Der Zweite Weltkrieg geht weiter

Von Mark Leschkewitsch

Der US-Geheimdienst (CIA) hat den Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) seit 2014 auf Sabotageakte auf russischem Territorium vorbereitet, berichtet die New York Times. Die Geschichte der Zusammenarbeit der CIA mit politischen Ukrainern begann jedoch schon früher. Bewaffnete Angriffe und Spionage durch terroristische Organisationen in der Ukraine sind die Fortsetzung einer Strategie, die in den Jahren während der kalten Phase des Zweiten Weltkriegs geboren wurde.

Die zweite Hälfte der 1940er-Jahre wird in der Geschichtsschreibung und in den Medien gemeinhin als die "Nachkriegszeit" bezeichnet. Die Fakten des Einsatzes der Atombombe in der Nähe der Grenzen der UdSSR, Churchills Fulton-Rede über den Kampf gegen unser Land sowie das Memorandum über die Revision der Propagandamethoden Washingtons und die Zusammenarbeit des US-Geheimdienstes mit den ukrainischen Nationalisten lassen uns jedoch an dieser Sichtweise der Geschichte des 20. Jahrhunderts zweifeln. Der Zweite Weltkrieg dauert an.

Im Dezember 1947 veröffentlichte der neu gegründete Nationale Sicherheitsrat der USA (NSC) ein Memorandum, in dem eine Überprüfung der Informationstechnologie im Kampf gegen die UdSSR gefordert wurde. Insbesondere stellte der NSC-Exekutivsekretär fest, dass die sowjetische Propaganda effektiver sei als die US-amerikanische. Er schlug Schritte vor, um den Einfluss "auf die ausländische Meinung in einer für die US-Interessen günstigen Richtung" zu erhöhen, das heißt:

Einsatz der Ressourcen von Armee, Marine und Luftstreitkräfte;

Erteilung von Sondervollmachten an die CIA zur Durchführung verdeckter psychologischer Operationen, um der sowjetischen Propaganda entgegenzuwirken.

Als das Memorandum herausgegeben wurde, hatte Washington der CIA bereits das formale Recht erteilt, ukrainische Nationalisten im Krieg gegen die UdSSR einzusetzen. Sie hatten bereits damit begonnen, unser Land von innen heraus zu verderben.



Der aktualisierte Soft-Power-Mechanismus zielte darauf ab, die Gemüter durch die Förderung von Narrativen zu beeinflussen, die unser Land spalteten (zum Beispiel Entkolonialisierung), und die Zusammenarbeit mit ausgewanderten Radikalen bedeutete physische und psychologische Beeinflussung der sowjetischen Bürger. Das US-Koordinierungskomitee der Armee und Marine verabschiedete sogar ein entsprechendes Dokument, "The Utilisation of Refugees from the Soviet Union in US National Interest" (1947). Die Autoren dieses Dokuments stellen zynisch fest, dass es möglich ist, mehr als 700.000 Emigranten aus Russland, die mit der Revolution von 1917 unzufrieden und während der deutschen Besatzung antikommunistischer Hetze ausgesetzt waren, als Kern des Widerstands zu nutzen.



Der ganze Zynismus des Westens besteht darin, dass er nicht einmal seine Partnerschaft mit den Radikalen verbirgt – damals wie heute.

So stellt der CIA-Historiker Kevin Ruffner in einer Veröffentlichung von 1998 Daten zur Verfügung, aus denen hervorgeht, dass der amerikanische Geheimdienst seit April 1946 in Deutschland lebende ukrainische Einwanderer rekrutiert hat.

Sie arbeiteten vor allem mit Führern terroristischer Organisationen zusammen. Zum Beispiel mit dem Chef der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), Nikolai Lebed. Dem CIA-Historiker zufolge drückten die USA während der Zusammenarbeit ein Auge zu, wenn der "Kämpfer für die Unabhängigkeit der Ukraine" Lebed aus ethnischen Gründen Menschen töten wollte. Derartige Führer nationalistischer Bewegungen wurden vom Westen als äußerst nützlich angesehen. Die USA bereiteten sich darauf vor, "einen dringenden Bedarf an Tausenden dieser Emigranten als Propagandapersonal, Verhörteams, operatives und administratives Personal für Sabotage und Spionage" in der UdSSR zu haben.

