Knapp die Hälfte der US-Amerikaner fürchtet, ihr Geld sei in Banken unsicher

Einen Monat nachdem in den USA zwei große Banken zusammengebrochen sind, erinnern die Ergebnisse einer Umfrage an die Folgen des Zusammenbruchs von Lehman Brothers im Jahr 2008. Nun wird erwartet, dass sich die Situation im Finanzsektor weiter verschlechtert.

Quelle: Gettyimages.ru © Dai Sugano

Fast die Hälfte (48 Prozent) der US-Bürger macht sich Sorgen um die Sicherheit ihrer Geldanlagen. Das ergab eine Gallup-Umfrage, die einen Monat nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank durchgeführt und am Donnerstag veröffentlicht wurde. US-Bankenkrise laut Analyst noch nicht vorbei Anfang dieser Woche schloss die First Republic Bank als drittes großes US-Finanzinstitut innerhalb von drei Monaten ihre Türen und schürte damit erneut Ängste um die Stabilität der Branche. Fast ein Fünftel (19 Prozent) der 1.013 befragten Bürger gab an, "sehr besorgt" über das Schicksal ihrer Finanzen zu sein, während weitere 29 Prozent "mäßig" besorgt waren. Der größte Prozentsatz war "nicht sehr besorgt" (30 Prozent) und 20 Prozent waren völlig sorgenfrei. Die Zahlen ähneln denen, die Gallup 2008 nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers – der Investmentbank, die als "zu groß zum Scheitern" galt und deren Untergang die schlimmste Finanzkrise seit der Große Depression auslöste – ermittelt hat. Republikaner machten sich eher Sorgen um die Sicherheit ihres Geldes: 55 Prozent gaben an, besorgt zu sein, verglichen mit 51 Prozent der Unabhängigen und nur 36 Prozent der Demokraten. IWF-Chefin: Dollar wird "allmählich aufgegeben" Diese Angaben scheinen die Gefühle der Menschen über die Partei im Weißen Haus widerzuspiegeln – bei der gleichen Frage im Jahr 2008, nachdem Lehman Brothers unter der Regierung des Republikaners George W. Bush zusammengebrochen war, waren Republikaner weniger besorgt (34 Prozent) als Demokraten (55 Prozent) oder Unabhängige (44 Prozent). Diese Zahlen änderten sich nur drei Monate später, nachdem der Demokrat Barack Obama zum Präsidenten gewählt wurde. US-Amerikaner mit einem Jahreseinkommen von weniger als 100.000 US-Dollar machten sich etwas häufiger Sorgen darüber, ob ihr Geld bei der Bank sicher ist als diejenigen mit einem höheren Einkommen (50 Prozent gegenüber 40 Prozent), obwohl die Einlagen wohlhabenderer Personen eher die von der Federal Deposit Insurance Corporation (staatlichen Einlagensicherung) gedeckten 250.000 US-Dollar überschreiten würden. Unter Berufung auf diese Zahlen und die Tatsache, dass Befragte mit Hochschulabschluss weniger besorgt waren als Befragte ohne Abschluss, vermutet Gallup, dass die Sorge um die Sicherheit der eigenen Bankeinlagen auf Unkenntnis über das Sicherheitsnetz der FDIC zurückzuführen ist – obwohl das Meinungsforschungsinstitut einräumt, dass auch Misstrauen gegenüber der Regierung ein Faktor sein könnte. Weitere Bankenpleite: First Republic Bank wurde von JPMorgan Chase übernommen Fast 200 US-amerikanische Banken sind mit ähnlichen Risiken konfrontiert wie die SVB und Signature, so eine aktuelle Studie des Social Science Research Network. Der ehemalige Vizepräsident von Lehman Brothers, Lawrence McDonald, schätzte die Zahl der vom Zusammenbruch bedrohten Banken konservativer ein, warnte aber, dass die Einlagensicherung erhöht werden müsse, um den Sektor zu stabilisieren. US-Präsident Joe Biden hat darauf bestanden, dass mit dem Bankensektor des Landes alles in Ordnung ist, hat aber versprochen, den Schutz der FDIC, wenn nötig, über die Obergrenze von 250.000 USD hinaus auszuweiten. Mehr zum Thema - JPMorgan-Chef: Bankenkrise wird noch Jahre andauern



