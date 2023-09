Der Putsch in Gabun – Antikolonialer Befreiungsschlag oder neokoloniales Spiel der USA?

Reiht sich der Militärputsch in Gabun in eine Reihe mit den Befreiungsbewegungen in anderen früheren Kolonien Frankreichs ein? Der Lateinamerikaexperte Oleg Jassinski ist skeptisch: Zu vieles spricht dafür, dass hier die USA die Schwäche ihres Vasallen in Europa dafür ausnutzen, dessen koloniales "Tafelsilber" an sich zu reißen.

Quelle: AFP © AFP

Von Oleg Jassinski Nach dem Militärputsch in Gabun tauchte die Frage auf, ob wir in eine Epoche eingetreten sind, in der Afrika den Einfluss der früheren Kolonialmächte endgültig abschüttelt und wirkliche Unabhängigkeit erlangt. Mein Vorrat an Naivität reicht nicht aus, um zu glauben, dass Afrika einfach durch eine Reihe von antifranzösischen Militärputschen unabhängig wird. Unter Fachleuten herrscht zunehmend Einigkeit darüber, dass es die USA sind, die hinter dem Putsch in Gabun stehen. Sie nutzen die Schwäche ihrer europäischen Vasallen aus und versuchen, die Initiative in Afrika zu ergreifen und ihre imperialen Interessen dort direkt zu verfolgen. Bevölkerung feiert Militärputsch in Gabun Es wird berichtet, dass der Kommandeur der Republikanischen Garde, General Brice Oligui Nguema, der die Macht in Gabun an sich gerissen und sich selbst zum "Interimspräsidenten" ausgerufen hat, drei Häuser im Bundesstaat Maryland besitzt und seit vielen Jahren von den USA als Kandidat für das Amt des Staatschefs finanziert wird. Im Gegensatz zur Situation in Niger reagiert die westliche Presse sehr milde auf den Putsch in Gabun, und französische Energieunternehmen haben bereits mit der friedlichen Evakuierung ihrer Mitarbeiter von dort begonnen, ohne dass es Probleme oder Drohungen gegeben hätte. Es ist daher nur logisch anzunehmen, dass der Westen vor der Invasion von Niger, Burkina Faso und den Nachbarländern entweder direkt oder durch Marionettenregime auf jede erdenkliche Weise versuchen wird, die Ersetzung des "schlechten" französischen Kolonialismus durch den "guten" US-Neokolonialismus auszuhandeln. Bis zur wirklichen Befreiung Afrikas ist es noch ein langer und steiniger Weg. Oleg Jassinski (englische Transliteration: Yasinsky), ein aus der Ukraine stammender Journalist, lebt überwiegend in Chile und schreibt für RT Español sowie unabhängige lateinamerikanische Medien wie Pressenza.com, Desinformemonos.org. Er forscht über indigene und soziale Bewegungen in Lateinamerika, produziert politische Dokumentarfilme in Kolumbien, Bolivien, Mexiko und Chile. Außerdem ist er bekannt als Übersetzer von Texten der Autoren Eduardo Galeano, Luis Sepúlveda, José Saramago, Subcomandante Marcos und anderen ins Russische. Man kann ihm auch auf seinem Telegram-Kanal folgen. Mehr zum Thema - In Afrika zeichnet sich das Ende der "Zivilisation" der europäischen Mörder und Plünderer ab

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.