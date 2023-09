Moskau – Indien bietet Russland die Möglichkeit, festsitzende Rupien zu verwenden

Neu-Delhi und Moskau werden "vielversprechende Bereiche" identifizieren, in denen Milliarden von Rupien, die auf indischen Bankkonten liegen, investiert werden können.

Quelle: AFP © Ludovic Marin / POOL

Der russische Außenminister Sergej Lawrow kündigte am Sonntag an, Indien wolle verschiedene Investitionsmöglichkeiten für die "Milliarden Rupien" vorschlagen, die Russland durch seine Exporte angehäuft hat. Lawrow machte diese Ankündigung auf einer Pressekonferenz in Neu-Delhi im Anschluss an den von Indien ausgerichteten G-20-Gipfel. Moskau und Neu-Delhi stünden in Bezug auf die bilateralen Angelegenheiten, einschließlich der Zahlungsangelegenheiten, in ständigem Kontakt miteinander, sagte der Minister gegenüber den Medien. Laut Lawrow: "Ich habe mich kürzlich mit meinem Amtskollegen S. Jaishankar getroffen und bilaterale Fragen erörtert, darunter auch die Frage des Handelsausgleichs. In der gegenwärtigen Situation hat Russland Milliarden von Rupien auf den Konten indischer Banken angesammelt, und wir diskutieren darüber, wie sie verwendet werden können. Unsere indischen Freunde haben uns mitgeteilt, dass sie vielversprechende Bereiche vorschlagen werden, in denen diese Gelder für Investitionen genutzt werden können." G20-Gipfel ist zu Ende: Wirtschaftsfragen standen im Vordergrund des Treffens Der Minister fügte hinzu, dass andere bilaterale Abkommen, auch im Verteidigungssektor, trotz der Zahlungsschwierigkeiten, die durch die von den USA und ihren Verbündeten verhängten Sanktionen verursacht wurden, wie geplant weiterlaufen. Zuvor hatten indische Medien berichtet, dass sich Zahlungsprobleme auf wichtige Verteidigungsgeschäfte zwischen Moskau und Neu-Delhi ausgewirkt haben, darunter die Lieferung der verbleibenden S-400 Triumf-Luftabwehrsysteme an Indien. Russische Verteidigungsbeamte und Diplomaten wiesen die Gerüchte zurück und erklärten, die Geschäfte und Lieferungen verliefen weiterhin planmäßig. Obwohl Indien und Russland zunächst vereinbart hatten, ihre Handelsgeschäfte in Rupien abzuwickeln, konnte sich das System nicht wie erwartet durchsetzen. Moskau hat aufgrund der umfangreichen Ölkäufe Neu-Delhis schnell einen Überschuss von Milliarden Rupien angehäuft. Im Laufe des letzten Jahres hat sich Russland zu einem führenden Öllieferanten für Indien entwickelt. Die beiden Länder haben einen immer größeren Teil ihrer Handelsgeschäfte in ihren jeweiligen Landeswährungen abgewickelt und gleichzeitig ihre Lieferungen in Richtung Osten umgelenkt. Da die Einfuhren aus Indien jedoch stagnieren, haben sich über 40 Milliarden Rupien auf speziellen Vostro-Konten angesammelt, die indische Banken für russische Banken in der Landeswährung führen. Russische Unternehmen konnten diese Rupien aufgrund von Beschränkungen der Landeswährung nicht repatriieren. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg – Beamter: Kiew verstärkt bei Awdejewka Angriffe in Richtung Donezk

