweise kanadischen Sikh-Führer ermordet

Kanadische Geheimdienstmitarbeiter haben "glaubwürdige Behauptungen" aufgedeckt, dass die indische Regierung diesen Sommer einen Sikh-Unabhängigkeitsaktivisten in Ontario ermordet hat, sagte Premierminister Justin Trudeau am Montag. Das Opfer stand in Verbindung mit einer radikalen Bewegung, die indische Diplomaten in Kanada und im Vereinigten Königreich angriff. Trudeau sagte vor Mitgliedern des kanadischen Parlaments:

"In den vergangenen Wochen sind die kanadischen Sicherheitsbehörden aktiv den glaubwürdigen Anschuldigungen nachgegangen, dass es eine mögliche Verbindung zwischen Agenten der indischen Regierung und der Ermordung des kanadischen Staatsbürgers Hardeep Singh Nijjar gibt."

"Jede Beteiligung einer ausländischen Regierung an der Ermordung eines kanadischen Staatsbürgers auf kanadischem Boden ist eine inakzeptable Verletzung unserer Souveränität", sagte er weiter, bevor er Neu-Delhi aufforderte, "mit Kanada zusammenzuarbeiten, um diese Angelegenheit gründlich aufzuklären".

Die kanadische Außenministerin Melanie Joly gab später auf einer Pressekonferenz bekannt, dass Ottawa beschlossen habe, "einen hochrangigen indischen Diplomaten" auszuweisen.

Hardeep Singh Nijjar, 46, der Leiter der Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib in Surrey, British Columbia, wurde am 19. Juni ermordet. Er wurde auf dem Gelände des Gurdwara von zwei Unbekannten aus nächster Nähe erschossen, als er auf dem Weg zu seinem Haus in Surrey, etwa 30 km von Vancouver entfernt, war.

Nijjar war Mitglied der Khalistan-Bewegung, die ein souveränes Heimatland für die Minderheit der Sikh-Gemeinschaft im nordindischen Bundesstaat Punjab fordert. Die Bewegung führte in den 1970er- und 1980er-Jahren eine Guerillakampagne gegen den indischen Staat und übernahm insbesondere die Verantwortung für den Bombenanschlag auf den Air India Flug 182, der 1985 vor der irischen Küste in die Luft gesprengt wurde und bei dem alle 329 Menschen an Bord ums Leben kamen.

Mitglieder der Bewegung protestierten nach der Ermordung von Nijjar in Kanada und im Vereinigten Königreich, beschuldigten die indische Regierung der Verwicklung und forderten Vergeltungsmaßnahmen gegen indische Beamte.

Daraufhin forderte Neu-Delhi die britischen und kanadischen Behörden auf, gegen die Separatisten vorzugehen. Der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar warf kanadischen Politikern vor, die offensichtliche Bedrohung durch die Khalistan-Aktivisten im Austausch für die Stimmen der Sikhs zu vernachlässigen.

"Für uns ist die Art und Weise, wie Kanada mit der Khalistan-Frage umgegangen ist, seit Langem ein Grund zur Besorgnis … Offen gesagt, scheinen sie sich von der Politik der Wählerstimmen leiten zu lassen", sagte Jaishankar im Juli.

Trudeau sagte am Montag vor Gesetzgebern, er habe die Anschuldigungen während des G-20-Gipfels in Neu-Delhi Anfang des Monats "persönlich und direkt" mit dem indischen Premierminister Narendra Modi besprochen.

