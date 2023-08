Trump: "Mir könnten jetzt insgesamt 561 JAHRE Gefängnis drohen"

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch, die "korrupte" Regierung versuche, ihn durch politisch motivierte Prozesse für mehr als 500 Jahre einzusperren, und bat um Wahlkampfspenden, um zu beweisen, dass die US-Amerikaner "niemals vor der Tyrannei kapitulieren" werden.

"Da Crooked Joe's korruptes Justizministerium mich wieder einmal unrechtmäßig angeklagt hat, könnte ich Berichten zufolge wegen der Hexenjagd der Linken insgesamt 561 JAHRE im Gefängnis verbringen", heißt es in Trumps Spenden-E-Mail, die von mehreren US-Medien veröffentlicht wurde. "Crooked Joe" ist Trumps Spitzname für den derzeitigen US-Präsidenten, Joe Biden. Crooked bedeutet im Englischen korrupt.

"Es gibt nur EINE Botschaft, die jemand vermittelt, wenn er versucht, einen für sechs Lebensjahre ins Gefängnis zu werfen, und das ist FURCHT. Die Angst, dass, wenn Sie für den EINZIGEN Kandidaten stimmen, der Sie an erste Stelle setzt, auch Sie von dem derzeitigen marxistischen Regime in Washington schikaniert, angeklagt und sogar verhaftet werden könnten", heißt es in der E-Mail weiter.

Trump argumentierte, dass es bei den "endlosen Hexenjagden" nicht um ihn gehe, sondern darum, den US-Bürgern die Freiheit zu nehmen. Er forderte seine Anhänger auf, "in diesen dunklen Zeiten friedlich zu mir zu stehen."

Am Dienstag veröffentlichte der Sonderstaatsanwalt Jack Smith eine 45-seitige Anklageschrift eines Geschworenengerichts in Washington D.C. zu sechs Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem Aufstand vom 6. Januar 2021 vor dem US-Kapitol. Smith behauptete, Trump habe gewusst, dass seine Behauptungen über Unregelmäßigkeiten bei der Wahl 2020 falsch waren. Er habe sie aber dennoch aufrechterhalten und so "eine intensive nationale Atmosphäre des Misstrauens und der Wut geschaffen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Verwaltung der Wahl untergraben."

Smith behauptete weiter, dass Trumps "Verschwörungen" auf "eine grundlegende Funktion der US-Bundesregierung" abzielten.

In der vergangenen Woche hatte Smith den 45. US-Präsidenten auch wegen Behinderung der Justiz angeklagt, weil er angeblich Beweise für den Besitz von Geheimdokumenten in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida vernichtet hatte. Ein New Yorker Gericht hatte Trump zudem wegen "Fälschung von Geschäftsunterlagen" im Zusammenhang mit angeblichen Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels angeklagt.

Trump ist derzeit der Spitzenkandidat für die republikanische Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 und liegt weit vor allen anderen Bewerbern. Die Demokraten haben beschlossen, keine Debatten zwischen Biden und seinen beiden derzeitigen Konkurrenten, Robert F. Kennedy Jr. und Marianne Williamson, abzuhalten.

Die Demokraten bestehen darauf, dass Joe Biden bei den Wahlen 2020 rechtmäßig 81 Millionen Stimmen erhalten habe – die meisten in der US-Geschichte – und dass alle Behauptungen von Trump über Unregelmäßigkeiten völlig falsch seien. Im Februar 2021 veröffentlichte das Time Magazine einen Bericht über eine "außergewöhnliche Schattenanstrengung" zur "Stärkung" der Wahl, die Agenten der Demokratischen Partei und Anti-Trump-Republikaner zusammengebracht hatte.

