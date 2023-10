Künstlich herbeigeführte "ethnische Säuberung" von Karabach – ein politischer Trick der Diaspora

Von Andrew Korybko

Die AFP berichtete, dass fast die Hälfte der christlichen armenischen Bevölkerung Karabachs Aserbaidschan nach der Kapitulation ihrer nicht anerkannten separatistischen Einheit vor Baku Mitte September verlassen hat. Von entscheidender Bedeutung ist, dass "einige der Familien an der Grenze gegenüber der AFP erklärten, sie seien von den Separatisten zur Ausreise gedrängt worden", was den Verdacht erhärtet, dass es sich um einen künstlich herbeigeführten Prozess handelt. In der vorliegenden Analyse wird auf die politischen Gründe eingegangen, die hinter dieser vorgetäuschten "ethnischen Säuberung" stehen.

Der Artikel "Falsche Behauptungen über einen 'Völkermord' in Karabach sind die neueste antirussische Hundepfeife des Westens" berührt die Dimension, die für Moskau am wichtigsten ist, aber die Partei, die von all dem am unmittelbarsten betroffen ist, ist Armenien selbst. Die ultranationalistischen Lobbys der armenischen Diaspora mit Sitz in den USA und Frankreich sind von Revanchismus besessen. Deshalb planen sie jetzt einen Rachefeldzug gegen Premierminister Nikol Paschinjan, nachdem dieser ihr geopolitisches Projekt nicht aufrechterhalten konnte.

Diese einflussreichen Gruppen sind durch und durch russophob und hoffen, den Kreml im Verlauf dieser künstlich hergestellten "ethnischen Säuberung" zu diskreditieren, aber ihr Hauptziel ist es derzeit, Paschinjan entweder durch eine Farbrevolution zu stürzen oder ihren allmählich schwindenden Einfluss auf ihn wiederzuerlangen. In jedem Fall wird das Ziel verfolgt, Armenien zu einer informellen NATO-Bastion im Südkaukasus zu machen, um die Region aufzuteilen und zu beherrschen und zu diesem Zweck aus der OVKS auszutreten.

Das russische Außenministerium veröffentlichte am Montag eine ausführliche Erklärung, die hier nachgelesen werden kann, in der es die Sichtweise seines Landes darlegt, nachdem Paschinjan es böswillig als verantwortlich für den Zusammenbruch des armenischen Marionettenstaates in Aserbaidschan beschimpft hatte. Sie entlarvten sein falsches Narrativ, das Moskau für die Entwicklungen der letzten drei Jahre verantwortlich macht, die zu diesem Ergebnis geführt haben, und warnten auch vor dem schädlichen Einfluss ebendieser Diaspora-Lobbygruppen.

Darüber hinaus verteidigte das Außenministerium auch den Ruf der russischen Friedenstruppen in Karabach angesichts der unbegründeten Behauptungen, sie würden die schätzungsweise 120.000 armenischen Christen in der Region nicht angemessen schützen. Ihre Version der Ereignisse wurde erst am Donnerstag von den selbst ernannten separatistischen "Behörden" bestätigt, die an diesem Tag eine Erklärung veröffentlichten, in der sie die Auflösung ihrer nicht anerkannten Entität zu Beginn des nächsten Jahres ankündigten.

Sie bestätigten, dass die russische Friedenstruppe mit Aserbaidschan ein Abkommen über die "freie, freiwillige und ungehinderte Ausreise der Bewohner Bergkarabachs, einschließlich des militärischen Personals, das seine Waffen niedergelegt hat", über den Latschin-Korridor nach Armenien geschlossen hat, was für diesen Artikel von Bedeutung ist. Sie dürfen auch ihr Eigentum in ihren Fahrzeugen mitnehmen. In der Erklärung heißt es weiter, dass sie "sich mit den von der Republik Aserbaidschan vorgelegten Bedingungen für die Wiedereingliederung vertraut machen sollten."

Das Kuriose daran ist, dass damit widerlegt wird, was einige dieser Familien gegenüber der AFP sagten, nämlich dass sie angeblich von den Separatisten zur Ausreise gedrängt wurden, da dieselben "Behörden" der Separatisten offiziell die "unabhängige und individuelle Entscheidung" aller Bewohner in dieser Hinsicht betonten. Es scheint also, dass diese Kräfte selbst gespalten sind zwischen denen, die der antirussischen Diaspora-Lobby treu sind, und denen, die für alles dankbar sind, was Russland zu ihrem Schutz getan hat.

Die massive Abwanderung armenischer Christen aus Karabach, die darauf zurückzuführen ist, dass die Diaspora emotional verletzliche Menschen durch Panikmache über ihre Sicherheit zum Verlassen Aserbaidschans bewegt, könnte bald die armenische Innenpolitik erschüttern. Es wird erwartet, dass die antirussische, prowestliche Fraktion auf Geheiß ihrer Gönner eine Farbrevolution anführt, während die russlandfreundlichen Fraktionen, die zum Umzug verleitet wurden, diese Pläne zunichtemachen könnten, wenn sie stattdessen eine wirklich patriotische und multipolare Revolution anführen.

