Buchbesprechung: Was Viren, Bomben und Massenpsychose mit dem Sport angerichtet haben

Von Rainer Rupp

Vor Buchbesprechungen habe ich mit meist gedrückt. Bei dem vorliegenden, ungewöhnlichen, aber hervorragenden Buch habe ich spontan eine Ausnahme gemacht. Das Buch ist kein gewöhnlicher Sportband, weil es nur zu einem Teil aus ausgezeichneten Hochglanzfotos im DIN-A4-Format von weltbekannten Sportlern besteht. Die Fotos wurden von dem professionellen Sportfotografen und Verleger des Buches, Thomas Schreyer, geschossen. Der andere Teil besteht aus Kommentaren, Interviews und Fachbeiträgen bekannter Covidmaßnahmen-Kritiker.

Dazu gehören Sportler wie Novak Djokovic und der in Fachkreisen weltweit renommierte Wissenschaftler und Virenforscher, Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, kritische Journalisten wie Boris Reitschuster und Thomas Röper sowie viele andere, darunter nicht weniger bekannte Namen wie der Arzt Dr. Bodo Schiffmann oder der Publizist Daniel Ganser. Aber auch die politische Militarisierung des Sports gegen Russland wird thematisiert. Die vielen aufklärenden und investigativen Beiträge namhafter Persönlichkeiten zusammen mit Action-Fotos und Kommentaren weltbekannter Sportler machen dieses Buch einmalig.

Auch der Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse kommt in dem Band zu Wort, der schon recht früh eine 300-seitige Strafanzeige wegen der Zulassung der mRNA-Genspritze gegen die Zulassungs- und Aufsichtsbehörde Swissmedic eingereicht hatte. Aber wie alle, die eine Aufarbeitung der Coronamaßnahmen fordern, wurde er entsprechend diskreditiert und diffamiert. In seinem Buchbeitrag heißt es unter anderem, dass die Ärzte, die das Gen-Präparat gespritzt haben, ihren Patienten folgende Minimalinformation zur Kenntnis hätten bringen müssen:

"Dass es bei dieser besonderen Technologie völlig unklar ist, wo in seinem Körper diese (giftigen) Proteine, diese Spike-Proteine produziert werden, wie lange sie produziert werden, in welcher Qualität und in welcher Quantität sie produziert werden."

Des Weiteren: "Es gehört normalerweise dazu, dass der Arzt ihnen (den Patienten) genau sagen kann, welche Substanz er ihnen gibt – und in welcher Qualität und wie lange sie wirkt? Das ist hier überhaupt nicht bekannt … denn sie wissen gar nicht, was sie am Ende genau in ihren Körper bekommen. (…) Das müsste man selbstverständlich als Arzt auch heute noch sagen. Haben Sie schon einmal diese Statistiken gesehen? Haben Sie schon einmal gesehen, wie diese Nebenwirkungen explodiert sind, und zwar die überproportionalen Nebenwirkungen? Ich spreche nicht nur von den absoluten Zahlen, auch die relativen sind explodiert im Vergleich zu allem, was es jemals in der Geschichte zuvor gegeben hat."

Gewidmet ist das Buch den 1.200 getöteten Sportlern, die zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses bereits "plötzlich und unerwartet" von uns gegangen waren, obwohl sie sich vor der Spitze als Spitzensportler bester Gesundheit erfreuten. Zu denken gibt auch, dass es zuvor in den Jahren 2016 bis 2020 bei Leistungssportlern lediglich neun plötzliche Todesfälle gegeben hatte. Im Jahr 2021 gab es davon bereits mehr als 500 Fälle. Die Namen der bekanntesten Opfer findet man in dem Buch. Aktualisierte, umfassendere Listen bieten die Internetseiten "Expose-news.com" oder "Plötzlich-und-unerwartet.net". Auch im Buch selbst gibt es einen Beitrag zu dem Thema. Hier ein Auszug:

"Sämtliche Todesfälle haben natürlich gar nichts mit den Injektionen zu tun – zumindest, wenn es nach sogenannten Faktencheckern geht, die von denen bezahlt werden, die an der Operation 'Corona' Milliarden US-Dollar scheffeln, und die die Aufgabe haben, Fakten im Sinne Ihrer Auftraggeber (unter anderem Poynter Institut, finanziert von Google, Bill Gates und George Soros) die Fakten zu verdrehen und Wissenschaftler, die nicht mitmachen, zu diskreditieren. Mit ihren Faktenchecks sind sie oft schneller als der letzte Atemzug eines Gespritzten."

Als Verfasser etlicher kritischer Artikel über die inneren Widersprüche der unter staatlicher Strafandrohung erzwungenen COVID-19-Maßnahmen bekam ich Anfang August ein Exemplar von "Sport 2023 – Zurück zur Normalität?" zugeschickt. Ich war sofort begeistert. Besucher aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis fanden die Publikationen nicht nur gut, sondern "einzigartig", da es nichts Vergleichbares auf dem Markt gebe: Top-Fotos mit kritischen Hintergrundberichten. So etwas ist in der Tat nirgends zu finden. So beschloss ich, eine Rezension zu diesem Buch zu verfassen, zu der ich jedoch erst jetzt Zeit gefunden habe. Aber kurz vor Weihnachten, wo viele noch nach passenden Geschenken suchen, ist das wahrscheinlich gar kein so schlechter Zeitpunkt für eine Buchbesprechung.

