Dumm gelaufen: New Yorker Impfstatuskontrolleurin stolpert über eigene Regeln

Einer New Yorker Gesundheitsinspektorin, die die Einhaltung der Impfpflicht in Restaurants überprüfen soll, wurde der Zutritt zu einer Bar verweigert: Sie hatte sich geweigert, ihren Impfausweis vorzuzeigen. New York ist eine der wenigen Städte in den USA mit Impfpflicht.

Einer Inspektorin des New Yorker Gesundheitsamtes, die damit beauftragt war, die Einhaltung der städtischen Impfpflicht in Restaurants zu überprüfen, wurde der Zutritt zu einer Bar verweigert, nachdem sie sich angeblich geweigert hatte, ihren Impfpass vorzuzeigen.

NYC COVID inspector booted from bar for failing to show own proof of vaccination https://t.co/7QxIEbHcPCpic.twitter.com/eQljUlUweb — New York Post (@nypost) December 17, 2021

Maggie Koronilian, die Managerin von Big Nose Kate's Bar and Restaurant in Staten Island, teilte der New York Post am Freitag mit, sie habe keine andere Wahl gehabt, als die Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes auf den Weg zu schicken. Diese habe sich nicht an die COVID-19-Regeln gehalten, die sie durchsetzen sollte.

Koronilian erklärte, dass die New Yorker Gesundheitsinspektorin Benedicta Opara am Dienstag mit ihrem offiziellen Ausweis in der Bar aufgetaucht war. Als sie jedoch aufgefordert wurde, einen Nachweis über die Impfung zu erbringen, die für den Zutritt zu Bars, Museen, Musiklokalen, Theatern oder den meisten anderen öffentlichen Räumen im Rahmen der städtischen Impfpflicht erforderlich ist, zeigte sich Opara nicht einsichtig.

Während Koronilian wiederholt darum bat, Oparas Impfausweis zu sehen – "wie wir es von jedem verlangen, der hierherkommt", wie sie betonte –, entgegnete Opara nur: "Nein. Dafür bin ich hier, um das zu überprüfen." Sie habe erklärt, dass sie "nicht hier war, um zu bleiben und zu essen".

Koronilian sagte der Post, sie habe Opara gebeten, die Bar zu verlassen, damit sie den Papierkram überprüfen könne, ohne die Regeln zu missachten, die sie durchsetzen sollte. Die städtische Beamtin war offenbar nicht glücklich darüber, vor die Tür gesetzt zu werden, und bezeichnete die allgegenwärtigen Impfschilder an den Türen und Fenstern der Bar als "diesen Mist".

Die Geschichte hatte ein glückliches Ende für Big Nose Kate's, denn die Bar wurde für konform mit den Vorschriften befunden, wie ein Sprecher des Gesundheitsamtes später der Post bestätigte.

Bars und Restaurants in New York City müssen mit Geldstrafen in Höhe von Tausenden von US-Dollar rechnen, wenn sie ungeimpfte Gäste in ihre Räumlichkeiten lassen. Hätte Big Nose Kate's Opara den Zutritt gewährt, wäre eine saftige Geldstrafe fällig geworden – 1.000 US-Dollar für das erste Vergehen und bis zu 5.000 US-Dollar für ein zweites. Die hohen Strafen für die Missachtung der Anordnung sorgten in der Branche für Kritik. Viele Bar- und Restaurantbesitzer in der Stadt beschwerten sich darüber, dass die Impfpflicht ihr Geschäft beeinträchtigt, vor allem, weil das Wetter kälter wird und die Ungeimpften nicht einfach draußen essen oder trinken können.

Die Impfpflicht der Stadt, die ursprünglich im August eingeführt worden war, wurde inzwischen auf alle Beschäftigten des privaten Sektors und des öffentlichen Dienstes ausgeweitet. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden strebt an, eine ähnliche Vorschrift landesweit einzuführen.