Die Diaspora-Marionettenspieler gingen davon aus, dass alle armenischen Christen Karabachs, die sie wie Vieh nach Armenien treiben, ihrer antirussischen, prowestlichen Sache treu sein würden, weshalb die Entdeckung einer russlandfreundlichen, patriotischen und multipolaren Fraktion für sie eine Überraschung ist. Diese beiden Gruppen, sowohl auf der Führungsebene als auch in der Zivilgesellschaft, genießen unter den Armeniern allein dadurch, dass sie aus Aserbaidschan stammen, großes Ansehen und können daher großen Einfluss auf die politische Dynamik des Landes ausüben.

Paschinjan befindet sich nun in einer schwierigen Lage, da er sich möglicherweise bald mit zwei verschiedenen Protestbewegungen konfrontiert sieht, von denen jede ihre eigenen Sympathisanten in seinem Staat und seiner Gesellschaft hat. Wäre da nicht der Einfluss, den die russlandfreundliche, patriotische und multipolare Fraktion in der Bevölkerung hat, hätte man annehmen können, dass die antirussische, pro-US-amerikanische Diaspora ihn stürzen würde. Jetzt ist es jedoch viel weniger klar, was passieren könnte.

Dieses Szenario könnte natürlich immer noch eintreten, aber auch das einer wahrhaft patriotischen und multipolaren Revolution, wobei die Aussichten für beide Seiten steigen, wenn ihre jeweiligen staatlichen Unterstützer aus dem Militär und/oder den Geheimdiensten sich in ihren Bemühungen um einen wie auch immer gearteten Staatsstreich zusammenschließen. Eine andere Möglichkeit ist, dass er sich dem Willen eines der beiden beugt und dann brutal gegen den anderen vorgeht, aber das könnte auch die erwähnten militärisch-intelligenten Unterstützer zum Aufstand provozieren, weshalb es riskant ist.

Am besten wäre es, wenn er so früh wie möglich freie und faire Wahlen ausrufen würde, damit das armenische Volk selbst demokratisch über die Zukunft seines Landes entscheiden kann. Sollte dies geschehen, dann könnten die möglicherweise bevorstehenden Unruhen zumindest vorläufig abgewendet werden. Wenn dies gelingt, könnte Armeniens scheinbar bevorstehendes Abgleiten in die Anarchie bis nach den nächsten Wahlen hinausgezögert werden, wenn die Marionetten der Diaspora staatsfeindliche Gewalt provozieren könnten, falls ihr Kandidat nicht gewinnt.

Was auch immer am Ende geschieht, Beobachter sollten nicht aus den Augen verlieren, dass die künstlich herbeigeführte "ethnische Säuberung" Karabachs ein politischer Trick der Diaspora ist, der ihnen bei ihrer geplanten antirussischen, prowestlichen Farbrevolution gegen Paschinjan vor Ort einen Vorteil verschaffen soll. Was sie nicht bedacht haben, ist, dass diese einflussreiche Bevölkerungsgruppe, die sie praktisch von Aserbaidschan nach Armenien exportieren, auch aus einer russlandfreundlichen, patriotischen und multipolaren Fraktion besteht.

Diese Variable verkompliziert ihren Plan des Regimewechsels und könnte ihn letztlich zum Scheitern bringen, wenn es der zweitgenannten Gruppe gelingt, ihre Volksgenossen von der Notwendigkeit zu überzeugen, Armenien nach dem Krieg pragmatisch wieder in die Region zu integrieren, anstatt es zu einer informellen NATO-Bastion zu machen. Ihre Zukunftsvision wird die Region stabilisieren und zu Wohlstand für alle führen, während die Vision der Diaspora die Region destabilisieren und die ohnehin schon bittere Armut der Armenier nur noch verschlimmern wird.

Jeder verfassungsfeindliche Regierungswechsel in die eine oder andere Richtung birgt die Gefahr einer Radikalisierung beider Gruppen und damit die Möglichkeit von Gewalt zum Schaden aller, weshalb er vermieden werden sollte. Dennoch könnten einige Unruhen unvermeidlich sein, da die Spannungen zwischen diesen beiden Gruppen hoch sind. Die Einführung des einflussreichen Elements Karabach in diese explosive Situation macht alles noch unvorhersehbarer, sodass man nur raten kann, was als Nächstes passieren wird.

Aus dem Englischen.

Andrew Korybko ist ein in Moskau ansässiger amerikanischer Politologe, der sich auf die US-Strategie in Afrika und Eurasien sowie auf Chinas Belt & Road-Initiative, Russlands geopolitischen Balanceakt und hybride Kriegsführung spezialisiert hat.