Bei dem Versuch, für meine Familie noch drei Exemplare als Geschenk zu kaufen, habe ich leider erfahren, dass das Buch nicht über die großen online-Buchhandlungen wie Amazon und ähnliche zu bekommen ist. Auf Rückfrage beim Verfasser, Verleger und Sportfotografen, Thomas Schreyer, sagt mir dieser, dass er keinen Verlag gefunden habe, der sich des Themas annehmen wollte. Das war eigentlich zu erwarten. Für die einen sei sein Buch "zu kritisch" gewesen, so Schreyer, und die anderen hätten angeblich aus technischen Gründen abgelehnt: Der Druck sei zu aufwendig und das hochwertige Fotopapier würde das Buch unverkäuflich teuer machen. Also hat Schreyer beschlossen, die Publikation im Eigenverlag herauszugeben. Trotz des hochwertigen Fotopapiers verkauft er das Exemplar für nur 34 Euro.

Um sein Buch großflächig zu bewerben, fehlen Schreyer eigenen Angaben zufolge die finanziellen Mittel, weshalb das großartige Machwerk noch wenig bekannt ist. Aber nicht nur für Sportinteressierte, sondern für alle Menschen, die nicht im COVID-19-Mainstream mitgeschwommen sind, oder die inzwischen berechtigte Zweifel haben, ist das Buch ein ideales Geschenk – entweder zu Weihnachten oder zum Jahresende als Rückblick auf das Jahr 2023 und die angeblich "neue Normalität".

Eine Rückkehr zur Normalität hätte eine juristische und moralische Aufarbeitung der illegalen staatlichen Übergriffe und Zwangsmaßnahmen sowie der Hetze und Ausgrenzung Andersdenkender durch Politiker und Medien vorausgesetzt. Die hat es bisher nicht einmal ansatzweise gegeben und auch 2024 werden die Täter im Machtapparat alles tun, um "nach vorn" zu schauen und die verbrannte Erde zu ignorieren, die sie hinter sich gelassen haben, zum Beispiel die nachgewiesene Übersterblichkeit und die anderen schweren gesundheitlichen Nebenwirkungen der Gen-Spritzen, die sie als Folgen von "Long Covid" vernebeln.

Für Menschen, die heute schon wieder mit Gesichtswindel herumlaufen, dürfte das Buch als Geschenk denkbar ungeeignet sein, für Menschen, die gemerkt haben, dass da etwas nicht stimmte, ist es genau das Gegenteil. Menschen, die gleich zu Beginn oder kurz danach den gigantischen gesundheitlichen und finanziellen Plandemie-Betrug durchschaut haben, der aufs Engste mit dem staatlichen Probelauf zur Aufhebung der bürgerlichen Grundrechte verbunden war, all diese werden mit dem Buch eine große Freude haben.

Der Verleger und Sportfotograf Schreyer hat eigenem Bekunden nach "während der Corona-Tyrannei etliche Engagements und Arbeiten verloren", weil er "die 'falsche' Meinung vertrat oder die Maske 'nicht richtig' trug". Auch hätten sich einige Sportler mit den Erfahrungen der letzten Zeit und aus Angst vor neuen Schikanen aus dem Buchprojekt zurückgezogen. Offensichtlich dominiert noch immer die Sorge, dass die sogenannte "freie Meinungsäußerung" zu einem bestimmten Thema nur dann erlaubt ist, wenn sie der zuvor von Regierungssendern als alleinige "Wahrheit" verbreiteten Linie folgt. Das können wir aktuell bezüglich der Berichterstattung zum Ukraine-Konflikt tagtäglich erfahren.

Das hier vorgestellte Buch ist dagegen ein "Hohes Lied" auf die freie Meinungsäußerung und mit seinen datenbasierten und Mainstream-konträren Beiträgen hochaktuell, u. a. zu den Themen: • Myokarditis, • Injektionsschäden • "Impfungen sind sicher!" • Wird Deutschlands Sport zerlegt? • Angst essen Seele auf • Give Peace a Chance • Plötzlich und unerwartet • Der olympische Geist • Hetze gegen die IOC-Zulassung russischer Sportler. Dazu enthält der Band 250 aufwendige Sportfotos, viele im DIN-A4-Format. Als Sportfotograf ist Thomas Schreyer seit den 80er-Jahren weltweit unterwegs. Er arbeitete für internationale Medien und Agenturen. Im Jahr 1998 wurde er vom kicker-Sportmagazin für das Sportfoto des Jahres ausgezeichnet.

Das Buch gibt es nur als Hardcover, es hat 164 Seiten. Es lässt sich in jeder Buchhandlung bestellen oder hier direkt beim Verlag.

