Russland zum Frieden zwingen: Der Versuch des Westens in Dschidda wird der letzte sein

Der Westen versammelt diplomatische Vertreter aus aller Welt in Saudi-Arabien, um eine Lösung für den Ukraine-Konflikt zu finden. Wie dies ohne die Teilnahme Russlands erreicht werden soll, bleibt unklar. Am Ende wird der Gipfel bloß einen weiteren Versuch darstellen, den Rest der Welt gegen Moskau aufzubringen, statt den Frieden zu erreichen.

Von Pjotr Akopow

Im großen Spiel um die Ukraine findet an diesem Wochenende ein bemerkenswertes Ereignis statt: In Saudi-Arabien wird ein internationales Treffen zur Suche nach einer friedlichen Lösung abgehalten. Das Interesse an dem Treffen in Dschidda wird vom Westen auf jede erdenkliche Weise angeheizt – das Treffen von Vertretern aus dreißig Ländern soll als ein Schritt zur Unterstützung der Weltgemeinschaft für die "Selenskij-Formel", das heißt die Rückkehr der Ukraine zu den Grenzen von 1991, dargestellt werden. Sie können sicher sein, dass nicht nur die wichtigsten westlichen Länder vertreten sein werden, sondern auch Indien, Brasilien und Südafrika. Sogar China wird seinen Sondergesandten für eurasische Angelegenheiten Li Hui entsenden (den ehemaligen Botschafter in Russland, der mit dem russisch-ukrainischen Konflikt betraut wurde). Die US-Delegation wird von Jake Sullivan geleitet, dem Nationalen Sicherheitsberater des US-Präsidenten, und es werden Vertreter aus Kiew anwesend sein. Nur Russland wird nicht anwesend sein – ist also die ganze Welt gegen uns? Wird Russland gezwungen sein, Frieden zu schließen?

Natürlich nicht: Das Treffen in Dschidda ist nicht die erste Veranstaltung dieser Art. Bereits Ende Juni fand in Kopenhagen ein Treffen in der gleichen Zusammensetzung statt, bei dem der Westen den globalen Süden überredete, die "Selenskij-Formel" zu unterstützen und sich dem Druck auf Russland anzuschließen. Das hat nicht geklappt – die nicht-westlichen Länder sind natürlich für eine baldige Beendigung des Krieges, aber sie werden die Schuld dafür nicht allein Russland zuschieben und sich schon gar nicht den Sanktionen anschließen. Warum sollte sich ihre Position jetzt ändern? Vor allem, wenn China an dem Treffen teilnimmt und den Westen direkt beschuldigt, die Sicherheit Russlands durch die NATO-Erweiterung gefährdet zu haben.

Das Paradoxe ist, dass der Westen versucht, die Teilnahme des Vertreters Pekings an dem Treffen als einen Durchbruch und ein Zeichen für die Schwächung Russlands darzustellen. Es wird behauptet, China denke darüber nach, sich dem Druck auf Moskau anzuschließen – bald werde sich Russland in der Isolation wiederfinden. In Wirklichkeit will China einfach nicht zulassen, dass der Westen Druck auf die Länder des Globalen Südens ausübt und gleichzeitig über die Position Pekings spekuliert. Hätte China nicht teilgenommen, wäre behauptet worden, dass es sich distanziere.

Darüber hinaus vertritt der Westen gleichzeitig zwei gegensätzliche Thesen: Die erste lautet, dass China Russland unterstütze und kein Ende des Krieges wolle. Und die zweite These besagt, dass China bereit sei, seine Unterstützung für Russland aufzugeben. Andererseits ist da eigentlich kein Widerspruch, denn die erste These soll den nicht-westlichen Ländern klarmachen, dass China eine Bedrohung für die Welt sei und ihnen das antun werde, was Russland der Ukraine angetan habe. Die zweite These dient der Zersplitterung dieser nicht-westlichen Welt und soll ihrer Weigerung entgegenwirken, eine prowestliche Position einzunehmen. Sie sollen zur Überzeugung gelangen, dass, wenn schon China sich unter dem Druck des Westens von Russland abwendet, dann auch sie ihre Position ändern müssten.

All dies ist natürlich primitiv und entspricht nicht der Realität, aber Propaganda braucht keine wahrheitsgetreuen Konstruktionen. Der Westen gibt die Hoffnung nicht auf, Russland zu besiegen, und da dies auf dem Schlachtfeld nicht möglich ist, wird immer mehr darauf geachtet, unser Land unter Druck zu setzen und es von der Außenwelt zu isolieren. Die Tatsache, dass es dem Westen in den letzten anderthalb Jahren gelungen ist, Russland nur vom Westen selbst zu isolieren, ändert daran nichts – man muss den Eindruck erwecken, dass sich die Welt allmählich von unserem Land abwendet und die Aussichten auf eine Isolierung wachsen. Sie sagen, wenn es ihnen gelingt, diesen Eindruck sowohl bei der russischen Führung als auch bei unserem Volk zu erwecken, wird Moskau verzweifeln und Verhandlungen zu westlichen Bedingungen zustimmen. Das heißt, Russland selbst wird, wenn nicht der Selenskij-Formel, so doch zumindest einem Einfrieren des Konflikts zustimmen, woraufhin die Ukraine rasch in die NATO aufgenommen werden kann.

Doch der Westen ist nun selbst gegen ein Einfrieren des Konflikts und behauptet, dass dies nur für Russland von Vorteil ist? Das sind alles nur Worte – in Wirklichkeit hat der Westen kaum noch Hoffnungen auf einen militärischen Sieg. Außerdem erkennt er, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenbruchs der Ukraine zunimmt (ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die bevorstehenden US-Wahlen Europa eine panische Angst einjagen und die wachsende Wahrscheinlichkeit eines Sieges von Donald Trump es in Schrecken versetzt). Schon bald werden die Rufe nach einem Einfrieren in Gesprächen hinter den Kulissen mit nicht-westlichen Ländern zu hören sein, und dann werden sie auch von hohen westlichen Podien erklingen.

Daher ist das Treffen in Dschidda einer der letzten Versuche, die nicht-westliche Welt von einem Positionswechsel zu überzeugen – ein Versuch, der zum Scheitern verurteilt ist. Russland kann solche "inszenierten Foren" (wie Sergei Lawrow das Treffen nannte) ignorieren, zumal sie keine praktischen Ergebnisse bringen werden. Unser Land sollte sich jedoch viel ernsthafter auf den Druck vorbereiten, dass der Konflikt eingefroren werden muss, damit wir keine Chance haben, durch eine vermeintlich friedliche Lösung verführt zu werden, die absolut inakzeptabel ist, solange der Westen nicht offiziell auf seine Versuche der Atlantisierung der Ukraine verzichtet. Russland wird dies in jedem Fall erreichen – durch eine Kombination von militärischen und diplomatischen Methoden, deren Gleichgewicht es völlig unabhängig bestimmen wird.

Übersetzt aus dem Russischen, zuerst erschienen am 5. August 2023 bei RIA Nowosti.

Pjotr Akopow ist Kolumnist und Analytiker bei RIA Nowosti.

Mehr zum Thema – Selenskij: Der letzte Akt wird bereits geschrieben