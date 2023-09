Borrell will Garten Europa ausweiten – Potenzial für weitere neun Putsche nach Art des Euro-Maidan

Den blühenden Garten Europa gleich um zehn Länder nach Art der Ukraine erweitern, davon neun mit akutem Maidan-Potenzial – so sieht Borrells Plan für die Entwicklung der EU aus. Sollte nun also Quantität vor Qualität gelten oder Neid vor Vernunft – Neid auf den Erfolg von BRICS?

Quelle: www.globallookpress.com © Ferdi Awed/INA Photo Agency/Imago Images

Von Maxim Sokolow Schon beim Eintritt in die jetzige akute Phase des weltweiten politisch Unvorhersehbaren sah die Europäische Union etwas alt aus: Durch die kritische Verschuldung einer ganzen Reihe von Mitgliedsstaaten, einschließlich solcher Größen wie Italien. Analyse Eurozone ist "sicher gelandet" – in der Rezession Dann die ernstzunehmenden Widersprüche zwischen Deutschland und Polen, die sich bereits zur Zeit Merkels als Kanzlerin verschärften. Dann die Migrantenkrise und die wachsende Euroskepsis in einer Reihe von Mitgliedsstaaten – einschließlich sogar Deutschlands. Schließlich noch die COVID-19-Pandemie, die zeigte, dass entgegen der Verkündung in der Hymne "Seid umschlungen, Millionen!" jetzt jeder für sich allein stirbt: Italiener etwa können über die EU-Solidarität Jahrgang 2020 ein ganz anderes, langes Lied singen. Die heutige militärische Kampagne in der Ukraine, die im Februar 2022 begann, verschärft seitdem die Gegensätze und den Unbill innerhalb der EU nur noch weiter. Insbesondere eingedenk des Hangs der neuen Politikergeneration, Brände mit Benzin löschen zu wollen – man nehme nur die rot-grüne Koalition in Berlin. Wie dem auch sei: Der "blühende Garten", den die EU nach Worten des Hohen Vertreters Josep Borrell darstellt, mag ja blühen und sogar duften – nur beides eben irgendwie nicht ganz zufriedenstellend. Die Frage kommt auf, was man mit diesem Garten weiter anstellen soll, solange ihn jedenfalls Schadpflanzen nicht endgültig mit ihren Ranken erwürgt haben. Und so gibt der Hohe Vertreter der EU seine Antwort: "Es wäre gut, ein politisches Ziel und einen Horizont zu setzen, um dem Prozess einen Anstoß zu versetzen." Dem Prozess der Erweiterung der Europäischen Union nämlich, in dessen Rahmen er zusammen mit dem EU-Ratspräsidenten Charles Michel Zielmarken für das Jahr 2030 vorgab – dann solle die EU um zehn Mitgliedsstaaten – zusätzlich zu den vorhandenen 27 – angewachsen sein. Hinzukommen sollten also Albanien, Bosnien und Herzegowina, Moldawien, Nordmazedonien, Serbien, Montenegro, die Türkei, die Ukraine sowie Armenien und Georgien. Nur wenige Tage zuvor gab Michel vorausschauend bekannt, dass den neuesten EU-Mitgliedsstaaten verboten werden könnte, eine künftige Mitgliedschaft weiterer Länder im Bündnis zu blockieren. Gut – das ist einerseits logisch. Es mag angehen, dass etwa Bulgarien, Mitglied seit dem Jahr 2007, nicht vom EU-Beitritt Nordmazedoniens begeistert wäre – oder Rumänien vom Beitritt Moldawiens – als ein unabhängiger Staat. Aber andererseits präzisierte der EU-Ratsvorsitzende nicht, was dann "unlängst der EU beigetretene Staaten" eigentlich sind. "Unlängst" – ab welchem Jahr ist das eigentlich, oder auch wie viele Jahre zurück? Klar, sein Plan sieht vor, dass der "blühende Garten" in Zukunft endgültig zu einer Schlangengrube der Gleichgesinnten werden soll, doch bei einem Verbot der eventuellen Blockade durch Neulinge sollte man dann doch wenigstens einen Zeitrahmen vorgeben. Sonst wird solch ein Verbot willkürlich auslegbar. Elon Musk: Der Maidan 2014 in der Ukraine war "ohne Zweifel" ein Staatsstreich Doch selbst dessen ungeachtet wirft die Liste der für das Jahr 2030 vorgemerkten neuen Mitglieder (und die Zeit vergeht schnell – die sieben Jahre zum Tag X werden wir kaum bemerken) reichlich Fragen auf, vor allem wirtschaftliche. Im Jahr 2013, noch vor dem Euromaidan in der Ukraine, las der damalige Präsident des Landes Viktor Janukowitsch Brüssels Vorgabenliste gedacht lediglich erst für eine Assoziation – und begriff, dass die Gnaden