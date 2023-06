Schöne neue Welt – Ein indischer Journalist beim St. Petersburger Wirtschaftsforum

Moskau strebte beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF) Handelsallianzen mit Ländern in Asien und im Globalen Süden an. Unser Autor berichtet von der 26. Ausgabe des Forums, bei dem sich die Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft gegenüber den westlichen Sanktionen deutlich zeigte.

Ein Bericht von Joydeep Sen Gupta

Es war eine schöne neue Welt, nachdem der Aeroflot-Flug von Delhi nach Moskau an einem lauen Montagmorgen am internationalen Flughafen Scheremetjewo gelandet war.

Der 12. Juni war aufgrund des Russland-Tags, der seit 1992 jährlich gefeiert wird, auch ein Feiertag. Der Tag erinnert an die Erklärung der Staatssouveränität der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) im Jahr 1990. Der Geist dieses Feiertags lag über den Straßen und Plätzen von Moskau, einer geschäftigen Metropole mit über 13 Millionen Einwohnern, die sich im westlichen Teil Russlands befindet und bildet der Schmelztiegel und das Nervenzentrum des Landes. Ein Teil der Vielfalt Russlands – Moskau ist die Heimat vieler der 193 ethnischen Gruppen im größten Land der Welt – kann in dieser einzigartigen Stadt an jeder Ecke erlebt werden.

Zu groß, um zu scheitern

Entgegen der landläufigen Meinung, dass die von den USA angeführten westlichen Sanktionen, die nach Beginn der Militäroperation Moskaus in der benachbarten Ukraine verhängt wurden, um die russische Wirtschaft unter Druck zu setzen, sind die Strafmaßnahmen kolossal gescheitert. Russland – ein Kraftpaket aus Ölvorkommen, Erdgas, Bodenschätzen und natürlichen Ressourcen – hat sich als äußerst widerstandsfähig gegenüber dem Druck des Westens erwiesen. Es ist bekannt, dass Sanktionen Verhaltensänderungen bei Staaten mit kleineren Volkswirtschaften erzwingen können, aber Russland ist ein ganz anderes Kaliber.

Der Westen hat es nicht geschafft, Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Die US-Sanktionen gegen Venezuela haben es nicht geschafft, den Gewerkschaftsführer und späteren Präsidenten des südamerikanischen Landes, Nicolás Maduro, aus dem Land zu fegen. Eine Jahrzehnte lange ähnliche Aktion gegen Kuba konnte Fidel Castro nicht in die Knie zwingen. Im Iran sind die theokratischen Mullahs immer noch an der Macht, trotz mehr als vier Jahrzehnten härter US-Maßnahmen gegen das Land.

Laut dem amerikanischen Politikanalysten und Automobilindustrie-Veteran Douglas Andrew Littleton, der am Rande des Saint Petersburg Economic Forum (SPIEF) mit RT sprach, setzen die Russen auf ihre Identität, ihr Selbstvertrauen und ihre angeborene Widerstandsfähigkeit angesichts der Sanktionen.

Die reflexartigen Reaktionen des Westens berücksichtigten nicht die wirtschaftlichen Auswirkungen der Sanktionen. Weder die USA noch Russland sind voneinander abhängig. Der Handel zwischen den beiden Ländern ist jetzt so gering wie in keinem Jahr seit 1992, als die Russische Föderation aus der Auflösung der Sowjetunion hervorging. Das Gegenteil gilt jedoch für Russland und Europa, deren Volkswirtschaften insbesondere im Energiebereich eng verbunden waren. Europa ist der größte Kollateralschaden im Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland.

