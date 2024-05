Aufgrund unterstelltem "Cyber-Angriff auf SPD": Berlin bestellt russischen Botschafter ein

Das politische Berlin reagiert auf die vermeintlichen Ergebnisse und Erkenntnisse, dass die SPD im vergangenen Jahr Opfer eines "russischen Cyber-Angriffs" wurde. Nun wurde bekannt, dass das Auswärtige Amt in Berlin für Freitagmittag den "amtierenden Geschäftsträger der russischen Botschaft" einbestellt hat, so ein Sprecher des Baerbock-Ministeriums laut Medieninformationen. Bundesinnenministerin Faeser ließ parallel dazu mitteilen: "Derartige Angriffe bedrohen Demokratie, nationale Sicherheit und unsere freiheitliche Gesellschaft." Ministerin @NancyFaeser zum #Cyberangriff einer vom russischen Militärgeheimdienst gesteuerten Gruppe auf die SPD-Parteizentrale sowie Rüstungs-, IT- und Luftfahrtunternehmen:"Derartige Angriffe bedrohen Demokratie, nationale Sicherheit und unsere freiheitliche Gesellschaft." pic.twitter.com/u6NHZg9KlW — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) May 3, 2024 Im Januar 2023 hatten sogenannte "Hacker" laut Bild-Darlegungen "über eine Microsoft-Sicherheitslücke E-Mail-Konten der SPD angegriffen". Die daraufhin intern eingeleiteten Ermittlungen, "die jetzt abgeschlossen wurden", hätten demnach ergeben, dass "eine Einheit des russischen Militärgeheimdiensts GRU" dafür verantwortlich sei. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes ließ nun am Freitag in Berlin mitteilen, dass der Vorfall belegen würde, "dass die russische Bedrohung für Sicherheit und Frieden in Europa real ist und sie enorm ist". Mehr dazu in Kürze....

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.