China verzeichnet Rekord bei Erdölimporten aus Russland

Obwohl Rekorde für das Reich der Mitte fast eine Alltäglichkeit sind, erregen einige Höchstwerte im Handel ziemlich viel Aufsehen. Zuletzt hat China mit 9,71 Millionen Tonnen Rohöl im Mai dieses Jahres eine neue Höchstmarke bei Erdölimporten aus Russland gesetzt.

Quelle: Legion-media.ru © 3D Generator

China hat im vergangenen Monat bei Importen von Rohöl aus Russland einen neuen Rekord aufgestellt. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Zolldaten des asiatischen Riesen berichtete, führte das Reich der Mitte nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges immer mehr Brennstoff aus dem Nachbarland ein. Aus den Statistiken geht hervor, dass Peking seine Erdölimporte aus dem vom Westen sanktionierten Staat seit Ende Februar 2022 beinahe verdoppelt hat. Spanien verdoppelt im April Flüssiggasimporte aus Russland gegenüber Vorjahreszeitraum Im Mai des laufenden Jahres kaufte China bei Russland 9,71 Tonnen Rohöl, während es im Februar 2022 noch 5,4 Millionen Tonnen gewesen waren. Zum Vergleich: Im März 2022, fast einen Monat nach dem Ausbruch des Krieges, hatte Peking schon 6,3 Millionen Tonnen Erdöl aus dem Nachbarland eingeführt. Seit April 2023 veröffentlicht Russland keine Statistiken zu seiner Erdölförderung und seinen Erdölexporten mehr. Mehrere Medien berichteten aber unter Berufung auf Zolldaten anderer Länder, dass Moskau seine Erdöllieferungen auf dem Seeweg nach Asien, Afrika und Lateinamerika umleite. Nach Angaben von Russlands Vize-Regierungschef Alexander Nowak wird sein Land im laufenden Jahr mehr als 50 Prozent seiner Erdölproduktion auf dem asiatisch-pazifischen Markt absetzen, wobei China und Indien die größten Abnehmer seien. Die jüngsten Zolldaten aus China belegen, dass die Geschäftsbeziehungen zwischen Peking und Moskau immer stärker werden. Im Mai 2023 hat der bilaterale Handelsaustausch 20,5 Milliarden US-Dollar erreicht, davon entfielen 11,3 Milliarden US-Dollar auf Chinas Importe aus Russland. Russlands Regierungschef Mischustin: Warenumsatz mit Kuba neunmal so hoch wie im Vorjahr Zuvor hatte Russlands Ministerpräsident Michail Mischustin bei einem Besuch in China im vergangenen Monat erklärt, dass die Länder, das von den Präsidenten Wladimir Putin und Xi Jinping gesetzte Ziel, den bilateralen Warenumsatz im Jahr 2023 auf 200 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, übertreffen würden. Chinas Regierungschef Li Qiang teilte seinerseits mit, dass die praktische Kooperation der beiden Nationen glänzende Perspektiven habe und konsequent neue Höhepunkte erreiche. Im März 2023 hatte Putin vor seinem Treffen mit Xi bekannt gegeben, dass der bilaterale Warenumsatz im Jahr 2022 die Marke von 185 Milliarden US-Dollar erreicht habe. Mehr zum Thema – Katar warnt Europa vor Energie-Engpässen: "Das Schlimmste wird noch kommen"