Die Regierung von Präsident Joe Biden soll außer sich vor Wut sein über die Wirkungslosigkeit der Sanktionen, deren Nachbeben die Energiekosten in Mittel- und Westeuropa in die Höhe schnellen ließen, während die Volkswirtschaften der EU unter Hyperinflation und Rezession leiden. Über 1.000 westliche multinationale Konzerne mögen Russland zwar verlassen haben, aber chinesische Unternehmen profitieren dadurch von der abwesenden Konkurrenz und Russlands massivem Konsumhunger. Von Autos über Haushaltsgeräte hin zu Smartphones ist der chinesische Einfluss in allen Lebensbereichen deutlich zu erkennen. Unternehmen aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bleiben trotz der wachsenden Spannungen zwischen Peking und Washington vorerst unter dem Radar der Sanktionen.

Wirtschaftsdaten zeigen, dass Chinas Exporte nach Russland im ersten Quartal dieses Jahres um 67,2 Prozent zugenommen haben. Peking mildert somit die Auswirkungen der Sanktionen gegen Moskau ab und weigert sich, Russland wegen seiner Militäroperation in der Ukraine zu verurteilen, da es die Krise als einen Konflikt zwischen Nachbarn mit gemeinsamer Geschichte und kultureller Vergangenheit betrachtet.

Der russische Präsident Wladimir Putin erläuterte diese historische Verbindung im Vorfeld der Militäroperation, während ihr derzeitiger Verlauf mit der anhaltenden Bewaffnung der Ukraine durch die Staaten der NATO zusammenhängt. Wie dem auch sei, Russlands Priorität liegt im Ausbau einer erstklassigen Infrastruktur, bei der die Erschwinglichkeit – für einen Erstbesucher wie mich – die größte Überraschung darstellte.

Moskau, eine globale und dennoch äußerst lebenswerte Stadt

Im vergangenen Jahr wurde Moskau vom Siedlungsprogramm der Vereinten Nationen (UN-Habitat) nach den Städten Singapur und Toronto zur drittgrößten Stadt der Welt gekürt. Der Prosperität-Index von UN-Habitat bewertete 29 globale Großstädte anhand von sechs Indizes: Produktivität, Infrastruktur, Lebensqualität, soziale Gerechtigkeit und Eingliederung, ökologische Nachhaltigkeit sowie Stadtverwaltung und lokale Gesetzgebung, alles Faktoren, die von grundlegender Bedeutung für den Wohlstand und die Qualität einer Stadt sind.

In den Kategorien Infrastruktur und Lebensqualität belegte Moskau den ersten Platz, eine Klassifizierung, die sich während meines kurzen Aufenthalts bestätigen sollte. Die Kategorie Infrastruktur umfasste Internetzugang und Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, während sich die Kategorie Lebensqualität auf Bildung und Wissenschaft, Kriminalitätsrate und Abdeckung mit Grünflächen konzentrierte.

"Der UN-Habitat-Index verschafft Moskau keine formalen Vorteile, aber er hilft, Stereotypen abzubauen und beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin, der im Oktober 2010 der dritte Bürgermeister Moskaus wurde. Er war für groß angelegte Stadterneuerungs- und Verschönerungsprojekte, den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel sowie Wohnbauprojekte in der Metropole verantwortlich. Im Vergleich zu Städten wie Delhi und Mumbai ist das Leben in Moskau zudem günstiger, und mit dem bevorstehenden Besuch in Stankt Petersburg würden mich noch mehr Überraschungen erwarten.

Sapsan, eine Ode an den majestätischen Vogel

Der Sapsan, benannt nach dem russischen Namen des Wanderfalken, dem schnellsten Vogel der Erde, ist ein elektrisch angetriebener Hochgeschwindigkeitszug, der 2009 den Betrieb aufnahm. Er verbindet Moskau mit der ehemaligen russischen Hauptstadt Sankt Petersburg und Nischni Nowgorod, die zweitgrößte Stadt an der Wolga.

