Biden umwirbt Modi, während die USA ihren Kampf gegen Russland und China intensivieren

Während des Besuchs des indischen Premierministers in den USA wurde eine Flut lukrativer Geschäftsabschlüsse vorgestellt, während Washington damit gleichzeitig versucht, Neu-Delhi davon zu überzeugen, seinen diplomatischen Balanceakt in Bezug auf Russland und China aufzugeben.

Von Joydeep Sen Gupta

Indien hat sich während des ersten Staatsbesuchs von Premierminister Narendra Modi in den USA für eine enge Umarmung mit Washington entschieden, bei der potenzielle wirtschaftliche Vorteile die jahrhundertealten Beziehungen zum traditionellen Verbündeten Russland zu überwiegen schienen.

Während eines gemeinsamen Auftritts vor dem Pressekorps im Weißen Haus sorgte Modi nach seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden am vergangenen Donnerstag für eine Überraschung: Unaufgefordert von der Presse erwähnte er die laufende Militäroperation Russlands in der Ukraine. Modi bot Indiens Hilfe bei der Lösung des Konflikts und der Wiederherstellung des Friedens an, verzichtete jedoch darauf, Russland als Aggressor zu benennen. Diese Bemerkung war Musik in den Ohren von Präsident Biden, dessen üblicherweise teilnahmsloser Gesichtsausdruck eine helle Freude nicht unterdrücken konnte.

Modi erntete von der Regierung von Joe Biden überschwängliches Lob, während die Erwartung, dass die indisch-amerikanischen Beziehungen "Hochgeschwindigkeit erreichen werden", in der Luft lag und der indische Premierminister die Überschwänglichkeit noch zusätzlich verstärkte, indem er hinzufügte, dass "der Himmel nicht die Grenze" im bilateralen Engagement sei. Und Russland stand erst dann ganz oben auf der Tagesordnung, als Modi, wie auf ein Stichwort von Biden hin, über den Konflikt mit der Ukraine sprach.

Es war völlig klar, dass die USA Modi einen roten Teppich ausgelegt hatten, um zu versuchen, Neu-Delhi von Moskau zu entfremden, und zwar mit großzügigen Anreizen und bahnbrechenden neuen Partnerschaften in den Bereichen Verteidigung, Halbleiterfertigung, Raumfahrt und künstliche Intelligenz. Die Liberalisierung des strengen Visumregimes sowie die Eröffnung von US-Konsulaten in Ahmedabad und Bangalore sowie eines indischen Konsulats in Seattle stehen ebenfalls auf dem Plan.

Als Gegenleistung kam Indien der Sache der USA entgegen. Washington möchte seine wichtigen – wenn auch komplizierten – Beziehungen zu Indien stärken, indem die Kampflinien zwischen den Westmächten und dem von Russland und China geführten Lager klar abgegrenzt werden.

Biden, der wie Modi im nächsten Jahr eine Wiederwahl anstrebt, ist bereit, eine Zusammenarbeit mit Indiens rechter, hindu-nationalistischer Regierung der Bharatiya Janata Partei (BJP) zu wagen. Die "Menschenrechtsbilanz" der Modi-Regierung stand bei Bidens demokratischen Kollegen in der Kritik. Biden ist jedoch bereit, seine Chancen abzusichern, um die indisch-amerikanischen Beziehungen zu festigen, bei denen sich offenbar der Kreis von Entfremdung zu vertieftem Engagement geschlossen hat. Biden sagte darüber hinaus, er glaube, dass die bilateralen Beziehungen eine der prägenden Beziehungen des 21. Jahrhunderts sein werden. "Seit ich Präsident bin, haben wir eine Beziehung aufgebaut, die auf gegenseitigem Vertrauen, Offenheit und Respekt basiert", so Biden weiter.

Die Regierung von Narendra Modi wurde seit ihrer Machtübernahme im Jahr 2014 von mehreren US-Offiziellen und Medien wegen ihrer Haltung zur politischen, religiösen und Pressefreiheit immer wieder stark kritisiert. Dennoch scheint sich die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt infolge der sich rapide verschlechternden Beziehungen Washingtons zu Peking zum heißesten Ziel für US-Unternehmen entwickelt zu haben.

Beide Nationen stellen sich gegen einen gemeinsamen Feind, der im aufstrebenden China gesehen wird, insbesondere im Indopazifik, gepaart mit anderen drängenden globalen Sorgen wie Klimawandel, Widerstandsfähigkeit der Lieferketten und anderen Problemen. Biden verzichtete darauf, den indischen Premierminister über mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen zu belehren – wie es der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, zuvor angekündigt hatte –, und erinnerte Modi gleichzeitig daran, dass die Partnerschaft "auf Demokratie, Menschenrechten, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit basieren muss".

Modi seinerseits brach am Donnerstag eine Tradition, die er seit seinem Amtsantritt im Jahr 2014 pflegt, indem er sich bereit erklärte, gemeinsam mit Präsident Biden an einer formellen Pressekonferenz teilzunehmen. Es war geradezu ein Anlass für die Geschichtsbücher, da der indische Premierminister dafür bekannt ist, Auftritte ohne vorbestimmten Ablauf zu verabscheuen, und er seit seiner Machtübernahme nur knapp ein Dutzend Interviews gegeben hat. Typischerweise beinhalten Staatsbesuche eine Pressekonferenz, bei der die Staats- und Regierungschefs Fragen von Mitgliedern der Presse des besuchenden Landes sowie des Gastgeberlandes beantworten. Modi folgte dem Protokoll und stimmte zu, von Journalisten befragt zu werden.