der EU ebenso schwer auf dem Land lasten wie sie schwer zu verdienen sein werden. Und dass die Vorgaben teils nicht einmal umsetzbar sind – man nehme allein etwa die Forderung, das gesamte Eisenbahnnetz des Landes auf die EU-Spurbreite umzustellen. So begann er dann zurückzurudern – woraufhin dann die sogenannte "Revolution der Würde" eingeleitet wurde. Aber im Falle des Falles wird es Georgien, Armenien oder Moldawien kaum besser ergehen. So hat Moldawien als den wichtigsten Ausfuhrposten – und damit als seine Wirtschaftsgrundlage überhaupt – den Wein sowie Obst und Gemüse. Und was der Landwirtschaft nach EU-Beitritt blüht, darüber können die Bulgaren viel erzählen – viel, nur leider nichts Gutes. Selbiges gilt für die beiden transkaukasischen Republiken: Genau wie im Falle Bulgariens werden ihre traditionellen wirtschaftlichen Hauptzweige kassiert und es wird ihnen obendrein der Zugang zum russischen Markt zu einem großen Teil geraubt – und das wird für sie genauso verhängnisvoll sein wie für Bulgarien. Und was erhalten sie im Tausch dafür? Visafreie EU-Einreise und Spitzenhöschen, wie zuvor schon die Ukraine? Meinung Die Ukraine ist bald menschenleer Übrigens wird es die Ukraine dann sogar leichter haben – ein Toter fürchtet den Brand nicht. Auch kann niemand sagen, was von der Ukraine bis zum Jahr 2030 überhaupt bleibt – erst recht nicht Borrell, dessen Amtszeit als Hoher Vertreter schon im Jahr 2024 enden wird: "Nach mir die Sintflut! ... oder eben die EU-Integration." Generell ist die soziale und wirtschaftliche Lage in der Ukraine unter Selenskij dermaßen übel, dass es schlimmer sowieso kaum noch werden kann. Im Gegensatz dazu sind Georgien und Moldawien noch nicht am Boden und können folglich noch fallen. Wie sehr sich derweil die aktuellen EU-Mitgliedsstaaten zum Beispiel die besagten Ukrainer aufbürden wollen – für immer auf ihren Buckel –, kann sich ein jeder leicht ausmalen. Die Rezession nimmt Geschwindigkeit auf, die Kaufkraft sinkt – da kommt so etwas ja wie gerufen! Besonders kühn aber ist der Plan "Blühender Garten 2.0, Revision Borrell-Michel" deshalb, weil er die vorherige Praxis von Integrationen vollständig verwirft, die zu Zeiten der Römischen Verträge des Jahres 1957 wirklich die gewünschten Ergebnisse zeitigte: Damals wurde langsam und vorsichtig (wer langsam fährt, kommt weiter!) der gemeinsame Markt harmonisiert – wohlgemerkt, ein gemeinsamer Markt zwischen solchen Partnerstaaten, die sich auch zuvor ohnehin schon in Sachen Geschichte, Kultur, Politik, Recht und Wirtschaft recht nahe standen. Da wirkte das Vermächtnis des Karolingischen Großreiches noch nach; die Vereinigung fand auf intensiver Grundlage statt – und bewährte sich darum als erfolgreich. Meinung Nicht die Ukraine wurde europäischer – Europa hat sich ukrainisiert Demgegenüber tragen die heutigen Entwürfe ausdrücklich extensiven Charakter: Betrachten wir einfach mal die Staaten, die weder kulturell noch rechtlich noch wirtschaftlich jemals irgendetwas mit dem Alten Europa zu tun hatten. Na, wird schon hinhauen, Alter! Vielleicht hat das Ganze ja mit der Eifersucht in Brüssel zu tun, die der jüngste BRICS-Gipfel dort bei EU-Beamten auslöste: Immerhin an die 40 Staaten äußerten ihren Beitrittswunsch, große und kleine, reiche und arme, entwickelte und nicht ganz so gut entwickelte. Beitreten durften bisher nur sechs von ihnen. Nun aber die gar zu einfach gestrickte Reaktion in Brüssel darauf: "Sowas tun die dort in Johannesburg – was popeln wir denn dann noch in der Nase? Weiten wir uns auch aus!" Nur dass man in Johannesburg davon ausgegangen war, dass Schnelligkeit nur beim Fangen von Flöhen etwas nützt – eine Expansion hingegen große Umsicht erfordert. Demgegenüber stickte man sich in Brüssel anscheinend irgendwann die Devise "Schwachsinn und Tapferkeit" auf die Fahnen. Übersetzt aus dem Russischen, zuerst erschienen bei RIA Nowosti. Maxim Sokolow, Jahrgang 1959, ist ein bekannter russischer Publizist, Schriftsteller und Fernsehmoderator. Mehr zum Thema – Die BRICS verändern die Welt

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.