Der Sapsan wurde vom deutschen Unternehmen Siemens gebaut und benötigt knapp vier Stunden, um die etwa 700 Kilometer lange Reise von Moskau nach Sankt Petersburg zurückzulegen, wo vom 14. bis 17. Juni die 26. Ausgabe des SPIEF stattfand. Der Sapsan ist eine erstklassige Möglichkeit, mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde, zwischen diesen beiden historischen Städten zu reisen. Der Sapsan bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und verkörpert den Höhepunkt eines effizienten russischen Verkehrssystems. Die Reise führt durch wunderschöne Landschaften mit Datschen, an Kleinstädten vorbei und durch Wälder, sodass die vier Stunden Reise wie im Flug vorbeigingen. Am Ziel fährt der Zug sanft in den Moskauer Kopfbahnhof ein, der sich am oberen Ende des Newski-Prospekts im Zentrum von Sankt Petersburg befindet.

Sankt Petersburg: Kein Fenster zum Westen mehr

Sankt Petersburg wurde 1703 gegründet, als Zar Peter der Große während eines langwierigen Krieges mit Schweden das Gebiet nahe der Newa eroberte. Er gründete dort seine nördliche Hauptstadt als eine Ode an das mittelalterliche Rom auf dem Höhepunkt der Renaissance. Trotz der rauen klimatischen Bedingungen wurde die Stadt zum Symbol des Kosmopolitismus und des aufgeklärten Europas. Im Jahr 1712 wurde Sankt Petersburg zur Hauptstadt des russischen Reiches.

Während der Herrschaft von Zarin Jelisaweta Petrowna von 1741 bis 1762, blühte die junge Stadt dank den besten künstlerischen, literarischen und musikalischen Talenten, die aus ganz Europa in die Stadt strömten sowie dank ausländischer Architekten, bei denen es sich hauptsächlich um Italiener handelte. Sie bauten beeindruckende Kirchen und Paläste.

Die Stadt musste im Zweiten Weltkrieg enorm leiden, während sie von September 1941 bis Januar 1944 von deutschen Truppen belagert wurde. Schätzungen zufolge starben während der rund 900-tägigen Belagerung 800.000 Menschen an Kälte und Hunger, doch die Einwohner der Stadt weigerten sich, sich zu ergeben.

Sankt Petersburg, von den Bolschewiki nach dem Tod ihres Führers Wladimir Lenin im Jahr 1924 in Leningrad umbenannt, wurde nach dem Krieg wieder aufgebaut. Der ursprüngliche Name der Stadt wurde 1991 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wiederhergestellt. Sankt Petersburg bleibt eine der Hauptattraktionen für Besucher Russlands, auch wenn der Tourismus trotz des üppigen historischen Reichtums und der atemberaubenden Naturschönheit der Umgebung nicht die erhoffte Popularität erreicht hat.

SPIEF-Highlights

Das diesjährige SPIEF, oft als "russisches WEF" bezeichnet, unterstrich Russlands Ausrichtung auf Asien und auf die Länder des Globalen Südens. Trotz des Boykotts westlicher Staaten nahmen über 17.000 Delegierte aus 130 Nationen im weitläufigen Kongresszentrum am Stadtrand von St. Petersburg teil – und das seit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts bereits zum zweiten Mal in Folge.

Das Hauptthema des diesjährigen Forums war "Souveräne Entwicklung" und als Hauptgäste des diesjährigen Forums waren der ungarische Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó, der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune, der kubanische Premierminister Manuel Marrero Cruz, der armenische Präsident Wahagn Chatschaturjan und der Chef der abtrünnigen Republik Südossetien, Alan Gaglojew, anwesend.

Analyse Der Westen wird kleiner und die BRICS werden immer größer

Die Veranstaltung war auch ein Zusammentreffen von Verbündeten, die einen gemeinsamen Rivalen haben: die von den USA geführten westlichen Nationen. Der iranische Botschafter in Russland, Kazem Jalali, forderte die von Sanktionen betroffenen Länder auf, "der unipolaren globalen Hegemonie zu widerstehen". Der prominente Unternehmer Zhou Liqun, Vorsitzender des Chinesischen Unternehmerverbandes in Russland, schloss sich dem Aufruf von Jalali an, angesichts der unerwarteten Gewinne im Handel zwischen Russland und China – dank der Sanktionen.

