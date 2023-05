IWF-Chefin: Dollar wird "allmählich aufgegeben"

Trotz der Tatsache, dass die Verwendung des US-Dollar auf internationaler Ebene deutlich abgenommen hat, gibt es laut Kristalina Georgieva derzeit keine brauchbaren Alternativen als globale Reservewährung.

Quelle: AFP © Patrick T. Fallon

Die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF) Kristalina Georgieva hat erklärt, der US-Dollar verliere allmählich seinen Status als wichtigste Reservewährung der Welt. In einer Rede am Montag stellte Georgieva fest, dass es trotz der Abkehr vom US-Dollar immer noch keine realistische Alternative unter den globalen Währungen gibt, die den US-Dollar in naher Zukunft ersetzen könnte. Auf der Milken Institute Global Conference 2023 in Beverly Hills (Kalifornien) erklärte Georgieva: "Es hat eine allmähliche Abkehr vom Dollar stattgefunden, der 70 Prozent der Reserven ausmachte. Jetzt sind es etwas weniger als 60 Prozent." Der IWF-Chefin zufolge kann der Euro als der größte Konkurrent des US-Dollar angesehen werden, während das britische Pfund, der japanische Yen und der chinesische Yuan "eine sehr bescheidene Rolle" spielen. Sie betonte, der wichtigste Faktor für das Vertrauen in die Währung dieses oder jenes Landes sei die Stärke seiner Wirtschaft und die Tiefe seiner Kapitalmärkte. Georgieva erklärte: "Und wenn Sie an eine alternative Welt denken, in der wir in großem Umfang zu digitalen Zentralbankwährungen wechseln könnten ... Da sehe ich auch keine Alternative, und ich glaube nicht, dass dies in absehbarer Zeit passieren wird." US-Finanzkrise: Finanzministerium warnt vor Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ab 1. Juni Georgieva hob die großen Schocks der letzten Jahre hervor – die COVID-19-Pandemie, den Russland-Ukraine-Konflikt sowie den sprunghaften Anstieg der Zinssätze nach jahrelanger lockerer Geldpolitik – und bezeichnete sie als "eine Reihe von unvorstellbaren Ereignissen". Sie erklärte, dass der rasche Übergang von niedrigen zu hohen Zinssätzen Schwachstellen im Finanzsektor aufgedeckt habe und dass die hohe Anfälligkeit des US-Bankensektors für die Krise für die IWF-Analysten überraschend gewesen sei. Mehr zum Thema - IWF: Russische Wirtschaft steckt Sanktionen unerwartet gut weg

