Bidens Anspielung auf 3. Weltkrieg soll Profite des militärisch-industriellen Komplexes sichern

In Wirklichkeit sind die beiden Konflikte, die er zu vergleichen versuchte, weder miteinander in Zusammenhang zu bringen, da sie auf völlig unterschiedliche Ursprünge zurückgehen, noch sind sie mit der Demokratie so verbunden, wie er es darstellt.

Von Andrew Korybko

In seiner zweiten Rede als Präsident am vergangenen Donnerstag deutete Biden an, dass der Dritte Weltkrieg entweder kurz bevorsteht oder bereits im Gange ist, aber noch nicht anerkannt wurde. Diese Andeutung untermauerte er, indem er den Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland in der Ukraine mit dem jüngsten Krieg zwischen Israel und Hamas verglich, den er als Teil eines globalen Kampfes zwischen Demokratien und Diktaturen darstellte. Biden bezog sich auch auf den Zweiten Weltkrieg, indem er hinzufügte, dass die Amerikaner wieder einmal "das Arsenal der Demokratie aufbauen".

Seine Angstmacherei sollte erklären, warum er den Kongress auffordern wollte, beide Konflikte mit 75 Milliarden Dollar im Rahmen eines 106-Milliarden-Dollar-Pakets für die nationale Sicherheit zu finanzieren, wobei 61 Milliarden Dollar für die Ukraine und 14 Milliarden Dollar für Israel vorgesehen waren. Der größere Kontext, in dem diese seltene Rede im Oval Office stattfand, ist die Dysfunktion des Kongresses, die durch die Absetzung des ehemaligen Sprechers des Repräsentantenhauses, McCarthy, verursacht wurde, und die Tatsache, dass bisher kein Ersatz gefunden wurde. Biden wollte mit seinen Äußerungen offensichtlich Druck auf die Gesetzgeber ausüben, um einen Kompromiss zu finden.

Es steckt jedoch mehr als nur dies dahinter, denn der wahre Grund ist die Aufrechterhaltung der Profite des militärisch-industriellen Komplexes (MIK), nachdem diese durch die Dysfunktion des Kongresses in diesem Monat abrupt ins Wanken geraten sind. Weitere Finanzmittel für die Ukraine waren aufgrund der bevorstehenden Wahlen im nächsten Jahr, der daraus resultierenden Verschärfung der parteipolitischen Spaltung in allen Fragen und der katastrophalen Gegenoffensive Kiews, die bewies, dass alle Tranchen dieses Jahres Russland nicht besiegen konnten, umstrittener denn je.

Diese Faktoren zusammengenommen stellen eine gewaltige Herausforderung für Bidens Finanzierungspläne dar, die nicht ohne die Wahl eines Nachfolgers für McCarthy sichergestellt werden können. Ergo ist es notwendig, die Gesetzgeber durch seine Angstmacherei vor dem Dritten Weltkrieg zu einem Kompromiss zu bewegen. In Wirklichkeit sind die beiden Konflikte, die er zu vergleichen versuchte, weder miteinander in Zusammenhang zu bringen, da sie auf völlig unterschiedliche Ursprünge zurückgehen, noch sind sie mit der Demokratie so verbunden, wie er es darstellt.

Der osteuropäische Konflikt wurde dadurch ausgelöst, dass die USA die legitimen nationalen Sicherheitsinteressen Russlands im Laufe der Jahre einseitig untergraben haben, sodass Russland schließlich keine andere Wahl mehr hatte, als kinetisch zu reagieren, um sie zu verteidigen. Im Gegensatz dazu wurde der jüngste westasiatische Konflikt indirekt durch die Weigerung der USA verursacht, Israel zu zwingen, Palästina völkerrechtlich die Unabhängigkeit zu gewähren. Dies führte zu den politischen Bedingungen, die die Hamas ausnutzte, um ihren terroristischen Anschlag zu rechtfertigen, der diesen Krieg unmittelbar auslöste.