Im Rahmen der Forderungen nach einer De-Dollarisierung verwies Igor Schuwalow, Chef des russischen staatlichen Entwicklungskonzerns VEB.RF, auf die Entwicklung des Yuan zu einer künftigen globalen Reservewährung, ein Thema, das während der Veranstaltung mehrmals zur Sprache kam.

Ein weiteres wichtiges Thema war der Ausbau von Handelsrouten. Der russische Minister für die Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis, Aleksei Tscheckunkow, sagte gegenüber RT am Rande des SPIEF, dass Russland in den kommenden Jahrzehnten von Infrastrukturprojekte wie das Ost-Gebiet, die Nordseeroute und verschiedene Vorhaben zur Gewinnung und Verarbeitung natürlicher Ressourcen der Arktis profitieren werde. Nach Angaben des russischen Verkehrsministers Witali Saweljew könnte sich das Gütervolumen, das über den Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC) transportiert wird, der als Alternative zum Suezkanal angepriesen wird, in den nächsten sieben Jahren fast verdreifachen.

Während Russland neue Märkte erschließt, prüft Moskau sorgfältig die Grundsätze für die Auswahl seiner ausländischen Partner unter den sogenannten "befreundeten Nationen" oder unter solchen, die sich nicht an den Sanktionen des Westens beteiligen. Der russische Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Maksim Reschetnikow, legte den Fahrplan für die Integration der vier ehemaligen ukrainischen Regionen – die Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie die Regionen Cherson und Saporoschje – in das wirtschaftliche Umfeld Russlands vor.

Analyse Warum Wladimir Putin eine politische Lösung des Stellvertreterkriegs immer noch für möglich hält

Putin teilt gegen den Westen aus

Der Höhepunkt des diesjährigen Forums in Sankt Petersburg war die mit Spannung erwartete Rede des russischen Präsidenten. Wladimir Putin zitierte Wirtschaftsdaten zur Untermauerung seiner Behauptung, dass das Wirtschaftswachstum Russlands für das laufende Geschäftsjahr voraussichtlich bis zu zwei Prozent betragen werde, was mit den führenden globalen Volkswirtschaften vergleichbar sei. Auch die Arbeitslosigkeit sei Russland mit 3,3 Prozent auf einem historischen Tiefstand. Putin forderte zudem die Regierung von Ministerpräsident Michail Mischustin auf, zur Steigerung der Arbeitsproduktivität beizutragen.

Der Präsident betonte auch besonders die Tatsache, dass Russlands Abhängigkeit vom Ölexport rückläufig sei. Dies sei auf die Abwanderung westlicher Unternehmen zurückzuführen, was sich als Segen für inländische Unternehmen gezeigt habe. Er feuerte eine verbale Breitseite gegen den kollektiven Westen ab, indem er eine Reihe globaler Themen ansprach und die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte durch den Westen mit Räuberpraktiken aus dem Mittelalter verglich.

Der russische Außenminister Sergei Lawrow stimmte Präsident Putin zu und bestand darauf, dass Russland niemandem im Westen mehr vertrauen werde, wenn es um die Sicherheit Russlands geht.

Auf Putins Rede auf dem Forum am Freitag folgte am Samstag der Empfang einer Delegation afrikanischer Staats- und Regierungschefs. Die Gruppe reiste einen Tag nach ihrem Besuch in der Ukraine und einem Treffen mit Präsident Wladimir Selenskij nach Russland weiter, um einen Zehn-Punkte-Friedensfahrplan zur Beendigung des Konflikts zwischen Kiew und Moskau vorzustellen.