Biden, der seine Administration im Weißen Haus Anfang vergangener Woche damit überraschte, den chinesischen Präsidenten Xi Jinping einen "Diktator" zu nennen, wehrte eine direkte Frage eines amerikanischen Journalisten mit verlegenem Unbehagen ab und murmelte, er hoffe, den chinesischen Staatschef "in Zukunft zu treffen". Obwohl er Modi als Symbol einer lebendigen Demokratie Indiens bezeichnete, gab er eine umständliche Antwort auf eine Frage zu den angeblichen Menschenrechtsverletzungen in Indien.

Modi wurde indes mit einer Frage zu der Verfolgung der größten Minderheitengruppe Indiens, der Muslime, bedrängt, die über 15 Prozent der 1,4 Milliarden Einwohner Indiens ausmachen. Modi verurteilte die Frage dreist und hielt eine Predigt über die "hohen demokratischen Referenzen" seines Landes, die es mit den USA gemeinsam habe. Er sagte, beide Nationen hätten einen "überwältigenden Respekt" voreinander, weil beide Länder Demokratien seien und es in der DNA der USA und Indiens liege, demokratische Institutionen auszubauen, und fügte hinzu: "Unabhängig von Kaste, Glaubensbekenntnis, Religion und Geschlecht herrscht ein absoluter Respekt und es gibt keinen Raum für Diskriminierung."

Modi behauptete zudem, dass es keine Demokratie ohne Menschenrechte geben könne und dass "die Demokratie in unseren Adern fließt". Auf eine Frage zur freien Meinungsäußerung antwortete der indische Ministerpräsident: "Ich bin überrascht über das, was Sie gefragt haben. Wir sind eine Demokratie. Demokratie liegt in unserer DNA. Wir leben in einer Demokratie und so steht es in unserer Verfassung." Anschließend zitierte er das Motto seiner Regierung: Entwicklung für alle. Alle indischen Bürger hätten Zugang zu Annehmlichkeiten, im Gegensatz zur landläufigen Meinung in der westlichen Welt.

Abgesehen von der holprigen Pressekonferenz wird Modi wahrscheinlich aus Washingtons Großzügigkeit Mut schöpfen. Es war ein Tag voller Mega-Deals und seltener amerikanischer Zugeständnisse. Der US-Konzern General Electric gab bekannt, dass er mit dem in Indien ansässigen Unternehmen Hindustan Aeronautics Ltd. zusammenarbeiten werde, um im Rahmen des "Made in India"-Programms von Modi, in einem bedeutenden Angebot von Technologietransfer für einen nicht-amerikanischen Verbündeten, Triebwerke für indische Flugzeuge herzustellen.

Die Regierung von Joe Biden hat außerdem zugestimmt, waffenfähige Drohnen vom Typ MQ-9B SeaGuardian an Indien zu verkaufen. Micron Technology wird in Gujarat, dem Heimatstaat von Modi, eine Anlage für die Forschung und Montage von Halbleitern im Wert von 2,75 Milliarden US-Dollar errichten. Das US-Unternehmen mit Hauptsitz in Des Moines, Iowa, wird 800 Millionen US-Dollar einschießen und Indien finanziert den Rest. Das in den USA ansässige Unternehmen Applied wird in Indien ein neues Zentrum für die Innovation und Kommerzialisierung von Halbleitern eröffnen, und Lam Research, ein weiteres Unternehmen für Halbleiterfertigungsanlagen, wird ein Schulungsprogramm für 60.000 indische Ingenieure lancieren.

Indien hat ferner einen Vertrag mit Artemis Accords unterzeichnet für eine Zusammenarbeit bei der Weltraumforschung von Nationen, die an den Plänen der NASA zur Monderkundung teilnehmen. Überdies einigten sich die NASA und die Indian Space Research Organization (ISRO) darauf, im kommenden Jahr eine gemeinsame Mission zur Internationalen Raumstation durchzuführen. Die Verdoppelung der bahnbrechenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit verspricht laut Präsident Biden eine neue Zukunft in allen Lebensbereichen, von der Bekämpfung von Krankheiten bis hin zur Beschleunigung der Umstellung auf saubere Energie und Klimatechnologien. Der bilaterale Handel zwischen den beiden Ländern hat 190 Milliarden US-Dollar erreicht, und die USA bleiben mit Abstand Indiens größter Handelspartner.

Der US-Präsident hob die Beiträge Indiens zu einem sicheren Indopazifik als geschätztes Mitglied der Quad-Gruppierung hervor, in der Australien und Japan das Quartett vervollständigen. China ist wie Russland weiterhin der Elefant im Raum, wo die neu entdeckte Kameraderie zwischen Washington und Neu-Delhi davon abhängt, dass die USA auf einem neuen Markt wie Indien mit Gold punkten müssen, um den Rivalen China auf Distanz zu halten.

Modi erinnerte bei der Pressekonferenz zudem an Indiens Verpflichtungen beim Klima, die unter anderem grünen Wasserstoff, die Solarenergie, den Abbau der CO2-Emissionen und andere nachhaltige Netto-Null-Initiativen innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens umfassen. Er zeigte sich auch stolz auf den dynamischen Wandel in den bilateralen Beziehungen zu den USA, wo man sich von einer Käufer-Verkäufer-Beziehung hin zu einer Beziehung auf Augenhöhe entwickelt habe, bei der die Initiative für kritische und aufstrebende Technologien (iCET) bahnbrechend sein dürfte. Modi dankte Präsident Biden auch überschwänglich für die Unterstützung seines Appells, die Afrikanische Union – eine Gruppierung, die 55 Staaten des Globalen Südens auf dem afrikanischen Kontinent vertritt – in die G20 aufzunehmen, deren Präsidentschaft Indien in diesem Jahr innehat.

Aus dem Englischen

Joydeep Sen Gupta ist Asien-Redakteur bei RT.