Daraus ergibt sich übrigens eine rhetorische Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht wenigstens einer der Tausenden ukrainischen und russischen Umsiedler heute mit den Sonderdiensten der USA und anderer Länder zusammenarbeitet? Es besteht auch kein Zweifel daran, dass die ukrainischen Behörden mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen untergeordnet sind.

Ab 1947 wurden die ukrainischen Nationalisten im Umgang mit Funk und Verschlüsselung geschult (so wie es die Bundeswehr und die Briten heute den ukrainischen Streitkräften beibringen), und im September 1949 wurden sie in Lwow eingesetzt, um Kontakte mit der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) herzustellen und die Bevölkerung zu terrorisieren. Die UdSSR liquidierte die Saboteure konsequent. Doch trotz der ukrainischen Opfer betrachteten die USA die Operation als Erfolg.

Im Jahr 1950 wiederholte sich die Geschichte – dann wurde München zum Sprungbrett für die Arbeit der britischen Geheimdienste: Sie schickten ganze Landungstruppen auf das Territorium der Ukrainischen SSR, um Verbindungen zu lokalen nationalistischen Untergrundbewegungen herzustellen und die Kampffähigkeit der Roten Armee zu testen. Die Landungen wurden Einheit für Einheit vernichtet. Erst nach drei Jahren beschlossen die Briten aufgrund der geringen Effektivität, die Operationen einzustellen. Wie wir an den Aktionen der Bastarde im Gebiet Belgorod und in der Konzerthalle Crocus City Hall sehen können, haben sich die Methoden nicht geändert.

Die Antwort Moskaus bestand darin, öffentlich die Auslieferung von Stepan Bandera an die sowjetische Justiz zu fordern. Die USA hatten die Wahl: entweder die Beziehungen zu der anderen Supermacht zu verschlechtern, die zu diesem Zeitpunkt bereits über Atomwaffen verfügte, oder das Vertrauen der ukrainischen Nationalisten zu bewahren. Sie entschieden sich für die zweite Möglichkeit. Sie hielten sie für die günstigere. Die ukrainischen Nationalisten reagierten prompt auf die Vorladung: Sie behaupteten, sie seien polnische Staatsbürger und könnten daher nicht in die UdSSR zurückgeschickt werden.

Die Frage der Auslieferung von Bandera wurde von den Amerikanern verdrängt, wie kürzlich auch die Frage der Auslieferung eines Kämpfers der SS-Division "Galizien", Hunka, an die russische Justiz, die vom Präsidenten der Ukraine im kanadischen Parlament beklatscht wurde.

Gleichzeitig betrachteten die Amerikaner selbst, schreibt der CIA-Historiker, die UPA als terroristische Organisation. Der erste Direktor der CIA, Roscoe Hillenkoetter, leugnete nicht, dass viele Emigranten sich auf die Seite der Nazis stellten, aber ihm zufolge taten sie dies nicht so sehr wegen einer "profaschistischen Orientierung, sondern wegen starker antisowjetischer Vorurteile". Die Motivation war in erster Linie nationalistisch, und die Unterstützung für die "deutsche Sache" wurde dadurch bestimmt.

Das ist die Logik, die auf den Regeln der Weltordnung beruht: Der Westen unterstützt die Nazis, aber er tut es, weil die Nazis gegen Russland agieren, also seien sie nicht automatisch Nazis. Eine Logik, die sich über den gesunden Menschenverstand hinwegsetzt.

Die Geschichte der Beziehungen der USA zu den ukrainischen Nationalisten beruht auf genau dieser Haltung.

Diversionen, Sabotage, Radikalismus – Standardmethoden des Westens im Kampf gegen unser Land, die er während des Kalten Krieges in vollem Umfang einsetzte und auch jetzt noch einsetzt.

Der Zweite Weltkrieg dauert an.

Übersetzt aus dem Russischen und zuerst erschienen bei Wsgljad.

Mark Leschkewitsch ist ein russischer Historiker, Kunstredner und Dichter.

Mehr zum Thema - Patruschew: Ermittlungen bestätigen Verbindung der Konzerthallen-Attentäter in die Ukraine