Indiens diplomatischer Drahtseilakt

Dieses Jahr waren die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Gastland beim SPIEF. Der Präsident der VAE, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, wurde in letzter Minute zum hochkarätigen Gast auf der Bühne der Veranstaltung vom Freitag, da der ölreiche Golfstaat sich bereit zeigt, ein "kalkuliertes Risiko" einzugehen und in einer zunehmend polarisierten Welt Beziehungen zu Russland zu knüpfen.

Mit der diesjährigen Präsidentschaft der G-20 begeht Indien weiterhin ein diplomatischer Drahtseilakt, auch im Hinblick auf den Besuch von Premierminister Narendra Modi in den USA vom 21. bis 24. Juni und den anstehenden wichtigen Wahlen für Neu-Delhi und Washington im kommenden Jahr. Indiens Präsenz war beim diesjährigen SPIEF marginal, trotz einer Zunahme im bilateralen Handel mit Russland, bei dem Neu-Delhi der größte Nutznießer beim Aufkauf von vergünstigtem russischem Öl ist.

Indien wurde auf dem Forum durch den Bundesminister für Stahl und ländliche Entwicklung Faggan Singh Kulaste vertreten. Dieser traf am Donnerstag am Rande der Veranstaltung den Gouverneur des Steinkohlereviers Kusnezker Becken, Sergei Tsiwiljow, und sagte ihm dabei zu, mehr Kohle aus Russland zu importieren. Der indische Premierminister Narendra Modi selbst hatte 2017 am Forum teilgenommen. Der diesjährige mangelnde Enthusiasmus für das SPIEF seitens der Regierung des Premierministers wurde jedoch durch zahlreiche indische Wirtschaftsführer ausgeglichen.

Laut Ramnik Kohli, einem Vertreter des Business Council for Cooperation with India (BCCI), sei es ein günstiger Zeitpunkt, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen, die zur neuen treibenden Kraft für weiteres Wirtschaftswachstum zwischen beiden Ländern werden könnten. Kohli ist mit der russischen Geschäftslandschaft bestens vertraut. Er kam 1997 zum ersten Mal nach Russland, um an der Staatlichen Universität für Management zu studieren, nachdem er ein Stipendium der russischen Regierung erhalten hatte, und ermutigt indische Unternehmen, ihre Tätigkeiten auf Russland zu expandieren. Der Maßschneider Sammy Kotwani, seit über drei Jahrzehnten in Moskau ansässig und Leiter der Indian Business Alliance (IBA), sieht derzeit auch eine einmalige Gelegenheit, die Beziehungen zu Russland zu fördern und zu vertiefen.

Auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung

Aufgrund des Fehlens zahlreicher westlicher Unternehmen an der diesjährigen Ausgabe des SPIEF, konnte der Umfang der getroffenen Vereinbarungen jene der Vergangenheit nicht übertreffen. Aber das hat deshalb nicht zu einer schlechteren Stimmung geführt, wie westliche Medien behaupteten, im Versuch, das Forum zu diskreditieren, nachdem der Kreml die Medien aus "unfreundlichen Ländern" nicht akkreditiert hatte. Laut Anton Kobjakow, Berater des russischen Präsidenten und Exekutivsekretär des SPIEF-Organisationskomitees, wurden mehr als 900 Vereinbarungen und Verträge unterzeichnet, im Gesamtwert von rund 3,86 Billionen Rubel – rund 42 Milliarden Euro. Insgesamt wurden 43 Verträge mit Vertretern ausländischer Unternehmen abgeschlossen, darunter auch aus Italien und Spanien, während am Forum selbst rund 150 Unternehmen aus 25 "unfreundlichen" Ländern teilnahmen.

Die Veranstaltung insgesamt hat der Debatte nach dem Streben nach einer multipolaren Weltordnung und einer souveränen nationalen Entwicklung neue Impulse verliehen, was die von den USA dominierte westliche Hegemonie in Zukunft noch mehr herausfordern wird.

Aus dem Englischen.

Joydeep Sen Gupta ist Asien-Redakteur für RT.

