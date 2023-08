Soldatenmangel: Großbritannien erwägt Beschäftigung neurodiverser Menschen beim Militär

Von Maxim Sokolow

Wenn Länder, die direkt auf dem Schlachtfeld kämpfen, Probleme mit dem Militärpersonal haben, ist das etwas ganz Natürliches. Es gibt keinen Krieg (und auch keine Spezialoperation) ohne Verluste, und diese müssen aufgefüllt werden. Bei Ländern, die nicht direkt in einen Konflikt verwickelt sind, scheint das anders zu sein. Obwohl sie sich natürlich auf künftige Kämpfe vorbereiten könnten, wenn sie diese für unvermeidlich halten. So änderten sowohl die UdSSR als auch andere Länder am Vorabend des Zweiten Weltkriegs das Wehrpflichtgesetz.

Daher ist der Bericht der Financial Times nicht überraschend, dass das britische Verteidigungsministerium angesichts des Mangels an Soldaten (und diese unzureichende Zahl ist schon seit Langem bekannt) die Kriterien für die Rekrutierung von Truppen überarbeiten könnte. Sollte Großbritannien eine hinreichend entschlossene Politik verfolgen und bereit sein, ohne Rücksicht auf die Folgen zu agieren – und das ist ja der Fall – dann ist es nur natürlich, dass es eine Erhöhung der militärischen Reserven ins Auge fasst. Und wenn das Militärministerium verkündet, es wolle die Beschäftigungsdauer von Berufssoldaten verlängern, dann teilt es lediglich seine Sicht der aktuellen Situation mit – warum auch nicht?

Der stellvertretende Kriegsminister Andrew Morrison hat jedoch die Bereitschaft angedeutet, deutlich weiter zu gehen. Er erklärte: "Das Verteidigungsministerium könnte mehr Menschen mit Autismus, Asperger-Syndrom oder Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung einstellen." Zumal "solche Menschen Fähigkeiten und Eigenschaften haben könnten, die andere nicht haben". Es könnte durchaus möglich sein, "neurodiverse Menschen" in den Dienst Seiner Majestät zu stellen, die "die Welt aufgrund der Funktionsweise des Gehirns anders wahrnehmen". Diejenigen, die an einer Störung des Autismus-Spektrums leiden, könnten zum Beispiel im Bereich der Cybersicherheit arbeiten.

Wenn es einen katastrophalen Mangel an Soldaten gibt, kommt es tatsächlich vor, dass Menschen mit eingeschränkter oder fehlender Tauglichkeit für den aktiven Dienst zum Einsatz kommen. Schlechtes Sehvermögen, Herzkrankheiten, Plattfüße, Tuberkulose und so weiter. Aber in all diesen Fällen geht es um eine unzureichende körperliche Eignung. Die Frage nach der geistigen Gesundheit stellt sich nicht.

Bei Menschen mit neurologischen Besonderheiten hingegen stellt sich diese Frage – und zwar erheblich. Wie wird ein Soldat, der die Welt aufgrund der Funktionsweise seines Gehirns anders wahrnimmt, auf die Befehle seiner Kommandeure reagieren? Wie wird er – auch im Kampf – mit anderen Soldaten interagieren? Normalerweise wird davon ausgegangen, dass jeder Soldat seine Aufgabe versteht, aber was ist, wenn er das nicht tut und nicht einmal dafür verantwortlich gemacht werden kann? Wie kann ein Soldat im Falle der Untauglichkeit oder unvollständigen Leistungsfähigkeit eines neurologischen Subjekts einen Eid ablegen, der ihn verpflichtet, auf Befehl seiner Befehlshaber zu töten und zu sterben? Und wie kann eine derartige untaugliche Person für die Verletzung des Eids verurteilt werden?



All diese Fragen stellen sich, wenn Seine Majestät beschließt, geistig behinderte Menschen in den Militärdienst aufzunehmen. Und es ist bezeichnend, dass man selbst in der Ukraine, wo so einige wundersame Dinge passieren, noch nicht auf eine solche Idee gekommen ist.

Einen Präzedenzfall finden wir nur in den Kriegen in den Ländern der Dritten Welt, an denen Kinderverbände, die durch besondere Grausamkeit auffielen, teilgenommen haben. Ihre noch nicht voll ausgebildete Psyche erlaubte es ihnen, alles zu tun, was sie wollten.

Die theoretische Begründung für diese Praxis findet sich in einem sowjetischen Science-Fiction-Roman aus dem Jahr 1948. Lasar Lagin, der Autor von "Der Zauberer aus der Flasche", schrieb das Buch "Patent A. V.", in dem die Ereignisse in dem fiktiven Land Argenteia (Аржантайе) beschrieben wurden, das stark an die Vereinigten Staaten erinnerte.

Dort beschloss man, eine Droge, die das Wachstum von Säugetieren beschleunigt – ein Kätzchen wurde innerhalb von zwei Wochen so groß wie ein Tiger – für militärische Zwecke einzusetzen, um ideale Soldaten zu züchten. Kleine Jungen, die aus Waisenhäusern genommen worden waren, wuchsen schnell zu erwachsenen Männern heran, behielten aber den Verstand fünfjähriger Kinder. Dies ermöglicht es laut dem Urheber der Idee Alfred Vanderhunt (nach dessen Initialen das Patent im Buch benannt wurde), Soldaten zu züchten, die nicht mit irgendwelchen Überlegungen belastet sind und keine Gewissensbisse haben.

Der stellvertretende britische Verteidigungsminister Morrison bereitet sich nun darauf vor, ein ähnliches "Patent A. M." vorzuschlagen.

Der Unterschied besteht darin, dass man in einem Roman alles Mögliche schreiben kann, während das neue Patent von einem echten britischen hochrangigen Beamten auf den Seiten einer echten und sogar einmal respektablen Zeitung vorgeschlagen wird.

Übersetzt aus dem Russischen. Zuerst erschienen auf RIA Nowosti am 13. August 2023.

Maxim Sokolow ist ein russischer Journalist, Moderator und Kolumnist.

