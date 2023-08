Indien: Ukraine zum G20-Gipfel nicht eingeladen

Eine Einladung zum Gipfeltreffen der Staatengruppe in Neu-Delhi sei nicht an Kiew gerichtet worden, so der indische Außenminister.

Quelle: AFP © Stefani Reynolds

Der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar hat den Standpunkt Neu-Delhis zur möglichen Teilnahme der Ukraine am G20-Gipfel im September bekräftigt. Meinung Russland vollzieht den größten geopolitischen Wandel seit 300 Jahren In einem Gespräch mit den Medien erklärte Jaishankar am Mittwoch, dass die Ukraine keine Einladung zu dem hochrangigen Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt erhalten habe, zu denen auch Russland, ein ständiges Mitglied der G20, gehört. Der Außenminister sagte, dass Indien zusätzlich zu den G20-Mitgliedsstaaten Einladungen an Spanien, Bangladesch, Nigeria, Mauritius, Ägypten, die Niederlande, Oman, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate geschickt habe, berichtete die Nachrichtenagentur EFE. Jaishankar erklärte, dass Indiens Haltung zur Teilnahme der Ukraine darauf zurückzuführen sei, dass sich die G20 in erster Linie auf die Förderung von Wachstum und Entwicklung konzentriere und Fragen der Konfliktlösung dem UN-Sicherheitsrat überlasse. Er wies auch darauf hin, dass der indische Premierminister Narendra Modi zuvor bei zahlreichen Gelegenheiten mit seinem ukrainischen Amtskollegen zusammengetroffen sei, was die "robusten" Beziehungen zwischen den beiden Nationen in verschiedenen Bereichen unterstreiche. Sicherheitsbedenken: Indisches Verteidigungsministerium verzichtet auf Dienste von Microsoft Bereits im Juni hatte Jaishankar gesagt, dass Indien nicht plane, die Ukraine zum Gipfel einzuladen. Er wies darauf hin, dass die Liste der Eingeladenen bekannt gegeben worden war, als "wir im Dezember letzten Jahres die G20-Präsidentschaft übernommen hatten". "Das ist nichts, was wir überprüft haben, und es ist auch nichts, was wir mit irgendjemandem diskutiert haben." Offizielle Vertreter Kiews reagierten auf die Bemerkungen Neu-Delhis und erklärten, dass sie "zusammen mit [ihren] Partnern" daran arbeiten würden, eine Einladung für den Gipfel zu erhalten. Zum vorigen G20-Gipfel in Indonesien war die Ukraine eingeladen worden. Nikolay Tochitski, stellvertretender Außenminister der Ukraine, betonte: "Wir glauben, dass das, was die Russische Föderation getan hat, um das [Schwarzmeer-]Getreideabkommen zu beenden, eine bedeutende Herausforderung nicht nur für Länder in Afrika und Asien, sondern für Volkswirtschaften auf der ganzen Welt darstellt. Deshalb arbeiten wir mit unseren Partnern – mit Indien und anderen Partnern – zusammen, um eingeladen zu werden." Der G20-Gruppe gehören Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexiko, Südkorea, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, die Türkei, die USA, Großbritannien und die EU an. Auf die Mitgliedsstaaten entfallen 85 Prozent des weltweiten BIP, 75 Prozent des internationalen Handels und zwei Drittel der Weltbevölkerung. Mehr zum Thema – Indien: Sicherheitspolitische Einblicke eines Professors in die Unruhen im Bundesstaat Manipur

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.