Sicherheitsbedenken: Indisches Verteidigungsministerium verzichtet auf Dienste von Microsoft

Indiens Verteidigungsministerium hat beschlossen, nicht mehr mit Microsoft zusammenzuarbeiten, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, berichten indische Medien. Die Software des Konzerns soll dabei durch lokale Varianten ersetzt werden.

Quelle: Sputnik © Witali Podwizki

Das indische Verteidigungsministerium plant, die ihm gehörenden Computer mit Microsoft Windows auf das nationale Betriebssystem Maya OS umzustellen, berichtet die Zeitung The Indian Express. Das Betriebssystem Maya OS basiert auf der beliebten Linux-Distribution Ubuntu. Meinung Traurig und urkomisch: Facebooks Versuche, in China Fuß zu fassen Wie berichtet wird, wurde die Entscheidung, mit der Entwicklung eines lokalen indischen Betriebssystems zu beginnen, bereits im Jahr 2021 getroffen, nachdem es zu einer Reihe von schweren Hackerangriffen auf die kritische Infrastruktur des Landes gekommen war. Laut der Zeitung soll das neue Betriebssystem vor allem auf PCs mit Internetanschluss im südlichen Komplex des Zentralsekretariats in Neu-Delhi installiert werden, in dem mehrere Ministerien der indischen Regierung untergebracht sind, darunter auch das Verteidigungsministerium. Die Umstellung soll bis zum 15. August abgeschlossen sein. Die vollständige Umstellung von Windows auf Maya OS soll bis Ende des Jahres 2023 vollzogen werden. Mehr zum Thema – Russischer Vizeaußenminister: US-Softwarekonzern Microsoft unterstützt Kiew