Die USA sind also auf ihre Weise für beide Konflikte verantwortlich, die infolge ihrer oben erwähnten Politik ausbrachen, die von dem Wunsch geleitet war, ihre schwindende unipolare Hegemonie in beiden Regionen aufrechtzuerhalten. Was die demokratische Dimension dieser Konflikte anbelangt, so ist sie das Gegenteil von dem, was Biden behauptet. Die USA planten die Balkanisierung Russlands, nachdem sie es in Osteuropa militärisch erpresst hatten, während sie gleichzeitig die illegale Besetzung Palästinas durch Israel in Westasien unterstützten.

Aus dieser Perspektive wird deutlich, dass beide Konflikte in Wirklichkeit durch die antidemokratische Priorisierung der hegemonialen Interessen der USA in Osteuropa und Westasien ausgelöst wurden, und nicht durch die angebliche Besessenheit Russlands und der Hamas, "die benachbarten Demokratien vollständig zu vernichten". Diese Erkenntnis entlarvt Bidens rhetorische Täuschungen und wirft ein Licht auf den wahren Grund, warum er so verzweifelt darauf drängt, dass der Kongress mehr Mittel für diese Konflikte bereitstellt, nämlich um die Profite des MIK zu sichern.

Es gibt auch geostrategische Motive, aber die Vorgeschichte beweist, dass die Ziele beider Konflikte nicht allein mit finanziellen Mitteln erreicht werden können, denn mit den über 110 Milliarden Dollar, die der Ukraine in den letzten 20 Monaten zur Verfügung gestellt wurden, konnte Russland nicht besiegt werden, und mit den 124 Milliarden Dollar, die Israel seit 1946 erhalten hat, konnten die Palästinenser nicht unterworfen werden. Das soll nicht heißen, dass die Finanzierung bei der Umsetzung der Strategie keine Rolle spielt, sondern nur, dass sie in diesen zwei Konflikten nicht der entscheidende Faktor ist, deren jeweilige Ziele trotz übermäßig großzügiger Finanzierung noch nicht erreicht werden konnten.

Da dies objektiv der Fall ist, ist der einzige Grund, warum Biden den Kongress zu einem dringenden Kompromiss über die Ablösung von McCarthy drängt, um seinen jüngsten Finanzierungsantrag in Höhe von 106 Milliarden Dollar zu verabschieden, die Aufrechterhaltung der Gewinne des MIK, die seit Februar 2022 auf dem "neuen Normalzustand" beruhen. Russlands Sondereinsatz war für diese Unternehmen ein Geschenk des Himmels, denn er schuf den Vorwand, unter dem sie ihre Finanzierung aus der Zeit des Kalten Krieges wiederherstellen und damit wieder ähnliche Gewinnmargen erzielen konnten.

Alle ihre Pläne basierten von diesem Zeitpunkt an auf der Erwartung, dass der Kongress ständig unter Druck gesetzt werden würde, ihre Anträge abzusegnen, da eine Verweigerung sowohl unpatriotisch wäre als auch die angeblich nationalen Interessen der USA rücksichtslos gefährden würde. Deshalb waren diese Unternehmen auch nicht sonderlich besorgt über den Druck von der Basis und von den Parteien, der in den letzten Monaten dazu geführt hat, dass die weitere Finanzierung der Ukraine umstrittener denn je ist.

Womit jedoch keiner von ihnen rechnete, war, dass die "Ultra-MAGA"-Fraktion der Republikaner erfolgreich einen "Regimewechsel" gegen den Sprecher des Repräsentantenhauses, McCarthy, durchführte, was den Kongress ins Chaos stürzte und somit ihre Geschäftspläne abrupt bedrohte, nachdem die weitere Finanzierung nicht mehr gewährleistet werden konnte. Sie wollen unbedingt so schnell wie möglich alles wieder in Gang bringen, weshalb ihre Lobbyisten einige Fäden gezogen haben, um Biden dazu zu bringen, zu diesem Zweck Angst vor dem Dritten Weltkrieg zu schüren, was aber vielleicht nicht gelingt.

Übersetzt aus dem Englischen

Andrew Korybko ist ein in Moskau ansässiger amerikanischer Politologe, der sich auf die US-Strategie in Afrika und Eurasien sowie auf Chinas Belt & Road-Initiative, Russlands geopolitischen Balanceakt und hybride Kriegsführung spezialisiert hat.

